Karışık kaset

Haberin Devamı



Bizi de dibe çekiyor

Her dönemin müziğinin kendi dinamikleri var. Mert Demir de poptan arabeske bu dönemin müziğini iyi çözmüş bir müzisyen. Kanıtı da geçmişi bugünle buluştururken özgün bir sound yaratmayı başarmış olması. Üç şarkılık ‘Ateşe Düştüm’ çalışmasından sonra gelen ‘Cehennemin Dibi’ yine damardan giriyor ve bizi yine efkârın derin sularına çekiyor.

‘Cehennemin Dibi’ (Tekli)

Mert Demir

Pale Records

++



Yüzde 100 organik

Gökhan Türkmen 2010 yılında ‘Biraz Ayrılık’ albümünü yayımlamıştı. Şimdi o albümdeki ‘Ayıp Ettin’ şarkısını Serkan Ölçer düzenlemesiyle yeniden söyledi. Bu versiyonun özelliği şarkının sadece gitar ve basgitarla kaydedilmiş olması. Yani sade ve süssüz. Bu arada bu çalışma tek örnekle kalmayacak, ‘Organik’ adı altında seriye dönüşecek.

‘Ayıp Ettin (Organik)’ (Tekli)

Gökhan Türkmen

Gtr Müzik

Haberin Devamı

++

Survivor yarışmasıyla hayatımıza giren Aleyna Kalaycıoğlu, Dominik dönüşü kendini müzik çalışmalarına vermişti. Şimdi yine ada yolcusu… Ama öncesinde bir tekli çıkarmayı ihmal etmedi. Hip-hop türündeki şarkının isminin ‘Dominik’ olması bizi şaşırtmadı. Ama girişindeki Acun Ilıcalı ile yapılan telefon konuşmasından alınan kesit sürpriz oldu.

‘Dominik’ (Tekli)

Aleyna Kalaycıoğlu

Universal Music Türkiye

++

2000 yılında kurulan indie rock grubu Kristal Kit ‘Ben Denedim’ adlı yeni teklisini yayımladı. Grubun vokali Cem İnce aynı zamanda şarkının sözlerini de yazmış. Ve şarkıyla ilgili “Günlük sayfalarından derleme ve ortak hislerimize tercüman” notunu paylaşmış. Grubun yeni albümü 2024’ün ilk çeyreğinde çıkacak.

‘Ben Denedim’ (Tekli)

Kristal Kit

Contrapol Records

Haberin Devamı

++

Slow pop şarkılarıyla tanınan Ozan Sarohan, yine aynı türde bir şarkı olan ‘Yanıma Gel’i çıkardı. Şarkının söz ve müziği kendisine ait. Sarohan şarkıyla ilgili şöyle diyor: “İnsan, her ilişkiye ve hatta her yeni güne geçmişin bavuluyla başlıyor ve kişiyle ilgili birçok gizem de bu bavulda gizli duruyor. Zaman, merak ve sevgi belki bu bavulun anahtarıdır…”



‘Yanıma Gel’ (Tekli)

Ozan Sarohan

Warner Music Türkiye