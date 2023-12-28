Karışık kaset

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Bizi de dibe çekiyor
Her dönemin müziğinin kendi dinamikleri var. Mert Demir de poptan arabeske bu dönemin müziğini iyi çözmüş bir müzisyen. Kanıtı da geçmişi bugünle buluştururken özgün bir sound yaratmayı başarmış olması. Üç şarkılık ‘Ateşe Düştüm’ çalışmasından sonra gelen ‘Cehennemin Dibi’ yine damardan giriyor ve bizi yine efkârın derin sularına çekiyor.
‘Cehennemin Dibi’ (Tekli)
Mert Demir
Pale Records
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Yüzde 100 organik
Gökhan Türkmen 2010 yılında ‘Biraz Ayrılık’ albümünü yayımlamıştı. Şimdi o albümdeki ‘Ayıp Ettin’ şarkısını Serkan Ölçer düzenlemesiyle yeniden söyledi. Bu versiyonun özelliği şarkının sadece gitar ve basgitarla kaydedilmiş olması. Yani sade ve süssüz. Bu arada bu çalışma tek örnekle kalmayacak, ‘Organik’ adı altında seriye dönüşecek.
‘Ayıp Ettin (Organik)’ (Tekli)
Gökhan Türkmen
Gtr Müzik
++
Survivor yarışmasıyla hayatımıza giren Aleyna Kalaycıoğlu, Dominik dönüşü kendini müzik çalışmalarına vermişti. Şimdi yine ada yolcusu… Ama öncesinde bir tekli çıkarmayı ihmal etmedi. Hip-hop türündeki şarkının isminin ‘Dominik’ olması bizi şaşırtmadı. Ama girişindeki Acun Ilıcalı ile yapılan telefon konuşmasından alınan kesit sürpriz oldu.
‘Dominik’ (Tekli)
Aleyna Kalaycıoğlu
Universal Music Türkiye
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2000 yılında kurulan indie rock grubu Kristal Kit ‘Ben Denedim’ adlı yeni teklisini yayımladı. Grubun vokali Cem İnce aynı zamanda şarkının sözlerini de yazmış. Ve şarkıyla ilgili “Günlük sayfalarından derleme ve ortak hislerimize tercüman” notunu paylaşmış. Grubun yeni albümü 2024’ün ilk çeyreğinde çıkacak.
‘Ben Denedim’ (Tekli)
Kristal Kit
Contrapol Records
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Slow pop şarkılarıyla tanınan Ozan Sarohan, yine aynı türde bir şarkı olan ‘Yanıma Gel’i çıkardı. Şarkının söz ve müziği kendisine ait. Sarohan şarkıyla ilgili şöyle diyor: “İnsan, her ilişkiye ve hatta her yeni güne geçmişin bavuluyla başlıyor ve kişiyle ilgili birçok gizem de bu bavulda gizli duruyor. Zaman, merak ve sevgi belki bu bavulun anahtarıdır…”
‘Yanıma Gel’ (Tekli)
Ozan Sarohan
Warner Music Türkiye