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Kuruyor, çatlıyor, kızarıyor

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#Cilt Sağlığı#Sağlık#Güzellik
Kuruyor, çatlıyor, kızarıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2023 07:00

Kışın soğuyan hava nedeniyle cildimiz çok daha fazla neme ihtiyaç duyuyor. Özellikle kuru bir cilde sahipsek daha dikkatli olmamız gerekiyor. Uzmanlara cildimizi ve saçlarımızı kurumaktan korumanın yollarını sorduk.

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Bu mevsimde daha fazla kuruduğu ve hassaslaştığı için cildimizin ve saçımızın sağlığına dikkat etmek her zamankinden daha önemli. Erkek kuaförü Şükrü Dudu ve kadın kuaförü Erhan Delen saçlarımızı güçlendirmek için öneriler verdi. Dermatoloji uzmanı
Dr. Selma Salman da “Cilt kuruluğunu önlemenin en pratik yolu daha sık nemlendirici kullanmak” diye uyararak dikkat etmemiz gerekenleri anlattı.
‘Egzamaya neden olabilir’
- Cilt kuruluğu derinin üst tabakasındaki nem kaybı nedeniyle oluşur. Gergin ve rahatsız bir hisse, pul pul dökülmeye, özellikle elde ve ayakta çatlaklara sebep olabilir. Ayrıca kızarıklığa, kaşıntıya ve döküntülü egzamaya yol açabilir.
- Atopik egzama ve sedef gibi cilt hastalıklarının yanında bazı tiroit hastalıkları, kronik böbrek rahatsızlıkları veya bazı ilaçlar da cilt kuruluğuna neden olabilir. İlerleyen yaşlarda derinin nemli kalmasını sağlayan vücudun ürettiği doğal yağlar azaldığı için de kuruluk yaşanabilir.
Önlemek için ne yapmalı?
- Ilık duş tercih etmeli, sert kese yapmamalıyız. Banyo süremiz kısa olmalı.
- Ellerimizi, ayaklarımızı ve yüzümüzü eldiven, pamuklu çorap, kaşkol gibi aksesuarlarla korumalıyız.
- Mendil, kolonya, el temizleme jelleri gibi cilt Ph’ını bozan ürünlerden kaçınmalıyız. Sıvı sabun yerine kokusuz, renksiz kalıp sabunu tercih edebiliriz.
- Kuru ciltler için krem, losyon yerine merhem, pomat gibi yoğunluğu fazla ürünler daha uygun olur. (Selma Salman)

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‘Sülfatsız ve parabensiz şampuan kullanın’
-Haftada bir kafa derisine Hindistan cevizi yağı, argan yağı, avokado yağı, zeytinyağı
uygulamak veya doğal bakım ürünleri kullanmak kuruluğun çözümü olabilir. Düzenli beslenme de önemli. Avokado, yumurta, chia, ceviz, bitter çikolata gibi faydalı yağ içeren besinler tüketilebilir. Ayrıca saçı çok sık yıkamamalı, fazla ısıya ve şekillendiriciye maruz bırakmamalıyız. (Şükrü Dudu)
- Tiftiklenmesi, matlaşması ve uçlarının kırık kırık olması saçınızın kuruduğunu gösterir. Sülfatsız ve parabensiz şampuan ve
saç kremi kullanmanızı öneririm. Saçınızın
ihtiyacına ve kuruluğuna göre belli periyotlarda keratin ve kolajen bakımı uygulamak da
çok faydalı olacaktır. (Erhan Delen)

 

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#Cilt Sağlığı#Sağlık#Güzellik

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