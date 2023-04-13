Kim korkar ara tatilden!  

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Gizem: Melis geldi yine yılın en sevdiğim haftası. Çalışan anne-babalar için ciddi yorgunluk veren bir süreç ama en azından bu defa açık havada da yapılacak birçok şey var. Anlat bakalım sizin planlar neler?

Melis: Ben bu sefer fena halde hazırlıklıyım Gizem, kim korkar hain ara tatilden! Önce yağmursuz günler için açık hava planlarımdan bahsedeyim istersen. Güneşin en çok parıldadığı günlerde bir lunaparka gideriz. Deniz roller coster'a biner, biz Memo'yla izleriz! Sonra hep beraber çarpışan arabalara... Ferhat'la konuştum, bir gün Maşukiye'ye gideriz günübirlik dedik. Havamız değişir.

Gizem: Lunapark süper fikir, ben de dahil ediyorum hemen programa.

Melis: Ekle tabii, sen de eğlenirsin. Bir gün de vapurla Avrupa Yakası’na geçeriz. Arkeoloji Müzesi'ne gideriz. Eminönü'nde balık-ekmek yer, Hacı Bekir'den lokum alırız. İş Bankası Müzesi'nde ‘Yaşasın Cumhuriyet’ sergisi varmış, onu gezeriz. İş Bankası Yayınları'nın çocuk kitaplarına bakarız.

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Gizem: E, son birkaç gün de bayram gezmesi yapsanız, hafta bitti zaten. Hadi geçmiş olsun.

Melis: Ha bir de benimkiler MasterChef sayesinde bizim Lezzetli Hayat yazarı şef Danilo Zanna'nın hayranı oldular. Söz verdim, onun restoranına götüreceğim bir gün. Senin gezme programın nasıl?

Gizem: Tahmin edersin ki nerede ne var diye çetelemi tuttum ama kararsız kaldım. Yağmurlu bir günü evde Lorin’in odasını düzenlemekle geçiririz diye düşünüyorum. Bu defa oyuncak mezarlığını toplamaya o da dahil olsun ki yeniden dağıtırken bir kez daha düşünsün istiyorum. Tam bir günü buna ayırmak iyi bir fırsat bence. AKM Çocuk Sanat Festivali başlıyor, bir gün de onu değerlendiririz. Bir de tiyatro sözüm var. Şehir dışına biz de kaçsak mı diye düşündük. Yakın rota alternatiflerine de baktım. Hepsini aşağıda yazayım, okurlarımız da plan yapmadan önce bakıp daha kolay karar verirler. Evde kaldığınız günler için hazırlığın var mı peki?

Melis: Olmaz mı? (gülüyor)! Biz pratik bir masa tenisi seti aldık. Yemek masasına kolayca monte edip çıkarabiliyorsun. Evde bile olsa iyi bir hareket imkânı sağlıyor çocuklara. Bir de ben Instagram'da Yavuz Samur, Öğretmen Baba gibi hesapları takip ediyorum. Çocuklarla oynanabilecek basit ama çok eğlenceli oyunlar öneriyorlar. Ebeveynler bu gibi hesapları da takip ederek kendi etkinlik programlarını hazırlayabilir.

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Çocuk Sanat Festivali 17 Nisan’da AKM’de başlıyor. Festival kapsamında çocukları pek çok yaratıcı etkinlik bekliyor. Küçük sanatseverler, Kültür Sokağı’na yerleştirilen dev bir piyanonun üzerinde dans ederek istedikleri parçaları çalabilecek, tavanlarından duvarlarına her yeri boyanan büyük bir evi kendi hayal dünyalarına göre renklendirebilecek. Çok Amaçlı Salon’da kâğıtlara çizdikleri balıkların birkaç dakika içinde yüzmeye başladığı etkileşimli bir akvaryum macerasına atılabilecekler. Gerçekleşecek atölyeler arasında ‘Judith Liberman ile Şarkılı Masallar’, ‘Kelimelerin Yolculuğu’, ‘Çocuk Arkeologlar Kazıda’, ‘Yaratıcı Yazarlık’, ‘Lego Education ile Yaratıcı Eller İş Başında’, ‘Karagöz Yapım Atölyesi’, ‘edding ile Bir Kupa Pop Art’ gibi birbirinden ilgi çekici etkinlikler var.

Senin şehrin, senin kuralların

LEGOLAND Discovery Centre İstanbul ve SEA LIFE İstanbul’da çocuklar için ara tatile özel program var. LEGOLAND’de ‘Senin Şehrin, Senin Kuralların’ temasıyla etkinlikler düzenlenecek, SEA LIFE İstanbul’daysa sualtı denizkızı gösterileri olacak. Çocuklar ‘Senin Şehrin, Senin Kuralların’ temasıyla düzenlenecek LEGO City etkinliklerinde mini figürlerle aldıkları görevleri tamamlayıp ‘Şehrin Şampiyonu’ olacak. Tamamladıkları her görev için bir yıldız sahibi olan çocuklar Roket Yarışçısı Ricky ile akrobatik uçuş yapacak, Hızlı Gary ile bir araç inşa edip hayvanları kurtaracak, Korkusuz Fi ile sokak sanatını keşfedecek ve Mekanik Max ile hayal gücünü geliştirecek tasarımlar yapacaklar. 4 görevi tamamlayan çocuklara Şehrin Şampiyonu rozetinin yanı sıra sürpriz hediyeler de verilecek.

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İstanbul Sihir Müzesi açıldı Türkiye’nin ilk ‘Sihir Müzesi’ Polat Piyalepaşa Çarşı’da açıldı. Saat kulesi içindeki müzede dünyaca ünlü Türk sihirbazı Zati Sungur, Sihirbaz Mandrake (Ertuğrul Işınbark), Mr. Magic (Erdinç Demiray), Türkiye’nin ilk ve tek kadın sihirbazı Lady İlkay (İlkay Özdemir) ve Abrakadabra’nın (Lütfi Demirtok) gösterilerinde kullandığı tarihi şapkalar, asalar, kartlar, kız kesme numarasında kullanılan kutular, kostümler gibi illüzyon sanat tarihine dair önemli eşyalar sergileniyor. Sihirbazların hayatını anlatan birçok fotoğraf, video ve belge de müzede görülebilir. Sömestir boyunca saat 13.00’te sihirbazlık gösterileri, saat 15.00’te ise sihirbazlık atölyeleri çocukları bekliyor. Müze pazartesi hariç haftanın 6 günü saat 11.00’den 18.00’e kadar açık.

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Antik Mısır gizemlerini keşfedin

Tüm dünyada ziyaretçi rekorları kıran ünlü ‘Tutankhamun Çocuk Kral’ın Hazineleri’ sergisi UNIQ Expo İstanbul’da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Çocukların ve her yaştan insanların ilgisini çeken sergi, 1.500 metrekarelik büyük bir alanda kurulu. 3300 yıl önce henüz 9 yaşında tahta geçen ve 19 yaşında esrarengiz biçimde ölen firavun Tutankhamun’un mezar odasından çıkan som altın tabutu, altın ve değerli taşlardan yapılmış dünyaca ünlü ölüm maskesi, savaş arabası, silahları, bastonları gibi 400’ün üzerinde eserin bire bir replikalarının bulunduğu sergi, mayıs ayı sonuna kadar ziyarete açık… Ayrıca nisan ayı boyunca sergiyi ziyaret etmek isteyen öğrencilere sadece sergi gişesinde geçerli olmak üzere yüzde 15 indirim uygulanıyor.

Çocuklar eğlenerek ilkyardım öğrensin KidZania İstanbul, ara tatil boyunca Ramazan Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve KidZania’nın maskotu Urbano'nun doğum gününü bir arada kutlamaya hazırlanıyor. Bayram programı kapsamında; 17-21 Nisan tarihleri arasında Erbulak Evi’nin William Shakespeare uyarlaması ‘Bütün Dünya Bir Sahnedir’ tiyatro oyunu sahnelenecek. HİPP’in katkılarıyla ‘Öpünce Geçmeyen Uflar’ ilkyardım programının kurucusu eğitmen Deniz Karadeniz, oyuncu Dilek Çelebi ile 20-23 Nisan tarihleri arasında çocuklara aileleriyle birlikte hem eğlenecekleri hem de öğrenecekleri bir interaktif aile etkinliği yaşatacak. Sürpriz hediyelerin ve çekilişlerin de yapılacağı çocuk şenliğinde kirigami tekniğiyle dünya kültürlerini temsil eden çocuk kirigami’leri tasarlanacak. Katlanan hikâyeler atölyesi storigami tekniğiyle de çocukların hayal güçlerinin çağrışımları ile bir hikâye oluşturulup anlatılacak. Katılımcılar eşzamanlı katlama yaparak hikâyeye dahil olacak ve atölye sonunda kendi elleri ile yaptıkları origami eserlerine sahip olacaklar. 23 Nisan’da ise İş Bankası, çocuklara ‘Atatürk Devrimlerine Yolculuk’ kitabını hediye edecek.

Termal otellerde dinlenme zamanı *Mersin doğası, tarihi, mutfağı, kültürel zenginliği ve bereketli topraklarıyla aslında Türkiye’de daha fazla tanınmayı ve öne çıkmayı hak eden bir şehir… Hem tarihi hem de doğal güzelliklerini görmek için birkaç gün ayırmak gerekiyor. Konaklamak içinse Türkiye’nin en değerli termal sularının bulunduğu BN Hotel Thermal&Wellness tercih edilebilir. Kids Club’ı da olan otelde her ara tatil ve sömestir döneminde çocuklar için atölyeler ve eğlenceli etkinlikler düzenleniyor.

*Rotasını ara tatilde Bursa’ya çevirecekler için en iyi konaklama seçeneklerinden biri termal havuzlarıyla öne çıkan Almira Otel. Lady SPA alanı yetişkinlere hitap eden otelde çocuklar için de SPA bölümü var. Aileler SPA’da rahatlarken çocuklar Splash Kids Zone’da onlar için tasarlanmış sensörlü tünel duşlar, su tabancaları ve fıskiyeli sular eşliğinde zaman geçirebilir.

* NG ENJOY ve NG SAPANCA otelleri, 15-23 Nisan tarihleri arasında Sincap Kulüp’te sanat etkinliklerinden tangram yarışmasından mandala çalışmasına kadar zengin bir etkinlik programı hazırladı. Yetişkinler dart, bisiklet, bocce, mini golf gibi etkinliklerle bol hareketli bir tatil geçirirken çocuklar jonglör show, mini disco ve teenager karaoke gibi etkinliklerle eğlenecek.

Vizesiz Şarm El-Şeyh ve Katar çocuklu aileleri bekliyor

Ramazan Bayramı’nı da kapsayan bir haftalık ara tatilde seyahat etmek isteyenler için seçenek var. Tur şirketleri çocuklu ailelere yönelik Ramazan Bayramı’na özel turlar düzenliyor. Uygun bütçeli turlar hazırlayan Prontotour’un klasik İtalya ve Barselona turları çocukları memnun edebilir. Ancak bayram tatilinde hem vizesiz hem de yakın bir coğrafyaya seyahat etmek isteyenlere Şarm El-Şeyh uygun olur. Vizesiz gidilen bu şehir nisan ayında çocuklarla tatile çıkmak için en güzel rotalardan biri. Kızıldeniz’in maviliklerinde aile boyu eğlencenin tadını çıkarabilirsiniz. Oldukça güvenli bir ülke olan Katar da aile boyu bir tatil için ideal görünüyor. Ortadoğu’nun yıl boyu güneş alan ülkesi oldukça, misafirperver bir kültüre sahip.