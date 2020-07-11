Koşarken maske takmayın, ağaçlık alanları tercih edin

Sıcak havalar dışarıda koşu yapmaya engel mi?

Hayır, değil. Ama yüksek nemin, koşuyu en az sıcaklık kadar etkileyen bir faktör olduğunu bilmelisiniz. İnsan vücudu terlemeyle ısısını kontrol altında tutmaya çalışır. Ama nem oranı yüzde 80-90’ın üzerine çıktığında terlemeyle vücudu soğutmak zorlaştığı için vücut ısısı çok daha hızlı yükselir. Bu yüzden yazın mümkün olduğunca ağaçlık ve gölgelik alanlarda koşun. Koşarken baş dönmesi, mide bulantısı gibi bir hissiyat oluşursa hemen durup gölgede dinlenin. Soğuk su bulabilirseniz baş, boyun, ense ve koltuk altı gibi bölgelere uygulayın. (Aykut Çelikbaş)

Yaz sıcaklarında daha çok terliyoruz. Performans kaybı yaşamamak için terle kaybettiğimiz sıvıyı antrenman sırasında da düzenli aralıklarla almamız lazım. Bunun için ben her koşu antrenmanıma suluklu bir bel çantasıyla çıkıyorum. O suluğun içerisine de sadece su değil terlemeyle kaybettiğimiz mineralleri de yerine koyacak bir elektrolitli sporcu içeceği koyuyorum. (Fatih Topçu)

Hangi saat aralıkları tercih edilmeli?

Güneşin henüz fazla yükselmediği, sabahın erken saatleri ideal... Bu saatler size uymuyorsa güneşin batmasına yakın saatleri de tercih edebilirsiniz. Güneş ışıklarının dik geldiği öğlen saatlerinden uzak durun da... (Aykut Çelikbaş)

Ben daha çok 06.00-07.00 arasını tercih ediyorum. Hem kalabalık olmuyor hem de hava sıcaklığı uygun oluyor. Sporumu sabah yaptığım için gün içinde de daha enerjik oluyorum. (Fatih Topçu)

Yazın spordan önce nasıl ısınacağız?

Antrenmanınızın ilk 10 dakikasında hafif tempolu koşarsanız kaslarınız kısa sürede ısınacaktır. Isınmak kadar soğumak da önemli ve esneme hareketleri her antrenmanın sonunda mutlaka yapılmalı. (Fatih Topçu)

Koşu öncesi ne yiyip ne içmeli; nasıl giyinmeli?

Koşuya başlamadan önce yeterli sıvı aldığınızdan emin olun. Bir şey yemeniz gerekiyorsa yağlı yiyeceklerden uzak durun ve sindirimi kolay besinleri tercih edin: Yarım muz, yulaf ezmesi, birkaç hurma, fındık ya da kuru incir... Açık renkli, hava alan ve teri hızlı dışarı atan kıyafetler giyin. (Aykut Çelikbaş)

Koşarken maske takmak bizi nasıl etkiler?

Erken saatler kalabalık olmuyor, bu da virüsün bulaşma riskini azaltıyor. Bol oksijene ihtiyacımız olan bu sporda maske takmanın sıkıntılı sonuçlar doğuracağını tüm uzmanlar söylüyor. Bu nedenle koşarken veya bisiklet sürerken maske takmıyorum ben. (Fatih Topçu)

Bütün dünyada açık havada yapılan koşu gibi yüksek eforlu egzersizlerde maske takılmaması gerektiği vurgulanıyor. Ülkemizde bu konuda resmi kurumlarca yapılan bir açıklama olmadığı için koşanlar arasında zaman zaman tedirginlik oluyor. 17 Haziran’da Sağlık Bakanlığı’nca yayımlanan Bilimsel Danışma Kurulu Çalışması’nda koşanlar için maske takma zorunluluğu olmadığı açıkça belirtildi. Yine de dikkat etmeniz gereken faktörler var: İnsan yoğunluğunun az olduğu saatleri ve bölgeleri tercih edin. Koşarken sosyal mesafe ve hijyen kurallarına saygı gösterin. (Aykut Çelikbaş)

Nerede koşmalı?

Aydos Ormanı’nı koşuya yeni başlayanlar pek bilmez. İçinde İstanbul’un en yüksek noktası olan Aydos Tepesi’nin de bulunduğu bu orman yaz sıcaklarında şehirden kaçmak için ideal.

İzmir’de deniz manzarasıyla koşmak isteyenlerin tercihi Bostanlı sahili olabilir. Eskişehir’de de koşmak için birçok park mevcut. Dedekorkut Parkı, Batıkent Yürüyüş Parkuru ve Kent Ormanı koşucuların sık sık tercih ettiği rotalar. (Aykut Çelikbaş)

Hafta sonları doğada koşmayı tercih ediyorum. Avrupa Yakasında Belgrad Ormanı, Kemerburgaz Kent Ormanı ve Hacıosman’daki Atatürk Kent Ormanı’nda koşmayı çok seviyorum. Bu ormanlarda koşmanın faydası daha serin parkurlarlara sahip olmaları... Sabah erken saatlerde Caddebostan sahili de koşmak için harika. Ankara’da Eymir Gölü’nün çevresi de...

Kapadokya’da Salomon Cappadocia Ultra Trail parkurunu tavsiye ederim. Bursa ve İzmir’deki Kültür Park’lar denenebilir. İlaveten yaz aylarında en güzel koşu egzersizi olarak ‘aqua jogging’i de deneyebilirsiniz. Bir havuzda veya denizde suyun direnciyle koşmaya çalışmak hem serin hem de iyi bir kuvvet egzersizi. (Fatih Topçu)

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