Kuruçeşme’nin ‘cool’ ikilisi

Boğaz’ın gözde semti Kuruçeşme’de sıra sıra dizilmiş mekânlardaki eğlence sokağa taşıyor, gecenin ilerleyen saatlerinde resmen sokak partisine dönüşüyor. Geçen hafta sonu uzun bayram tatiline rağmen “İstanbul boş kaldı diyenlere inat Kuruçeşme sahili yine tıklım tıklımdı. Son birkaç haftadır Goose No.25’in önündeki kalabalık gözüme çarpıyordu. Nihayet fırsatını bulup uğrayabildim.

Saat 20.00 suları, mekânlar gecenin ilerleyen saatlerine göre nispeten sakin... Sakin ama cadde üzerindeki masalarda yine yer yok, olsa bile rezerve edilmiş. Goose No.25, 17.00’de açılıyor, kokteylleriyle ünlü. Hepsi 565 lira, ben tekilayla hazırlanan ‘Sichuan White’ı denedim, acılı kokteylleri çok seven biri olarak acısını biraz az buldum.

Burası yalnızca bir kokteyl bar değil. Ben yemekten Goose’a geçtiğim için menüde aklımda kalanlar oldu ama tadına baktıklarımdan lolipop karides (520 lira) ve gofret patatesi (300 lira) çok sevdim. Acı tatlı soslu çıtır tavuk waffle 405 lira, pesto spagetti&burrata 430 lira ve şişte bonfile 630 lira.

Tek gecelik bar

Gelelim eğlencesine... Haftanın 6 günü açık, 22.00’den sonra ses yükseliyor. Pazarları Fuzuli Sound’la canlı müzik performansı var. O gün Goose’da yer bulmak biraz zor, müdavimlerini sendromsuz bir pazartesiye iyi hazırlamak konusunda iddialılar. Bu arada işletme sahibi Serhan Akıncı’dan öğrendiğime göre yaz sezonu planlarında bir aksilik olmazsa Goose’daki eğlence tekneye taşacak, Fuzuli Sound geceleri orada da devam edecek.

Goose No.25 ayrıca dünyaca ünlü barları bir geceliğine ‘One night bar’ konseptiyle misafir ediyor. Önümüzdeki günlerde de en iyi barları, özel sunumları ve imza kokteylleriyle ağırlayacaklar.

Mekânın önündeki masalarda oturmak keyifli ama ben arka bahçesini daha çok sevdim. Sohbet edip bir şeyler atıştıracaksanız daha iyi bir seçenek.

Giyim kuşam konusuna gelirsek hiç kasmaya gerek yok, ‘smart casual’ geceyi çok rahat kurtarır. Zaten şu sıralar gece nereye gitsem giyim kuşamda bir sadeleşme söz konusu, pandemiden kalan alışkanlıklarımızdan mıdır bilinmez stiletto’larımız rafa kalktı sanırım!

Bu arada Goose’un sırasında yine aynı işletmeye ait başka bir mekân daha var; Mini Bar... Adı üzerinde minicik bir dükkân. Klasik bir canlı müzik sahnesi değil, o nedenle işletme sahipleri ‘mücevher kutusu’ diye adlandırıyor Mini Bar’ı. Her gün açık, kokteyl bar olarak başlıyor servise, kapısının önünde kuyruk oluyor.

Önce herkes elinde içeceğiyle mekânın önünde sohbet ediyor, eğlence ilerleyen saatlerde içeride devam ediyor. Gece DJ performansıyla açılıyor, gece yarısından sonra canlı müzik başlıyor: Jabbar, Cem Pilevneli, Hakan Bahar... Mini Bar’da ayrıca son günlerin modası olan stand-up geceleri de düzenleniyor.

◊ Doruk Can bugün 20.00’de Teras Emirgân’da setin başında. Rezervasyon için:

@terasemirgan

◊ Demet Sağıroğlu bugün 21.30’da Raffles İstanbul’da Long Bar Live’da sahnede.

(0212) 924 02 00

◊ Sibel Can bugün 23.00’te Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

◊ Berk Sunal bugün 23.00’te Alaçatı Boop’ta setin başında. Rezervasyon için:

@boop_alacati

◊ Baran Bayraktar bugün 00.01’de Korto İstanbul’da. Rezervasyon için: @kortoistanbul

◊ Fettah Can yarın 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

◊ Özgür Cankardeş 23 Nisan Salı 22.00’de Corridor Pera’da ‘Türkçe Gecesi’ konseptiyle setin başında. (0212) 245 45 42

◊ Kaan Yorulmaz 23 Nisan 23.30’da Aztek’te setin başında. (0212) 247 59 01

◊ Özgün 26 Nisan Cuma 00.00’da Line Up Suadiye’de. Rezervasyon için: @lineupsuadiye

◊ Ebru Gündeş bugün 22.00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

◊ Yarın La Boucherie’de stand-up gecesi var. Sahnede Doğan Tunçel, Zeynep Koçak ve Tuna Kalınsaz olacak. (0532) 135 35 55

◊ 24 Nisan Çarşamba Mandarin Oriental Bosphorus’ta ‘Hawaiian Tropic’ alışveriş festivali düzenleniyor. Etkinlik 11.00’de başlayacak, giriş ücretsiz.

◊ Ara Kat Suadiye’de her çarşamba 21.00’de canlı orkestra eşliğinde ‘karaoke gecesi’ var. (0533) 604 71 74

◊ Nişantaşı’ndaki Komedi Kulüp’te 25 Nisan Perşembe akşamı Büyük Ev Ablukada akustik konser verecek. (0533) 133 33 92

◊ Pixi İstanbul şehrin yeme-içme dünyasına iddialı girdi. Menüsü Noema Mykonos ve Mykonos Scorpios’un dünyaca ünlü şefi Athinagoras Kostakos tarafından hazırlandı. Kokteyllerde de Alex Kostenyuk’un imzası var. Rezervasyon için: @pixi.ist