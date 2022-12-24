Konser de var, parti de…

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Konser

◊ Levent Yüksel, bugün 21.00’de Jolly Joker Kıyı İstanbul’da hit şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 282-452 lira.

◊ Kalben, bugün 22.00’de Blind İstanbul’da sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 130 lira.

◊ Aşkın Nur Yengi, bugün 22.00’de Moda Kayıkhane’de Konser verecek. Bilet fiyatı 440 lira.

◊ Selen Beytekin Project, bugün Zorlu PSM touche’de. Bilet fiyatı genel 198, yemekli 880 lira.

◊ Cem Adrian, 28 Aralık Çarşamba 21.30’da If Performance Hall Beşiktaş’ta sevilen şarkılarını seslendirecek. Bilet fiyatı 333 lira.

◊ Birsen Tezer, 30 Aralık Cuma 21.00’de dinleyicileriyle özlem gidermek için Kadıköy Sahne’de olacak. Bilet fiyatı 196 lira.

SERGİ

◊ Çalışmalarında ‘geleneği’ çıkış noktası olarak kullanan Hilal Polat’ın mitolojik karakterler üzerinden görme konusuna odaklandığı sergisi ‘Ehven-i Şer’ 28 Ocak 2023’e kadar Mixer’de açık. Sergide sanatçı ne gördüğünden daha çok nasıl gördüğüne odaklanıyor.

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FESTİVAL





◊ İstanbul’un yeni buluşma noktalarından Polat Piyalepaşa Çarşı’da bu hafta sonu yılbaşı alışveriş festivali var. FESTİVAL, gurme stantları ve DJ performanslarıyla 12.00-20.00 saatleri arası ziyaretçileri ağırlayacak.

ATÖLYE

◊ Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi (USLA) yeni yıla iddialı bir sofrayla girmek isteyenler için bugün 17.00’de ‘Yılbaşı Davet Sofrası’ atölyesi düzenliyor. Trüflü balkabağı çorbası, karides ve enginarlı risotto, kuzu karski yapmanın inceliklerinin öğretileceği atölyeye katılım ücreti 950 lira.

PARTİ

◊ Hip-hop PARTİ serisi Thug Life yeni yıla özel bir geceyle Zorlu PSM %100 Studio’da. Bugün 21.00’de Armageddon Turk ve

DJ Sicies’in kabinin başına geçeceği gecenin bilet fiyatı 55-99 lira.

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◊ Ankara, Çukurambar’daki The Q’da bu akşam 22.00’de Kimono Partisi var.Elektronik müzik ve Uzakdoğu esintileriyle harmanlanan partiye giriş ücreti 130 lira.

GECE

◊ Aybüke Albere bugün 22.00’de La Boucherie Dinner Theatre’da sahneye çıkıyor.

(0532) 335 35 55

◊ Bendeniz yarın 22.30’da TWO Kuruçeşme’de.

(0552) 296 14 14