İhtiyacınızı alın, çıldırmayın

Kasım ayı gelince her yanı indirim haberleri sarıyor ve kafamızı nereye çevirsek farklı bir markanın indirim kampanyasıyla karşılaşıyoruz. Haliyle çoğu kişi alışveriş yapmak için bu ayı bekliyor. İhtiyaçlarımıza uygun fiyatlarla sahip olmak için bu dönem alışveriş yapmak çok akıllıca. Ancak sürekli indirim haberine maruz kalmak ihtiyaçtan fazlasına sahip olma arzumuzu da tetikliyor, orası kesin.

Peki “Neden her marka kasım ayında indirimlere başlıyor” derseniz hemen açıklayalım. ABD’de Şükran Günü’nün hemen arkasından gelen cuma gününe ‘Black Friday’ yani ‘Kara Cuma’ deniyor. Bu gün her yerde indirimler oluyor, yani herkes için toplu bir alışveriş günü. Geçmişi ve çıkış noktası için farklı kaynaklarda, farklı nedenler sunuluyor. Bizde ise ‘Kara Cuma’ ismi kulağa karanlık geldiği için pek tercih edilmedi, farklı isimler kullanıldı. Özellikle son yıllarda kasımın son haftasından doğan bu alışveriş çılgınlığı tüm aya yayılarak neredeyse her hafta farklı bir indirim haberiyle uyarılmamıza neden oldu. Bu arada yalnızca bizde değil elbette, kasım artık uluslararası düzeyde bir indirim ayına dönüştü.

Liste ve bütçe yapın

Bu ay ihtiyaçlarımızı belirlemek ve fiyat karşılaştırarak sezonluk alışverişimizi yapmak oldukça akıllıca. Ancak sosyal medyada ve çevremizde maruz kaldığımız indirim haberleri ihtiyacımızın dışında parçalara yönelmemize neden olabiliyor. Zaman zaman ben de bu tuzağa düşüyorum. Bundan kaçınmak için bu dönem bir liste yaptım, bütçemi belirledim ve dışına çıkmamaya karar verdim. Sezon trendleri ve temel parçalardan oluşan bu listeyi sizinle paylaşmak istiyorum.

Antik Batik de kış koleksiyonu için triko parçalar hazırladı.

Listemin ilk sırasında bu sezon popüler olan çizgili trikolar var. Modası hiç geçmeyecek bir parça olduğu için dolabınıza gönül rahatlığıyla ekleyebilirsiniz.

Kırmızı bu sezonun öne çıkan renklerinden. A.W.A.K.E 2023 Kış Koleksiyonu’ndan triko bir elbise...

Sezonun rengi kırmızı olduğu için bir de kırmızı bir kazak almaya karar verdim. Dikkat çekici bu renk, stile anında iddia katar. Triko elbiseler de bu sene altın sezonunu yaşıyor. Üstüne bir blazer’la resmi ortamlarda, mont ve spor ayakkabı eşleşmesiyleyse hafta sonu stillerinde tercih edilebilir. Trikoda özellikle yüzde 100 polyester yazan triko içeriğinden kaçının ve belli bir miktarın üzerinde yün içermesine dikkat edin.

Basit tasarımlı çizmeler hem çok kullanışlı hem de çok moda. Gardırobunuzda bulunmalı...

Sırada diz altında biten, deri ve kalın topuklu bir kahverengi çizme var. Kullanım alanına göre siyah da tercih edebilirsiniz. Aksesuarsız, oldukça basit tasarımlı çizmeler hem çok moda hem de sayısız kombin imkânı sunuyor.

Geniş paçalı kumaş pantolonlar da son yıllarda denim pantolonların yerine geçti neredeyse.. Özellikle siyah ve bej olanlar çok kullanışlı.

Bu oversize palto Altuzarra 2023 Kış Koleksiyonu’ndan...

Benim listemde yok ama eğer ihtiyacınız varsa ve size uyan bir kesim bulduysanız kaçırmayın diyeceğim diğer ürünler şunlar: Poplin, pamuklu beyaz ve mavi gömlek, tok duruşlu, kaban niyetine de kullanılabilecek bir blazer ceket, gri ya da siyah spor ayakkabı, bileğe kadar uzanan oversize (büyük boy) kesimli palto.

HER TARZA UYGUN

Yılın rengi kırmızıyı indirim ayında dolabınıza ekleyin.

Zara, 890 lira

Geniş paçalı kumaş pantolonlar denimlerin yerini aldı.Mavi, 899,99 liraDolabınızda sade tasarımlı çizme olsun.Lutvelizade,1.199,90 liraÇizgili kazaklar sezonun en popüler ürünleri arasında.Knitss, 5.499 liraOversize uzun paltolardan edinin.Mai Collection, 2.399,99 lira