Kışın soğuk hücumuna karşı sıcak kucaklama

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Ekonomik performans

Kumtel LX-2832 1500 Watt Isıtıcı

Uygun fiyatlı olmasının yanı sıra hızlı ısıtan bir forma sahip. Devrilme sensörü olması güven verirken 2 farklı kademesi ısı derecesini ayarlamakta avantaj sağlıyor. Ayşenur Sayhan, İrem Doğan Güzey ve Gözde Çetinkaya önerisi. 629 lira.

Tasarruf sağlıyor

Xiaomi Mi Smart Space Akıllı Isıtıcı S

Otomatik termostat kontrolüyle ortam sıcaklığı belirlenen seviyeye ulaşana kadar çalışmaya devam ediyor, ardından otomatik olarak gücünü azaltp ısıtmayı durdurarak enerji tasarrufu sağlıyor. 3.899 lira.

Fonksiyonel tasarım

Delonghi Dragon4 Trd41025 Radyatör

Dragon 4, 10 dilimli bir radyatör, ancak 27 dilime denk 3 farklı

ısıtma seçeneği sunuyor. İstenen sıcaklık derecesini ayarlamak ve korumak için oda termostatı var. Tekerlekleri sayesinde kolay taşınabiliyor. 8.599 lira.

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Zamanlayıcı özelliği var

UFO Micatronic 2300 W UK Kule Tipi Isıtıcı

Dikey formuyla ısı dağılımında güçlü sonuç verirken, uzaktan kumandasıyla ısıyı kontrol etme imkânı sunuyor. Zamanlayıcı özelliğiyle Gözde Çetinkaya ve Yeşim Mutlu’nun favorisi. 4.199 lira.

Her odaya gidebiliyor

Minisan Maxi Ms-2500 Elektrikli Isıtıcı Soba

Kolay taşınabilir boyutları, evin her odasında rahatlıkla kullanım imkânı tanıyor. Boyundan beklenmeyecek kadar hızlı ve etkili bir performansı var. Dayanıklı kasasıyla uzun ömürllü. 1.227 lira.

Havayı da temizliyor

Philips Air Performer 8000

Burcu Şahanlık “Hem hava temizleme hem soğutma ve sımsıcak ısıtma özelliğine sahip. Havayı ısıtırken aynı zamanda temizlemesi, virüs oluşumuna engel olması çok güzel bir özellik” diyor. 20.300 lira.

Hızlıca ısıtıyor

SINBO SFH-3394 Infrared Isıtıcı

Funda Güleç Yalçın “Aşırı ısınmaya karşı koruması var. Termostat ayarı yaparak bulunduğu odayı saniyeler içerisinde hızlıca ısıtan bu dikey infrared cihazı, mekândaki havayı kurutmadan ısınmanızı sağlıyor” diyor. 1.100 lira.

Otomatik duruyor

Raks Pf 20 Stx 2000 Watt Fanlı Isıtıcı

Yeşim Mutlu “Minik ebadıyla istenen yerde kullanılabiliyor. Isı ayarı yapılabildiği gibi soğuk üfleme seçeneği de var. Hızlı ısınıyor, ayarlanan ısıya geldiğindeyse otomatik olarak duruyor” diye anlatıyor. 650 lira.

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Devrilmeye karşı

Bosch HC 4000 Elektrikli Konvektör Isıtıcı

“Ayarlanabilir termostat özelliği ve devrilmeye karşı emniyet sistemi var. Kısa sürede ısıtıyor. Sürekli açık kalmasına gerek kalmayan bir ürün” yorumunu yapıyor Naz Irmak. 4.999 lira.

Montajı kolay

Vestel K 700 SE 2000 W Konvektör Isıtıcı

Özge Esen “Tekerlekli ayakları sayesinde kolay taşınabilir ve farklı odalarda kullanılabilir. Ayrıca kolaylıkla duvara monte etme imkânı da var” diyor. 4.999 lira.