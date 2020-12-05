İstanbul sanatla ışıl ışıl

Çağdaş İstanbul Vakfı, her yıl Contemporary Istanbul etkinliğiyle çağdaş sanat meraklılarını mutlu ediyor. Bu yıl bu etkinliğin, 7 Aralık 2020-3 Ocak 2021 arasında düzenlenecek alt projesi ‘İstanbul The Lights’ ise kentin park ve meydanlarını ışıldatacak... Projede, yeni medya alanında çalışan 54 sanatçının eserleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteğiyle, park ve meydanlarda olacak.

Şehre ‘ışık giydirecekler’

Proje kapsamında ışık ve dijital enstalasyonlar, dev heykeller, dev led ekranlarda gösterilen yeni nesil medya eserleri İstanbullularla buluşmaya hazırlanırken, şehrin geneline yayılmış ve arttırılmış gerçeklik tekniğiyle üretilmiş eserleri, sanatseverler mobil cihazları aracılığıyla deneyimleyebilecekler.

Etkinlik dahilinde, ‘ışık giydirmesi’ olarak tanımlayabileceğimiz ‘mapping’ gösterisi de yapılacak.

Projenin küratörleri, CIF sanat ve kültür programları direktörü Ayça Okay ve Contemporary Istanbul Plugin’in küratörü Esra Özkan. ha:ar ekibinden sanatçılar Hande Şekerciler ve Arda Yalkın da hem küratör olarak hem de eserleriyle projede yer alıyor. Çağdaş sanatçı ve yönetmen Lara Kamhi de etkinliğe ‘Cityscape’ adlı video eseriyle katılıyor. Bu arada meraklıları için belirtelim; 15. Contemporary Istanbul’un diğer fiziksel gösterimleri ertelendi. Ancak pek çok sanat etkinliği gibi bu etkinliği de sanal ortamda, virtual.contemporaryistanbul.com adresinden ücretsiz izleyebilirsiniz. Virtual Contemporary Istanbul 19-20 Aralık’ta ön izleme, 21 Aralık - 6 Ocak arasındaysa genel gösterim yapacak. Bilgisayarınızı hazır edin...

DEV BİNALARDAKİ RESİMLER MOBİL CİHAZLARLA CANLANIYOR

Ethem Onur Bilgiç



Augmented Istanbul, AR teknolojisiyle beraber bize yeni imkânlar veren bir mecra oluşturdu. Benimle beraber illüstrasyon ve sanat çalışmalarıyla tanınan Burak Şentürk, Selin Çınar, Meltem Şahin ve Furkan Nuka Birgün’ün çalışmalarının bulunduğu projede sanatçıların bu coğrafyaya bakışına odaklanıyoruz.

Yeni bir perspektif

Teknolojik cihazlarla üretilen çalışmalara hareket ve boyut katarak yeni bir deneyim sunduğumuz bu projede mekânları da çalışmalarımızın içine kattık. Dev bina cephelerinde bulunan statik işlerimiz mobil cihazlarla dinamik bir deneyime dönüşüyor. Böylece hem biçimi hem de anlatımı güçlendiriyor, yeni bir perspektif getiriyoruz.

Ethem Onur Bilgiç - Ölümden Gökyüzüne (dijital resim). Duvar resmi olarak binaya uygulanacak. Mobil cihazlardaki bir uygulamayla bakıldığında animasyona dönüşecek.

SANATSEVERLER HAZİNE AVINA ÇIKACAK

Hande Şekerciler & Arda Yalkın







ha:ar kurulduğu günden beri geleneksel üretim metotlarıyla yeni teknolojileri buluşturuyor. Bu projeyle de izleyicinin yakından tanıdığı, uluslararası sanat camiasında da bilinen sanatçıları yeni teknolojilerle buluşturduk; dijital araçları ilk defa kullanarak ürettikleri eserleri, izleyicileri kapalı mekânlara sokmadan deneyimleme imkânı yaratan bir etkinlik kurguladık. Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality), fiziksel dünyada sanal nesneleri ve olayları deneyimlememizi sağlıyor. Augmented Istanbul’da şehrin farklı noktalarına yayılmış, bir kısmı fiziksel olarak orada bulunmayan eserleri, mobil cihazlarımıza yükleyeceğimiz bir uygulama üzerinden izleyebileceğiz. Seyirciler etkinliğe özel üretilen uygulamanın içerisindeki haritayı kullanarak şehrin farklı noktalarında eserleri arayacak, tabiri caizse bir hazine avına çıkacaklar.

İLGİ ÇEKİCİ ENSTALASYON VE VİDEOLAR

Ahmet Rüstem Ekici







Işıkla her daim başka bir görüntüye dönüşen şehir bu etkinlikle yeni odak noktalarına kavuşacak. Projede keyifli bir seçki hazırlandı. Sokağa çıkmaya çekindiğimiz bugünlerde ilgi çekici yerleştirmeler ve video çalışmalarıyla karşılaşacağız. İstanbul The Lights’a, evlere kapandığımız süreçteki deneyimlerimi aktardığım, ‘home’ isimli video çalışmasıyla katılıyorum.

EVE DÖNERKEN SAĞA SOLA DİKKATLİ BAKIN!

Contemporary Istanbul Plugin Küratörü Esra Özkan



Şehrin dokusu ve enerjisiyle bir bağ kurmak istedik. İstanbulluların diyalog kurabileceği eserleri meydanlara ve şehirdeki ekranlara konumlandırdık. İşe giderken, eve dönerken bir anda dijital sanatın heyecan verici örneklerini görebilirsiniz...

DEV PORSELENLER AÇIK HAVADA

Melis Buyruk







Çok ince ve yoğun detayları olan porselen heykeller yapıyorum. Malzememin kırılganlığı yaptığım işleri korunmaya muhtaç kılarken, bazı teknik sebeplerle de sınırlı ebatlar içerisinde kalabiliyorum.

Bu teknik gereklilikler ve sınırlar çalışmalarımın alameti farikası haline gelse de itiraf etmeliyim ki bir sanatçı olarak her zaman hayalini kurduğum, bu sınırların ötesine geçebilmekti. İçinden geçtiğimiz dönemde de sıkça sorguladığım dijital dünyaya ilkel ve geleneksel malzememi entegre edebilme fikri bu projeyle hayata geçti.

Parmaklarımı kullanmak yerine iPad ekranında kalemle çamuruma şekil vererek, porselen versiyonunu henüz tamamladığım heykelimi yeni tanıştığım bir disiplinle tekrar ürettim. Kamuya açık bir alanda dev porselen heykellerimi sergileme fırsatı bulduğum için çok heyecanlıyım.