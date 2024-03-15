İftar vakti geldi, sofralar kuruldu

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Şehir başka bir havaya bürünüyor ramazan ayı geldiğinde. İftarı çoğu zaman evde yapıyoruz ama bazen de restoranlara gidiyoruz sevdiklerimizle birlikte. Bu yıl da birçok yer bu aya özel menüler oluşturdu. Şöyle bir göz attım İstanbul’dakilere, sizin için bir liste hazırladım: Kimi fasıl ekibi ehir başka bir havaya bürünüyor ramazan ayı geldiğinde. İftarı çoğu zaman evde yapıyoruz ama bazen de restoranlara gidiyoruz sevdiklerimizle birlikte. Bu yıl da birçok yer bu aya özel menüler oluşturdu. Şöyle bir göz attım İstanbul’dakilere, sizin için bir liste hazırladım: Kimi fasıl ekibi eşliğinde sunuyor hazırladıklarını, kimi deSultanahmet’in büyülü manzarası tam karşınızdayken… İçlerinde pahalı olan davar, bütçeyi sarsmayan da... Bu arada arkadaşımız Gizem Dinçbaş da Lezzetli Hayat sayfalarımızda uzman jürimize sahur yapabileceğimiz en iyi adresleri sordu.

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Tarihi Yarımada manzaralı The Peninsula Istanbul, KaraköyThe Lobby’de servis edilen iftar yemeğinde iftariyelikler ve soğuk mezeler büfede hazırken sıcak başlangıç ve ana yemek seçenekleri alakart olarak servis ediliyor. Geleneksel Türk tatlıları menüsü zengin. Ayrıca baklava büfesi de var. Tarihi Yarımada manzaralı otelde iftara Türk müziği dinletisi eşlik ediyor. Fiyatı 3.800 lira, artı yüzde 10 servis bedel ödeniyor. (0212) 931 28 88

Fasıl da varFour Seasons Hotel SultanahmetAvlu Restaurant’da executive chef Özgür Üstün ve ekibinin hazırladığı 5 seçenekli iftar menüsü sunuluyor. Günün çorbasının ardından odun fırınında gözleme, pide, tandır ekmeği gibi lezzetler paylaşımlı olarak masaya geliyor. İftar yemeğine fasıl ekibi eşlik ediyor. Fiyatı 3.150 lira. (0212) 402 30 00

Bir klasikBeyti, FloryaÇorba, et ve tatlıların hepsi birbirinden lezzetli. 1945’ten beri hizmet veriyor. Suböreğinden ekmek kadayıfına, zeytinyağlılardan ana yemek seçeneklerine zengin bir menüsü var. Fiyatı 3.250 lira. (0212) 663 29 90

Somer Şef’imizin lezzetleriEfendy, EtilerLezzetli Hayat yazarımız, şef Somer Sivrioğlu’nun ‘Efendy’sinde humus, batırık, mantar kokoreç, etli kuru dolma, yağlı kara, soğan kebabı gibi imza lezzetleri kapsayan menünün fiyatı 2.350 lira, artı yüzde 10 servis bedeli ödeniyor. (0530) 289 80 39

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Hünkârbeğendisini deneyinHünkâr 1950, Nişantaşıİftariyelikler, suböreği, ana yemek ve tatlıdan oluşan menünün fiyatı 1.600 lira, artı yüzde 10servis ücreti alınıyor. Hünkârbeğendisini mutlaka deneyin. (0212) 225 46 65

Her şey sınırsızZiya Şark Sofrası, FloryaÇorba, iftariyelik, ara sıcak, ana yemek ve derken en son tatlı masaya geliyor. İçecekten başlangıca hepsi sınırsız… Ana yemek seçenekleri patlıcanlı kebap, kuzu şiş/kuzu tandır (dönüşümlü), et döner, Urfa haşhaş kebabı, tavuk şiş… Fiyatı 1.600 lira. (0212) 663 88 40

Taş fırında ağır ağır pişiyorÇömlek Kuru Fasulye, ÜsküdarÇamlıca Kulesi ve Adalar manzarası eşliğinde Türk mutfağı lezzetleri servis ediliyor. Taş fırında kısık ve ağır ateşte, özel çömlekte pişirilen kuru fasulyenin dahil olduğu menünün fiyatı 950 lira. Meşhur sütlacına da yer bırakın. (0549) 620 60 60

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Üç farklı seçenekAnadolia Gurme, AtaşehirRestoran üç farklı menü hazırladı. Çeşit arttıkça fiyatlar değişiyor. Menülerin fiyatları 800, 900 ve 1.100 lira. (0850) 305 64 26

Yüzde 20 daha hesaplıBeltur, çeşitli semtlerİstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait Beltur restoran ve kafelerinde Ramazan menüleri piyasa fiyatlarından yüzde 20 daha avantajlı. Büyük Çamlıca’daki Beltur Kafe’de mercimek çorbası, kıymalı, kaşarlı pide ve sütlaçtan oluşan menü 254 lira. 444 66 44

Bütçe dostuKent Lokantası, çeşitli semtlerİBB’ye ait Kent Lokantası ramazan boyunca 12.00-20.00 saatleri arası hizmet verecek. Günlük menü Instagram (@ibbkentlokanta) üzerinden duyuruluyor. Üç çeşit yemekten oluşan menünün fiyatı 40 lira. 444 10 34

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Ah geceler

◊ Sibel Tepe bugün 22.00’de La Boucherie’de. (0532) 135 35 35

◊ Özgün bugün 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

◊ Berk Sunal bugün 23.00’te Boop Kuruçeşme’de setin başına geçecek. Rezervasyon için: @boopkurucesme.

◊ Seda Mete bugün 23.45’te İzmir Om Mistral’de. (0541) 269 60 66

◊ Bengü Beker bugün 00.00’da Line Up Suadiye’de. (0531) 498 80 93

◊ DJ Big G’in bugün 00.00’da Vogue Restaurant&Bar’da performansı var.

(0212) 227 44 04

◊ Yusuf Aslan yarın gece 1.00’de The Room Live’da. (0535) 018 60 93

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◊ Melsum, 18 Mart Pazartesi 00.00’da Stüdyo Arnavutköy sahnesinde. Rezervasyon için: @studyo.arnavutkoy

◊ Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Miniatürk ve Dijital Deneyim Müzesi’ni ramazan ayında iftardan sahura kadar ücretsiz ziyaret edebilirsiniz. Detaylı bilgi için: @kultur_istanbul

◊ 19 Mart Salı günü 16.00 ve 18.00’de Yalıda Tiyatro etkinliği kapsamında Fuat Paşa Yalısı’nda ‘İnsancıklar’ oyunu sahnelenecek. Balkon 1.000, tam 450, öğrenci 300 lira. tiyatrolar.com.tr

◊ 18-21 Nisan’da Çeşme’de 13. Alaçatı Ot Festivali var. Her yıl yazın bir ‘öngösterimi’ tadında sokaklar dolup taşıyor, mekânların çoğu festival süresince kapılarını açıyor. Eğer Alaçatı’ya festival zamanı gidecekseniz şimdiden planlamakta fayda var çünkü otellerde yer bulmak tarih yaklaştıkça zorlaşıyor.

◊ Cipriani İstanbul’un içindeki speakeasy bar (girişi gizli, genellikle şifreyle girilen) Socialista’da her perşembe 23.00’te setin başına Mi&Li geçiyor. Bu partilere girebilmek bir statü meselesi sayılıyor.

@socialistaistanbul