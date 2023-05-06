Kendimi bebek gibi hissediyorum

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Yakın zamanda kreatif direktörü değişse de (Sabato De Sarno oldu) Gucci, Alessandro Michele’nin başta olduğu dönemde, koleksiyonlarında oyuncak bebeklere gönderme yapan birçok tasarım kullandı. Göğüsten oturup belden açılan elbiseler ve oyuncak bebeklerin kıyafetlerini andıran desen ve kumaş seçimleriyle gözümüzü bu trende alıştırdı.

İlkbahar/Yaz 2023 sezonundaysa yalnızca Gucci değil, Acne Studios, Bora Aksu, Burberry, Bottega Veneta, Isabel Marant, Simone Rocha gibi birçok markanın koleksiyonlarında bu tarz tasarımlara rastlamaya başladık.

“Peki, oyuncak bebeklerin kıyafetlerinden ilham alan moda trendi tam olarak ne demek” diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Öncelikle ‘babydoll’ yani göğüsten oturup eteğe doğru bollaşan mini elbiseler butarzın gözde giysileri. Bir de pastel renkler ve eğlenceli desenlerle birleşince ortaya tam bir oyuncak bebek kıyafeti çıkıyor. Ama bence bu kadarı biraz abartılı. Zira oyuncak bebeği çağrıştıran bir görünümü baştan aşağı benimsemektense bu akımı detaylara uyarlamak ve kendi tarzımıza adapte etmekte fayda var. Zaten kim yürüyen bir oyuncak bebek gibi görünmek ister ki? O nedenle bu akımı daha giyilebilir ve gündelik hayatta kullanılabilir bir hale getirmek gerekiyor. Örneğin trendin olmazsa olmazı olan kabarık kumaşlar, kurdeleler, fırfırlar, tül ve dantelleri yalnızca detaylarda kullanarak bu tarzın romantik havasını gündelik stillere uyarlamak mümkün.



Müzisyen Cinderella Balthazar Bora Aksu’nun tasarımıyla

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Gerçeküstü bir dünya

Tasarımcılar bu sezon özellikle elbise, bluz ve aksesuar tasarımlarında oyuncak bebek kıyafetlerinden ilham alan, feminen, sıradışı ve oldukça eğlenceli bir görünüm sunuyor.Sezon trendleri arasından cesur ve eğlenceli bir seçim yapmak isterseniz, oyuncak bebeklere gönderme yapan bu tarza stilinizde yer verebilirsiniz. Bu trend için tasarlanmış kıyafetler, ayakkabılar ve aksesuarlarla kendinizi gerçeküstü bir dünyada hissedebilir ve stilinize yepyeni bir bakış açısı katabilirsiniz.

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Dağınık topuz, kalın tabanlı sneaker

- Evet, eğlenceli bir tarz ama oyuncak bebek gibi görünmekten kaçınmalı.

Örneğin, babydoll bir elbiseyi, kalın tabanlı sneaker’lar ya da botlarla eşleştirerek zıt bir etki yaratabilirsiniz.

- Dağınık topuz ve avangart bir makyaj tercih ederek feminenlik dozunu azaltabilirsiniz.

- Baştan aşağı bu trendi yansıtan parçalar tercih etmek yerine, tek bir parçada uygulayabilirsiniz. Tül bir eteğin üstüne, düz basic bir tişört giymek gibi...