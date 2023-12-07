İster konser salonuna buyurun, ister dans pistine...

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KONSER





-Nilüfer 9 Aralık Cumartesi 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde unutulmayan şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 448-1.344 lira.

-Can Güngör 9 Aralık 21.00’de Moda Sahnesi’nde konser verecek. Bilet fiyatı 225-325 lira.

-Barış Demirel 9 Aralık 21.00’de Salon İKSV’de olacak. Bilet fiyatı 250 lira.

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-Mert Demir 9 Aralık 22.00’de Hayal Kahvesi Aqua Florya’da. Bilet fiyatı 330-3.500 lira.

-Kolektif müzik ağı Sound of İstanbul 10 Aralık Pazar 19.30’da Babylon sahnesinde Kalben, Selin Sümbültepe, Karma Whiff ve Mehmet Denizci ile Telli Davul gibi isimleri ağırlayacak. Bilet fiyatı 100-350 lira.

-Tunus asıllı Fransız şarkıcı Dany Brillant 12 Aralık Salı 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde konser verecek. Bilet fiyatı 395-1.795 lira.

-Çellist Jamal Aliyev ve piyanist Ece Dağıstan 13 Aralık Çarşamba 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 45.50-336 lira.

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-Fransız şarkıcı Pomme 13 Aralık 21.30’da Zorlu PSM %100 Studio’da mikrofonun başına geçecek. Bilet fiyatı 495 lira.

-Buray 13 Aralık 21.00’de Jolly Joker Kartal İstMarina’da. Bilet fiyatı 395-(4 kişilik loca) 11.250 lira.

-Melike Şahin 13 Aralık 21.00’de Volkswagen Arena’da sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 750-5.000 lira.

-Jay Jay Johanson 15 Aralık Cuma 22.00’de Dorock XL Venue-Fitaş Sahnesi Taksim’de İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Bilet fiyatı 500 lira.

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-Indie rock grubu The Veils’in solisti Finn Andrews 15 Aralık 22.00’de Blind İstanbul’da solo konser verecek. Bilet fiyatı 300 lira.

SERGİ





-Saint Benoît Fransız Lisesi ‘Çizgi Roman ile Belçika Turu’ sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergide ziyaretçiler Hec Leemans, Olivier Schrauwen gibi sanatçıların çizimleriyle Grand-Place, Atomium gibi Belçika'nın simge yapılarını yeniden keşfediyor. 30’dan fazla eserin olduğu sergi 16 Aralık’a kadar görülebilir.

-Fotoğraf sanatçısı Nurra Yazıcı’nın ‘Gökyüzü ve Yer Arasında: Bazı Mümkün Zamanlar’ sergisi Beyoğlu’ndaki Kıraathane 24’te izleyiciyle buluşuyor. Sergide karışık fotoğraf tekniği uygulayan Yazıcı, analog ve dijital fotoğraf kolajları, farklı kâğıt malzemeleri ve üst üste basılan pozlarla fotoğrafı bir araştırma alanına çeviriyor. Sergi 4 Ocak’a kadar açık.

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-Meral Yıldız’ın ‘Zamana Tepeden Bakmak’ isimli sergisi 13 Aralık Çarşamba Galerie D’art La Visione’de kapılarını açıyor. Sanat tarihini kendine has bir anlatımla ele alan Yıldız, sergide Kandinsky’yle usta-çırak ilişkisi kuruyor. Sergi, Meral Yıldız’ın farklı disiplinler üzerinden ortaya koyduğu çağdaş üretimlerinden oluşuyor. 27 Aralık tarihine kadar Beşiktaş Süleyman Seba Caddesi’ndeki galeride ziyaret edilebilir.

-Merdiven Art Space, Melike Kuş’un ‘Eye to Eye in Dystopia’ (Distopyada Göz Göze) isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçı çocukluk yıllarında başlayan iplere olan ilgisiyle oluşturduğu eserlerinde bakmak ve görmek kavramlarını işliyor. Sergiyi 30 Aralık’a kadar gezebilirsiniz.

DJ

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-Rey&Kjavik sahne isimli Alman DJ ve prodüktör Alexander Schomann 15 Aralık Cuma 21.00’de Klein Phönix’te sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 250-650 lira.

-Crazy P Soundsystem 15 Aralık 21.00’de Frankhan, Main Room’da performans sergileyecek. Bilet fiyatı 400-750 lira.

TİYATRO

-‘Romeo&Juliet





Shakespeare’in ünlü eseri ‘Romeo&Juliet’, Mert Fırat ve Nagihan Gürkan rejisörlüğünde DasDas’ta sahnelenmeye devam ediyor. Deniz Can Aktaş ve Naz Çağla Irmak’ın başrollerini paylaştığı oyun, tiyatro tarihinin en meşhur çiftinin hikâyesini çağdaş bir sahne ve kostüm tasarımıyla anlatıyor. 9 Aralık Cumartesi 20.30’da DasDas’ta izlenebilir. Bilet fiyatı 385 lira.

-‘Ben Çoktan Gidersiniz Sanmıştım’





Will Eno’nun yazıp Hira Tekindor’un dilimize uyarladığı, İbrahim Çiçek rejisörlüğünde sahnelenen ‘Ben Çoktan Gidersiniz Sanmıştım’ 10 Aralık Pazar 19.30’da Zorlu PSM %100 Studio’da izleyiciyle buluşuyor. Hakan Kurtaş’ın tek kişilik performansıyla sahnelenen oyun, 30’lu yaşlarında büyük zulme maruz kalmış bir adamın çocukluk yılları ve bugünü arasındaki dramatik geçişleri konu alıyor. Bilet fiyatı 176-297 lira.

-‘Herkes Kocama Benziyor’





Kadına yönelik şiddeti konu edinen oyun, pavyonda tuvaletçi olarak çalışan iki çocuk annesi Ayten’in hayatını anlatıyor. Alis Çalışkan’ın yazıp Hakan Emre Ünal’ın yönettiği tek kişilik oyun Pınar Güntürk’ün performansıyla dikkat çekiyor. 10 Aralık 20.30’da Kadıköy Emek Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Bilet fiyatı 200-300 lira.

ATÖLYE





-Koşuyolu’ndaki EKS Mutfak Akademisi 13 Aralık Çarşamba 19.00’da ‘Yılbaşı Özel Mezeler ve Kanepeler’ atölyesi düzenliyor. EKS Mutfak Akademisi’nin uzman şefleri tarafından verilecek atölyede Girit ezmesi, çikolatalı atom, fıstıklı hibeş gibi birçok lezzetin yapımı anlatılacak. Katılım ücreti 1.750 lira.