Kış konserleri içimizi ısıtacak

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KONSER





-Gülşen 25 Kasım Cumartesi 21.30’da Congresium Ankara’da konser verecek. Bilet fiyatı 345-1.550 lira.

-Alman pagan folk grubu Faun 26 Kasım Pazar 21.30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak. Bilet fiyatı 495 lira.

-Son Feci Bisiklet 26 Kasım 16.30’da Ankara CerModern’de. Bilet fiyatı 192,50 lira.

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-İngiliz punk rock grubu Idles 27 Kasım Pazartesi 21.30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde İstanbullu hayranlarıyla buluşacak. Bilet fiyatı 990 lira.

-Balkan ve Brezilya müziğini ska türünde harmanlayan Duckshell 28 Kasım Salı 21.00’de The Wall Saloon&Performance’ta sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 150 lira.

-Hollandalı besteci ve piyanist Joep Beving 28-30 Kasım Salı, Çarşamba ve Psrşembe 21.00’de üç gün üst üste konser vermek için Salon İKSV’ye konuk oluyor. Bilet fiyatı 300-400 lira.

-Jakuzi 1 Aralık Cuma 22.00’de Babylon’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 100-450 lira.

-Peyk 1 Aralık 21.30’da Blind İstanbul’da. Bilet fiyatı 230 lira.

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-İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 1 Aralık 20.00’de Andreas Ottensamer şefliği ve çellist Maximilian Hornung solistliğinde AKM’de bir konser verecek. Bilet fiyatı 100-250 lira.

GECE

-Deniz Özdoğru 25 Kasım Cumartesi 22.00’de La Boucherie sahnesinde. (0532) 135 35 35

-Özcan Deniz 25 Kasım 22.30’da Cahide Palazzo sahnesinde olacak. (0212) 706 78 90

-Begüm Obiz 25 Kasım 23.45’te Ankara 78 sahnesinde. (0546) 168 78 78

-Aybüke Albere 30 Kasım Perşembe Korto İstanbul’da sahneye çıkacak. (Rezervasyon için: @kortoistanbul)

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-Melek Mosso 1 Aralık Cuma 22.30’da Yeni Gazino sahnesinde olacak. (0532) 500 28 69

SPOR





-İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul 26 Kasım Pazar günü 9.00-10.30 saatleri arası Tarihi Yarımada bisiklet turu düzenliyor. Sabah 8.00’de Yenikapı Bisiklet Evi’nde toplanan bisikletçiler 9.00’da pedala basarak Yenikapı’dan başlayıp şu güzergâhı izleyecek: Kumkapı, Çatladıkapı Geçidi, Sirkeci, Eminönü, Unkapanı, Cibali, Fener, Balat, Fener, Cibali, Unkapanı, Sirkeci, Gülhane Parkı sahil girişi, Gülhane Parkı tramvay çıkışı, Sultanahmet Meydanı, Ayasofya Camisi, Küçük Ayasofya Caddesi, Aksakal Sokak, Kennedy Caddesi, Çatladıkapı, Kumkapı ve Yenikapı.

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-Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı kutlamaları kapsamında 26 Kasım Pazar günü Eti Sarı Bisiklet Cumhuriyet Sürüşü gerçekleşecek. 50. Yıl Tahran Anadolu Lisesi’nden başlayan 10 km’lik bisiklet sürüşü Caddebostan, Suadiye’den dönüşle Bağdat Caddesi ve 50. Yıl Tahran Anadolu Lisesi’nde son bulacak.

SERGİ





-Çankaya Çağdaş Sanatlar Merkezi Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği desteğiyle iklim krizi konusunda üretim yapan 35 sanatçının bir araya geldiği ‘Ateş Çağı’ sergisine ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Can Akgümüş’ün üstlendiği sergi, insanlık ve varoluş kavramlarının aksine insansız bir doğaya odaklanıp ona karşı işlediğimiz suçları ve sonuçlarına değiniyor. Sergi 27 Kasım’a kadar görülebilir.

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-‘Yüz Yılın Sanatı: Dijital Sanat Sergisi’ İstanbul Bilgi Üniversitesi, Enerji Müzesi’nde açıldı. Genç dijital sanatçılarımızın yaratıcı fikirlerinin ön plana çıktığı sergide izleyiciler sanatın ve teknolojinin birleştiği çağdaş eserlerle tanışma fırsatı yakalayacak. Samsung dART Platformu’nun sunumuyla gerçekleşen sergi 29 Kasım’a kadar sanat tutkunlarını bekliyor.

-Brieflyart Galeri İsmet Değirmenci’nin ‘Bul Beni’ isimli sergisini sanatseverlerle buluşturuyor. Eserlerinde insan-doğa ilişkisi üzerine yoğunlaşan sanatçı ‘Bul Beni’ sergisinde ada metaforlarıyla yaşamı sorgulayıp kendi düş adalarını çiziyor. Serginin diğer bölümlerindeyse Değirmenci’nin kâğıt üzerine çini mürekkebi kullanarak çizdiği ‘yalnızlık haritaları’ ve pişmiş topraktan oluşan ‘Göç Portreleri’ isimli büst serisi var. Sergi 10 Aralık’a kadar ziyaret edilebilir.

-Dirimart’ta Canan Tolon’un ‘Havadan Sudan’ isimli sergisi var. Sanatçının son dönem işlerinin olduğu sergide tuval üzerine akrilik ve pastan oluşan büyük ölçekli çalışmaları görülebilir. Sergi 24 Aralık’a kadar Dirimart Dolapdere’de.

DJ





-Elektronik müziğin sınırlarını zorlayan Alman yapımcı ve besteci Pantha du Prince 1 Aralık Cuma 21.30’da Zorlu PSM %100 Studio’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 275 lira.

TİYATRO

-Âşık Shakespeare





Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu ve Nezaket Erden’in üstlendiği ‘Aşık Shakespeare’ 29 Kasım Çarşamba 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde. Oyun, bir tiyatro kumpanyasının Shakespeare’in eserini sahneleme sürecini, karmaşayı, kralları, kazaları ve aşkın en tuhaf hallerini anlatırken yazarın ‘Romeo ve Juliet'i yazma sürecine de tanıklık ediyor.

-Bir Yastıkta





Ali Poyrazoğlu’nun yazıp yönettiği oyun 1 Aralık Cuma 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda seyirciyle buluşuyor. Başrollerini Ali Poyrazoğlu ve Güneş Berberoğlu’nun paylaştığı oyun, tıkanmış bir evliliği tazelemenin yollarını arayan, aşkın matematiği üstüne seyirciyle birlikte düşünen bir güldürü. Bilet fiyatı 300-500 lira.

ATÖLYE





-Cooking Class Academy 25 Kasım Cumartesi 16.00’da Meksika mutfağı atölyesi düzenleyecek. Eğitimde etli taco, tavuklu quesadilla yapımı ve sunumu anlatılacak. Bilet fiyatı 1.980 lira.

-Karaköy’deki Nadir Gastronomi Platformu 26 Kasım Pazar 19.30’da şef Burcu Önal’la ‘Mantının Doğuşu’ isimli bir atölye düzenliyor. Katılımcılar mantının doğuş hikâyesi ve tarihteki yerini öğrenip çeşitli türlerdeki mantıları deneyimleyebilecek. Bilet fiyatı 1.500 lira.

SİNEMA

-İstanbul İtalyan Kültür Merkezi tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen ‘İtalyan Sinemasıyla Buluşma’ kapsamında çağdaş İtalyan sinemasının en yeni ve dikkat çeken yapımları 27 Kasım-3 Aralık arasında gösterilecek. Seçkide ‘Kaptan Benim’ (Matteo Garrone), ‘Cennet’ (Enrico Maria Artale), ‘Sana Söylemiştim’ (Ginevra Elkann), ‘Komutan’ (Edoardo De Angelis), ‘Sonsuz Pazar’ (Alain Parroni) ,‘Hiçbir Yerde’ (Simone Massi), ‘Lubo’ (Giorgio Diritti) ve ‘Hâlâ Umut Var’ (Paola Cortellesi) izlenebilecek.

İtalyan Kültür Merkezi’ndeki gösterimler ücretsiz. Sinematek/Sinema Evi Kadıköy’deki gösterimlerin biletleriyse salonun internet sitesinden ve gişesinden temin edilebilir.