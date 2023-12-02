Kemerleri şık olmak için sıkın

Haberin Devamı

Sonbahar/kış sezonunda yüksek modanın bolca kullandığı aksesuarlardan biri oldu kemerler. Chanel’den Gucci’ye, Miu Miu’dan Michael Kors’a kadar farklı stil kodlarına sahip birçok markada değişik tasarımlara rastlayabiliyoruz. Neredeyse her tarza uyum sağlamalarıysa kemerlerin popülerliğini arttırıyor.

- Geçmişe gönderme: 90’lar ve 2000’lerin kemer stili denince zihninizde zincirler canlandı mı? Hani şu elbise ya da eteklerin üstünde gördüğümüz ve bir tarafını sarkıttığımız modeller... İşte onlar geri döndü. Bu sezon elbiselerin tamamlayıcısı olarak, bir de oversize (bol kesim) ceketlere feminen bir hava katmak için kullanmak çok moda.

Haberin Devamı

- Minimal tasarımlar: İnce kemerler; ‘old money’ (köklü aileden gelen varlık) stili ve minimalizm gibi akımların atağa geçmesiyle tarzlarında sadelik arayanlar için yeniden gündeme geldi. İnce kemer, kumaş pantolon, altın tonlarda kolye ve gömlek üçlemesiyle kendi sessiz lüks (gösterişten uzak, sürdürülebilir) stilinizi en kolay şekilde oluşturabilirsiniz.

- Bele vurgu: İnce kemerlerin neredeyse tam zıddı olan, belde güçlü bir etki yaratan kalın ve dikkat çekici kemer tasarımları da artık karşımıza çıkıyor. Özellikle elbise ya da eteklerle eşleştirilse de paltolara elbise formu vermek ve bel vurgusunu öne çıkarmak için kullanmak da çok akıllıca.

- Logolandık: Logo gösterme sevdası kemerlere de sıçradı. Özellikle Céline, Gucci ve Saint Laurent markalarının logolu kemerleri çok popüler oldu. Zira kaç farklı sosyal medyada etkili kişide gördüğümüzü dahi hatırlamıyoruz.

- Biraz mücevher: Kıyafetlerinizi sade tutup aksesuarlarla canlandırmayı sevdiğiniz bir stile sahipseniz bu sezon taşlarla bezenmiş kemerlere bir şans vermenizi öneririz. Dümdüz siyah bir elbisenin ya da jean pantolonun üzerinde kullanılabilir.

Haberin Devamı

- Çantası da olsun: Kendinden çantalı kemer modellerine de artık rastlıyoruz ve kişisel olarak benim en sevdiğim tasarımlardan biri. Bu kemer modelini en çok takım elbiseyle ya da hacimli bir blazer’ı elbise olarak kullanıp daraltmak istediğimde tercih ediyorum.

HER TARZA UYGUN





Çantalıları maskülen görünümlerle eşleştirin. İlvi, 2.099,30 lira





İnce tasarımlar minimalizme gönderme yapıyor. Koton, 67,99 lira





Taşlı kemerler sade stilleri güçlendirebilir. Mango, 899,99 lira

Haberin Devamı





Elbiselerle kullanarak bele vurgu yapın. Massimo Dutti, 4.700 lira