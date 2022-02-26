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Kışın cildimiz özen ister

#Güzellik#Estetik#Bakım
Kışın cildimiz özen ister

Pervin Bulgak dört nesil aile büyüklerinden miras aldığı bilgileri, akademik ve mesleki birikimiyle bir araya getirerek ‘Pervin’in Bahçesinden Güzellik İksirleri’ adıyla kitaplaştırdı. Kitapta birbirinden özel 143 güzellik, bakım ve sağlık reçetesi var. Bulgak’tan kış mevsiminin zorlu şartlarından etkilenen cildimiz için bakım tüyoları aldık.

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Biyolog ve kozmetolog Pervin Bulgak ‘Pervin’in Bahçesinden Güzellik İksirleri’ adlı kitabında cildimize iyi gelecek doğal reçeteler paylaşıyor. Soğuk ve rüzgârdan etkilenen yüzümüze uygulayabileceğimiz maske tariflerini de içeren kitabın en iyi tarafıysa Hindistan cevizi yağı, bal, elma ve limon gibi en yakın aktarda ve markette bulunabilecek malzemelerle hazırlanan karışımlar sunması. Bulgak’a cildimizi soğuktan korumanın yollarını ve kış mevsiminde bakım rutinimize özellikle eklememiz gerekenleri sorduk.

Kışın cildimiz özen ister

-Cildimizi ve saçımızı kış mevsiminin etkilerinden nasıl koruruz?
Cilt bariyerini güçlendirmek önemli. Çünkü soğuk ve rüzgâr yüzünden cilt yapısı bozulur. Tercih edilecek ürünlerin cildin nefes almasını sağlaması ve cildi yağlandırmadan nemlendirmesi önemli. Ölü hücre tabakasını arındırmak cildi canlandırır. Saç bakımıysa ayrı olarak ele alınmalıdır. Kış aylarında saç kurumasının ve kırılmasının önüne geçmek için nemlendiren maskeler kullanılmalı.
-Son günlerin en trend bakım ritüelleri neler?
Tabii ki kişiselleştirme. Bu konuda kitabımda seçebileceğiniz pek çok maske ve krem tarifi mevcut. Bunun yanı sıra doğallık... Yani en doğal olan... Bu da yemediğiniz hiçbir şeyi bakım malzemesi olarak da kullanmamak anlamına geliyor. Ve yüz kaslarını çalıştırmak. Ben bu ritüellerin sıkı takipçisi ve uygulayıcısıyım. Ellerimle yüz kaslarımı çalıştırır, mutfaktan artanlarla maskeler yapar ve kremlerime ufak dokunuşlar yaparak kişiselleştiririm. Ve tabii ki şu sıralar sürdürülebilirlik ve iklim dostu ürünler de trend.
-Yediklerimiz cildimizi güzelleştirir mi? Sağlıklı bir cilt için hangi besinleri tüketmeliyiz?
Kesinlikle evet... Sağlık da güzellik de önce içten gelir. Örneğin ananas, yüksek oranda B vitamini içerdiği için hücreleri yeniler. Bu sayede daha canlı cilt, saç ve tırnaklarınız olur. Nar, toksinlerin atılmasını sağlar. Yüksek C vitamini içeriği sayesinde sivilce ve akne oluşumunu engeller. Kırmızıbiber, kan dolaşımını hızlandırır, kırışıklıkların oluşumunu da engeller. Havuç, yüksek oranda A vitamini içerir, cildi onarır ve kırışmasının önüne geçer. Elmaysa A ve C vitamini içerir. Cildi yeniler ve tenin berrak görünmesine yardımcı olur.

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Kitaptan reçeteler
Kırışıklıklar için Hindistan cevizi mucizesi

Kışın cildimiz özen ister

NE LAZIM?
-1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı
-1 yumurta beyazı
- 3 damla limon suyu
NASIL YAPARIM?
Önce yumurta beyazıyla Hindistan cevizi yağını (katılaşmışsa benmari yöntemiyle eritebilirsiniz) karıştırın, daha sonra limon suyunu ilave edin. Hazırladığınız bu maskeyi temiz cilde, göz çevresi hariç uygulayın. Uygulamayı yaparken her zaman aşağıdan yukarıya doğru olmasına dikkat edin. 20 dakika bekledikten sonra ılık suyla durulayın. Bu maskeyi haftada bir tekrarlamanız yeterli olacaktır.

Elmalı gece kremi
Kışın cildimiz özen ister

NE LAZIM?
- 2 adet orta boy elma
- 4-5 yemek kaşığı gül suyu
- 1 çay kaşığı sızma zeytinyağı
NASIL YAPARIM?
Elmaları küçük parçalara ayırın ve zeytinyağını ilave edin. Pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın veya blender’dan geçirin. Daha sonra kısık ateşte 10 dakika ısıtarak üzerine gül suyu ekleyin. Soğuduktan sonra cam bir kapta buzdolabında saklayarak 6 gün boyunca kullanabilirsiniz.

Ayazdan korunmak için peeling...
NE LAZIM?
-1 tatlı kaşığı mısır unu
-1 tatlı kaşığı sızma zeytinyağı
-1 çay kaşığı bal
-3 damla limon
NASIL YAPARIM?
Tüm malzemeleri karıştırıp 10 dakika beklettikten sonra temiz cilde uygulayın. Karışımı yumuşak ve dairesel hareketlerle masaj yaparak cildinize yedirin. Göz çevresine çok yaklaşılmaması önemli. 2-3 dakika masaj yaptıktan sonra ılık suyla cildinizi arındırın. 10 günde bir tekrarlanabilir.

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Tüylü dostlarımıza özel reçete
Patilerin de bakıma ihtiyacı var

Kışın cildimiz özen ister


NE LAZIM?
-2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
-2 yemek kaşığı shea yağı
-2 yemek kaşığı balmumu
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
-20 damla lavanta esansiyel yağı
NASIL YAPARIM?
Balmumu, Hindistan cevizi yağı ve shea yağını benmari yöntemiyle eritin. İçine zeytinyağı ve lavanta yağını ilave edip karıştırın. Karışımı kapaklı bir kaba koyun ve haftada 1 kere evcil dostunuzun patilerine uygulayın. Patilerde çatlama varsa haftada 3 kere yapabilirsiniz. Yalamalarını önlemek için eski bir çorap giydirebilirsiniz.

 

 

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#Güzellik#Estetik#Bakım

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