'Keşkelerle yaşamayı tercih etmiyorum, yaptığım seçimlerle barışığım'

Koray Candemir müzik kariyerinde dokuz albümle 25 yılı geride bıraktı. Hayranları, Kargo günlerini özlemle anıyor belki ama solo çalışmalarını yakından takip etmeyi de ihmal etmiyor. Pek çok sanatçının aksine sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayınlara mesafeli olan Candemir, ‘gürültü yapabildiğimiz ve sarılıp zıplayabildiğimiz’ konserlere dönebilmek için çözümler üretilmesini diliyor.

◊Kariyerinizin başladığı günlerden bugüne müzik sektöründe gördüğünüz en belirgin farklar neler?

1990’lar yeni müzik türlerinin yükseldiği, ülkemizin kültürel olarak değişim geçirdiği, sevdiğiniz gruplara, şarkıcılara ulaşmanın bugüne nazaran zor olduğu yıllardı. İnternet yayılmamıştı; televizyon, yazılı basın ve konserler haricinde takip ettiğiniz sanatçıları göremezdiniz.

Artık ulaşmak ve tüketmek kolay

◊ İnternetin yaygın olmadığı bir dönemde müzik yapmanın avantajları neydi?

Zihinlerimizin özgürlüğü, gizem ve naiflik...

◊ Bir de albüm yapımcılığı, plakçılık gerçeği vardı...

Albümler stüdyolarda kaydedilirdi, şarkılarınızı geniş kitlelerle paylaşmak için plak şirketiyle anlaşma yapmak şarttı. Şimdi bunların hepsi teknoloji ve sosyal medya etkisiyle başkalaştı. Artık ulaşmak kolay, dinlemek kolay, tüketmek kolay. Daha hızlı ve kaotik zamanlardayız.

◊ Hangi dönem daha iyi?

Her dönemin kendine göre güzellikleri var elbette.

20 yaşındaki halim beni dinlemezdi

◊ 1990’larda Kemancı, Hayal Kahvesi gibi popüler mekânların, dönemin müziğini beslediğini düşünüyor musunuz?

Altkültür mekânları çok değerliydi bizim için. Şahane müzisyenler, şarkıcılar, gruplar izledik. Oralarda parlayan ve müzik sektörüne adım atan o kadar çok arkadaşım var ki... Hepimiz o zamanları tebessümle anarız.

◊ Kargo grubuyla iki defa yollarınızı ayırdınız. Üzerinden uzun yıllar geçse de hayranlarınız hâlâ bu sorunun yanıtını merak ediyor; neden?

Dediğiniz gibi uzun zaman geçti üzerinden... Nedenleri artık geçmişte kaldı ama şunu söyleyebilirim; bana müzik ve hayata dair önemli değerler katmış grup arkadaşlarıma hâlâ çok saygım var.

◊ 25 yıllık müzik kariyerinizde keşkeleriniz var mı?

Keşkelerle yaşamayı pek tercih etmiyorum. Seçtiğim yollar hep ‘an’da hissettiklerim ve istediklerimle şekillendi. Yaptığım seçimlerle barışığım.

◊ İmkân olsaydı yolun başındaki Koray’a ne derdiniz?

Hemen kendinize stüdyo kurun demek isterdim. Zaman içinde eksikliğini çok yaşadık. Ama 20 yaşındaki halim o furyanın içinde beni dinlemezdi.

Irkçılık ABD’nin genlerinde var

◊ Karantinada en çok neleri özlediğinizi fark ettiniz?

Ailemi ve arkadaşlarımı, temas edebildiğimiz her ‘an’ı özledim ama sağlığımız öncelikli. Lütfen evde kalmaya çalışın ve teması azaltın.

◊ Uzun yıllar Seattle’da yaşamış bir sanatçı olarak ABD’de çıkan olayları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Irkçılık ABD’nin genlerinde var. Oradaki arkadaşlarımla haberleşiyorum. Büyük çaplı bir değişimin eşiğindeler gibi gözüküyor. Dünya bunun dışında değil, hepimizi etkileyecek. Daha eşitlikçi düzen istemek hiç şaşırtıcı değil. Kısa zamanda çok şey değişecek diye düşünüyorum.

Oyun konsolları dünyasında aktifim

◊ Bir süredir konser verilebilecek mekânlar kapalıydı. Pek çok müzisyen çareyi sosyal medyada canlı yayın yapmakta buldu. Sizce bu yayınlar müziği besledi mi?

Canlı yayınlar boşluğu doldurmaya çalışıyordu ama beni hiç tatmin etmedi. Umarım yeni dünya düzeninde yeniden temas edebildiğimiz, gürültü yapabildiğimiz, sarılıp zıplayabildiğimiz konserlerimize dönmemiz için çözümler üretebiliriz.

◊ Salgınla işlerine ara vermek zorunda kalan müzik sektörü çalışanları için destek hareketleri başladı. Bunları takip ediyor musunuz?

Arkadaşlarımla hep üzerinde kafa yorduğumuz bir konu. Kayıt altında olmayan ve hayatını günlük kaşelerle kazanan o kadar çok müzik emekçisi var ki... Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bu kolektif hareketlerin daha da artması, en büyük dileğim.

◊ Karantina sürecini evinizde nasıl geçirdiniz?

İyi bir müzik dinleyicisiyim, dijital platformlardaki zengin içeriklerde gezinmeyi seviyorum. Oyun konsolları dünyasında da aktif olduğumu söyleyebilirim.

Ağırlık egzersizleri ve yoga yapıyorum



◊ Fiziksel görünüşünüz yıllar içinde neredeyse hiç değişmedi. Formunuzu nasıl koruyorsunuz?

Teşekkür ederim, o konuda genlerimizden dolayı anneme ve babama sevgilerimi yolluyorum. Hâlâ kemik ekibimizle futbol maçları yapıyoruz. Bu alışkanlık çocukluğumdan beri devam ediyor. Evde ağırlık egzersizleri ve yoga yapıyorum. Sebze ağırlıklı beslenmeye çalışıyorum.