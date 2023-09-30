Kablosuzun altın çağı

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Üç aşamalı kullanım

Anker Soundcore Life Q30 Bluetooth Kulaklık

Dış sesleri engelliyor. Ağırlığı 281 gram. 50 saate kadar kullanım süresi var. Üç aşamalı ses engellemesi sayesinde frekanslı gürültüleri filtreliyor. Ozancan Kubilay, Aytun Çelebi, Özgür Çetin, Ali Yavuz Şahin öneriyor. 2.999 lira

Oyuncuların tercihi

Logitech G G935 LIGHTSYNC 7.1 Surround Ses Kablosuz Oyuncu Kulaklığı

Hem kablosuz hem kablolu kullanma seçeneği sunuyor.

Pil ömrü 2,4 GHz kablosuz bağlantıyla 12 saat. Oyun esnasında şarj edilebiliyor. Fatih Sarı, Yeşim Mutlu, Erdal Kaplanseren öneriyor. 5.000 lira

Kolay taşınabilir

Sennheiser HD 450BT ANC Kulak Üstü Kulaklık

Funda Güleç Yalçın ve Ali Yavuz Şahin ve David Şaboy öneriyor. Kulaklık gürültüyü engelliyor. Bluetooth 5.0 bağlantısı ve 30 saate varan pil ömrü var. Fatih Uslu markanın HD 350BT modelini öneriyor. Taşınması kolay, ses kalitesi iyi. 3.320-5.414 lira

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Dokunmatik kontrol

Philips TAH8506BK BT ANC Pro Kulak Üstü Kulaklık

Yeşim Mutlu önerisi için şunları söylüyor: “Gürültü engelleyici özelliği, şık tasarımı ve hafifliğiyle çok kullanışlı. Birden fazla cihaza bağlanabiliyor. Dokunmatik kontrolle müzik ve aramalara rahat geçiş sağlıyor.” 4.799 lira

Çok noktalı bağlantı

Jbl Tune 720BT Wireless Kulak Üstü Kulaklık

65 saat pil ömrü var. Aynı anda iki bluetooth cihaza bağlanıyor. Pratik düğmeler aracılığıyla sesli asistanlar etkinleştirilebilir, aramalar yanıtlanabilir ve sesi kontrol edilebilir. Yeşim Mutlu, Erhan Meydan ve Özgür Çetin tavsiye ediyor. 2.790 lira

Hafif, rahat oturuyor

Audio-Technica ATH-S220BT Kulak Üstü Kulaklık

Fatih Uslu ürünü şöyle anlatıyor: “60 saate kadar pil ömrü ve çok noktalı bağlantı özelliklerine sahip. Kulaklıkla olağanüstü ses netliğini deneyimleyebilirsiniz. Hafif, rahat oturuyor, 180 gram. Tasarımı sayesinde omuz gerginliğini önlüyor.” 2.350 lira

Gürültüyü engelliyor

Anker Soundcore Space Q45 Kulak Üstü Kulaklık

Yenilenmiş gürültü önleme sistemiyle dışarıdan gelen gürültüyü yüzde 98 engelliyor. 65 saat kullanım süresi var. Aytun Çelebi ürünü şöyle anlatıyor “Uygun fiyatlı. İyi günlük performans sağlıyor. Bu üründe markanın en iyi özellikleri bir arada.” 4.999 lira

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Oyunculara uygun

Steelseries Arctis 7+ Wireless Gaming Kulaklık

Erdal Kaplanseren öneriyor: “Oyuncular için özel tasarlanmış. Gürültü önleyici mikrofonu var. Arka plan gürültüsünü aktif olarak bastırarak kristal netliğinde iletişim sağlıyor. PlayStation 5’in Tempest 3D Audio teknolojisiyle uyumlu.” 4.999 lira

Akustik tasarımlı

Bose OE2 Kulak Üstü Kulaklık

Gelişmiş akustik tasarımı sayesinde müziğin derinliğini ön plana çıkarıyor. Kulak yastıkları, kulağa uyumlu olarak geliştirilmiş. Begüm Obiz “Kulak üstü kulaklık olarak daha yüksek ürünler var ancak ses izolasyonu açısından iyi bir kulaklık” diyor. 1.200 lira

80 saatlik pil ömrü

Marshall Major IV Bluetooth OE Kulak Üstü Kulaklık

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Özgür Çetin ve Alya’nın önerisi. Çetin “Tasarımı çok beğenilen ve tarzı olan bir kulaklık. 80 saat pil ömrüyle iddialı. 15 dakikalık şarjla 15 saat kullanılıyor. Kablosuz şarj özelliği var. Aktif gürültü önleyici yok, bu eksi bir durum. 165 gram ağırlığında” diyor. 4.199 lira