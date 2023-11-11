Huzur dolu adresler

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1- TREKKİNG VE DAĞCILIK

Kaçkar Dağları Milli Parkı, Rize

Türkiye’nin en büyük 5’inci milli parkı. Rize, Artvin ve Erzurum illerinin sınırları içinde. Park yaklaşık 3 bin canlı çeşitliliğine sahip. 2 bin 500 bitki türünü barındırıyor. Doğa turizmi, trekking ve dağcılık için popüler olan destinasyonu Akif Özek, Ferdi Akarsu ve Şener Kalemci öneriyor.

2- BUZULLARIN COĞRAFYASI



Hakkâri Cilo ve Sat Dağları Milli Parkı, Hakkâri





27 bin 500 hektarlık geniş bir alana yayılan park, Hakkâri’nin Merkez, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarına yakın. Oldukça etkileyici bir görünüme sahip olan bölge her yıl birçok ziyaretçiyi ağırlıyor. Park 20 bin yıl öncesine dayanan buzulların olduğu bir coğrafyada. Ferdi Akarsu, Akif Özek ve Şener Kalemci’nin önerisi.

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3- GÖL MANZARALI

Borçka Karagöl Tabiat Parkı, Artvin

Doğal güzellikleri ve göl manzarasıyla ünlü tabiat parkı çok sayıda bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapıyor. Karadeniz’in hemen doğusundaki bu park sık ormanlık alanlara sahip. Borçka’ya 27 km mesafede. Gölün etrafındaki yürüyüş parkurları ve piknik alanları doğaseverler için ideal. Yücel Sönmez ve Figen Kokol tavsiyesi.

4- FOTOĞRAF ÇEKMEYİ SEVENLERE



Gölcük Tabiat Parkı, Bolu

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Bolu şehir merkezine 13 km mesafede. Ormanın içindeki gölün etrafı yürüyüş yapmak için çok uygun ve araçla bu alana giriş yasak. Göl çevresinde çeşitli tesisler mevcut. Park zengin bitki örtüsüne sahip. Özellikle fotoğraf çekmeyi sevenler için çok uygun. Bahar Gündoğdu, Erdoğan Gümüş ve Nurgül Büyükkalay öneriyor.

5- MALDİV HAVASI

Salda Gölü Tabiat Parkı, Burdur

Berrak turkuvaz rengi ve çevresindeki beyaz kum plajıyla ünlü Salda Gölü ‘Türkiye’nin Maldivler’i’ olarak da biliniyor. Salda Gölü dünyadan da çok ziyaretçi çekiyor. Çam ve meşe ağaçlarıyla çevrili. Gölde yüzme, piknik ve doğa yürüyüşleri gibi aktiviteler yapılıyor. Figen Kokol ve Nurgül Büyükkalay tavsiye ediyor.

6- BİRAZ SOLUKLANMAK İÇİN...

Atatürk Arboretumu, İstanbul

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Saffet Emre Tonguç “Özellikle hafta içi arboretuma gitmek için bir fırsat yaratın; renklerin şölenine inanamayacaksınız. Burası seyahatten ve iş koşturmacasından ne zaman fırsat bulsam biraz soluklanmak ve kendimle baş başa kalmak için gitmeyi en sevdiğim yerlerden” diyor. Arboretum pazartesi günleri kapalı.

7- ORMAN YÜRÜYÜŞÜ



Değirmenburnu Tabiat Parkı, Heybeliada

Bu öneri doğa sporları rehberi Erol Geygel’den: “Burada, orman içinde yürüyüş yapma imkânına da sahip olacaksınız. Yaklaşık 100 dönüm alan üzerine kurulu ve aynı anda 4 bin kişiye hizmet verebilecek kapasiteye sahip olan parkın içinde kafe, restoran, piknik alanı, mini market ve kum plajı bulunuyor.”

8- ÇAM ORMANI İÇİNDE



Tekirova Tabiat Parkı, Antalya

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Nurgül Büyükkalay “Toroslar’ın uzantısı Beydağları’nın eteklerinde kurulan park, yemyeşil çam ormanlarının çevrelediği bir tabiat parkı. Alan dünyanın ilk flora-herpetofauna (bitki, sürüngen, amfibi) doku minyatür çalışmasının yapıldığı doğal park olma özelliği taşıyor” diyor. Parkta sportif olta balıkçılığı, çadırlı kamp, tabiat yürüyüşü yapılıyor.

9- AKDENİZ’İ HİSSETMEK...



Kovada Gölü Milli Parkı, Isparta

6 bin 534 hektar büyüklüğündeki park benzersiz bir floraya sahip. Park için “Toroslar’ın içinde bir mücevher gibi ışıldayan bu göl, Toroslar’ın ak taşlarını ve ulu sedirlerini görmek, Akdeniz’i solumak için en özel yerler arasında. Tam da bu dönemlerde Yedigöller’i aratmayacak sonbahar renk cümbüşü de bonus” diyor Ferdi Akarsu.

10- SONBAHARDA MUHTEŞEM



Gölbaşı Mogan Parkı, Ankara