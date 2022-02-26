Kışın cildimiz özen ister

Biyolog ve kozmetolog Pervin Bulgak ‘Pervin’in Bahçesinden Güzellik İksirleri’ adlı kitabında cildimize iyi gelecek doğal reçeteler paylaşıyor. Soğuk ve rüzgârdan etkilenen yüzümüze uygulayabileceğimiz maske tariflerini de içeren kitabın en iyi tarafıysa Hindistan cevizi yağı, bal, elma ve limon gibi en yakın aktarda ve markette bulunabilecek malzemelerle hazırlanan karışımlar sunması. Bulgak’a cildimizi soğuktan korumanın yollarını ve kış mevsiminde bakım rutinimize özellikle eklememiz gerekenleri sorduk.
Kitaptan reçeteler
Kırışıklıklar için Hindistan cevizi mucizesi
NE LAZIM?
-1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı
-1 yumurta beyazı
- 3 damla limon suyu
NASIL YAPARIM?
Önce yumurta beyazıyla Hindistan cevizi yağını (katılaşmışsa benmari yöntemiyle eritebilirsiniz) karıştırın, daha sonra limon suyunu ilave edin. Hazırladığınız bu maskeyi temiz cilde, göz çevresi hariç uygulayın. Uygulamayı yaparken her zaman aşağıdan yukarıya doğru olmasına dikkat edin. 20 dakika bekledikten sonra ılık suyla durulayın. Bu maskeyi haftada bir tekrarlamanız yeterli olacaktır.
Elmalı gece kremi
NE LAZIM?
- 2 adet orta boy elma
- 4-5 yemek kaşığı gül suyu
- 1 çay kaşığı sızma zeytinyağı
NASIL YAPARIM?
Elmaları küçük parçalara ayırın ve zeytinyağını ilave edin. Pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın veya blender’dan geçirin. Daha sonra kısık ateşte 10 dakika ısıtarak üzerine gül suyu ekleyin. Soğuduktan sonra cam bir kapta buzdolabında saklayarak 6 gün boyunca kullanabilirsiniz.
Ayazdan korunmak için peeling...
NE LAZIM?
-1 tatlı kaşığı mısır unu
-1 tatlı kaşığı sızma zeytinyağı
-1 çay kaşığı bal
-3 damla limon
NASIL YAPARIM?
Tüm malzemeleri karıştırıp 10 dakika beklettikten sonra temiz cilde uygulayın. Karışımı yumuşak ve dairesel hareketlerle masaj yaparak cildinize yedirin. Göz çevresine çok yaklaşılmaması önemli. 2-3 dakika masaj yaptıktan sonra ılık suyla cildinizi arındırın. 10 günde bir tekrarlanabilir.
Tüylü dostlarımıza özel reçete
Patilerin de bakıma ihtiyacı var
NE LAZIM?
-2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
-2 yemek kaşığı shea yağı
-2 yemek kaşığı balmumu
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
-20 damla lavanta esansiyel yağı
NASIL YAPARIM?
Balmumu, Hindistan cevizi yağı ve shea yağını benmari yöntemiyle eritin. İçine zeytinyağı ve lavanta yağını ilave edip karıştırın. Karışımı kapaklı bir kaba koyun ve haftada 1 kere evcil dostunuzun patilerine uygulayın. Patilerde çatlama varsa haftada 3 kere yapabilirsiniz. Yalamalarını önlemek için eski bir çorap giydirebilirsiniz.