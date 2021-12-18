İlaç kutusu değil, sanat eseri

Haberin Devamı

Genco Gülan’ın ‘CaC03’ isimli sergisini görmek üzere Şişli’deki Halaskargazi Eczanesi’ndeyiz. İçeri girdiğimizde Gülan’ın yerleştirme eserlerini ilaç kutularının arasında ilk anda fark edemiyoruz. Kavramsal sanatın bir örneği olan bu heykel yerleştirmesini görmek için izleyicinin çaba göstermesi gerekiyor.

MİTOLOJİYLE BAĞLANTILI

‘CaC03’, mermerin kimyasal kısaltması olan ‘kalsiyum karbonat’ anlamına geliyor. Heykellerini ilk defa bir eczanede sergileyen Genco Gülan, sanatın iyileştirici gücüne dikkat çekerken mitolojiyle bağ kurmuş. İlaç kutularının arasındaki mermer heykellerin hepsinin üzerinde Apollo, Afrodit, Artemis ve Zeus gibi mitolojik tanrıların ismi bulunuyor. Sanatçı, 11 Olimpos tanrısını, üzerinde barkod olan birer mermer ilaç kutusuna dönüştürmüş. Adeta sergi küratörü gibi bizi kapıda karşılayan Halaskargazi Eczanesi’nin sahibi Yasemin Kahraman, sergiyi şu sözlerle anlatıyor: “Bu heykel sergisini eczanenin açılışına özel kurguladık. Ben de Marmara Üniversitesi, Heykel Bölümü mezunuyum. Hem heykeltıraş hem de eczacıyım. Genco Gülan’ı da bu sayede tanıdım. Nasıl sanat şifa veriyorsa, tanrılar ve eczaneler de insanlara şifa veriyor. Bu eserler mermerden birer ilaç kutusu olarak tasarlandı ve sürekli yer değiştiriyor. İnsanlar eczaneme gelip sanat nasıl şifa veriyor görsünler.”

AY SONUNA KADAR...

Haberin Devamı

Gerek tavanında asılı duran mutluluk hormonu formülü gerekse neon harflerle yazılmış sağlık temennileri ve ‘CaC03’ sergisiyle Halaskargazi Eczanesi diğerlerinden çok farklı. Gülan’ın sergisi ay sonuna kadar devam ediyor.