İçinizdeki dansçı ortaya çıksın

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1)Akademik bale eğitimi

Tan Sağtürk Akademi, İstanbul

5 şehirde 11 şubesi olan akademi, alanında uzman dans eğitmenleriyle, başta bale olmak üzere farklı dans kategorilerinde akademik eğitim veriyor. Melek Yel, Özge Demirkıran, Ömür Uyanık, Yağız Bankoğlu, Aytunç Bentürk, Berk Çiçekgil ve Nurhan Dolgun öneriyor. (0212) 296 83 61

2)Etkinlik ve kamplarıyla meşhur

Dans Fabrika, İstanbul

Hip-hop kültürü ve bu kültürün alt dalları olan dans türlerinde öne çıkıyor. Köklü bir öğretmen kadrosu olan okul pek çok etkinlik ve kamp düzenliyor. Yonca Evcimik, Melek Yel, Aytunç Bentürk, Özge Demirkıran, Ömür Uyanık, Oğuzhan Jester ve Yağız Bankoğlu öneriyor. (0212) 213 19 83

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3)Profesyonelleşmek isteyenlere...

Aytunç Bentürk Dance&Music Academy, İstanbul

Dünya Salsa Dans Şampiyonu Aytunç Bentürk’ün başeğitmenliği altında hizmet veriyor. Hobi olarak dans edenlerin yanı sıra profesyonelleşmek isteyenler için de birçok imkân sağlanıyor. Melek Yel, Ömür Uyanık, Yağız Bankoğlu, Berk Çiçekgil bu okulu öneriyor. (0216) 545 35 16

4)Nitelikli dansçılar

Tab Sanat Akademi, Ankara, Samsun

1994’ten bu yana Samsun’da, 2000’den bu yana da Ankara’da, çeşitli yaş gruplarından öğrencilere dans eğitimi veriliyor. Özellikle bale ve modern dans alanında nitelikli dansçılar yetiştirmeyi amaçlıyorlar. Nurhan Dolgun, Yağız Bankoğlu, Yonca Evcimik’in önerisi. (0312) 219 91 00

5)Hip-hop dansın adresi

Elements of Dance Company, İstanbul

Berk Çiçekgil ve Oğuzhan Jester’in önerisi. Elements of Dance Company kurulduğundan bu yana birçok öğrenciye eğitim verdi. Özellikle hip-hop konusunda uzman olan okulda T-Pop adlı yalnızca Türkçe şarkılarla dans edilen bir sınıf da var. (0544) 628 36 38

6)Dinamik eğitim kadrosu

Gala Kültür Sanat, Bursa

Bursa’da eğitim veren okul, halk danslarından modern dansa kadar birçok türü öğretiyor. Her yaştan öğrenci kabul eden Gala Kültür Sanat’ı Melek Yel öneriyor: “Bursalılar için büyük bir şans. Çok çeşitli danslar öğretiliyor ve genç, dinamik bir eğitmen kadrosu var” diyor. (0224) 451 44 15

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7)Sistemi oturmuş

On Dance, İzmir

High heels ve K-Pop branşlarında eğitim veriyorlar. Berk Çiçekgil “Hip-hop, high heels, afro, tutting, bale gibi türlerde geniş bir eğitim yelpazesine sahip, İzmir’in sistemi oturmuş nadir okullarından” yorumunu yapıyor. (0536) 034 35 10

8)Yarışmacı çıkarıyorlar

Los Diablos Dance Academy, Antalya

Esin Teke ve Emre Çay yönetimindeki okulu Yağız Bankoğlu öneriyor. Bankoğlu “Eski Türkiye şampiyonu eğitmenleriyle Latin konusunda başarılı sosyal dansçılar ve yarışmacılar çıkarıyorlar. Dans festivallerinde atölyeler düzenleyip sahne şovu da yapıyorlar” diyor. (0532) 680 07 11

9)En büyük stüdyo onlarda

Dance Sport Academy, İstanbul

Metrekare bazında İstanbul’un en büyük stüdyosuna sahip olan okul İstiklal Caddesi’nde. Tuğçe Gürler’in seçtiği Dance Sport Academy özellikle tango ve dans sporları alanında öne çıkıyor. Okulun deneyimli eğitmenleri ve eğitim koçları mevcut. (0553) 214 50 78

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10)12 şubesi var

Mady Dans Kursu, çeşitli şehirler

Aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Bilecik ve Batman’ın da olduğu 12 şehirde bale, müzik, jimnastik ve tüm dans branşlarında eğitimler veriyorlar. Ömür Uyanık “Pandemi ve pandemi sonrası birçok okul kapandı ama onlar direndiler. Hiç vazgeçmediler ve çok inançlılar” diyor. (0554) 613 44 93