Huzur dolu adresler

Pınar TAHİRLER/ptahirler@hurriyet.com.tr
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2023 07:00
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Doğayla iç içe olmak, yürüyüş yapmak, kamp kurmak, fotoğraf çekmek... Bu mevsim ayrı güzel olan tabiat parkları tüm bu aktiviteler için çok uygun. Jürimiz doğada zaman geçirmek isteyenlerin gidebileceği en iyi tabiat parklarını seçti.
1- TREKKİNG VE DAĞCILIK
Kaçkar Dağları Milli Parkı, Rize
Türkiye’nin en büyük 5’inci milli parkı. Rize, Artvin ve Erzurum illerinin sınırları içinde. Park yaklaşık 3 bin canlı çeşitliliğine sahip. 2 bin 500 bitki türünü barındırıyor. Doğa turizmi, trekking ve dağcılık için popüler olan destinasyonu Akif Özek, Ferdi Akarsu ve Şener Kalemci öneriyor.
2- BUZULLARIN COĞRAFYASI
Hakkâri Cilo ve Sat Dağları Milli Parkı, Hakkâri
27 bin 500 hektarlık geniş bir alana yayılan park, Hakkâri’nin Merkez, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarına yakın. Oldukça etkileyici bir görünüme sahip olan bölge her yıl birçok ziyaretçiyi ağırlıyor. Park 20 bin yıl öncesine dayanan buzulların olduğu bir coğrafyada. Ferdi Akarsu, Akif Özek ve Şener Kalemci’nin önerisi.
3- GÖL MANZARALI
Borçka Karagöl Tabiat Parkı, Artvin
Doğal güzellikleri ve göl manzarasıyla ünlü tabiat parkı çok sayıda bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapıyor. Karadeniz’in hemen doğusundaki bu park sık ormanlık alanlara sahip. Borçka’ya 27 km mesafede. Gölün etrafındaki yürüyüş parkurları ve piknik alanları doğaseverler için ideal. Yücel Sönmez ve Figen Kokol tavsiyesi.
4- FOTOĞRAF ÇEKMEYİ SEVENLERE
Gölcük Tabiat Parkı, Bolu
Bolu şehir merkezine 13 km mesafede. Ormanın içindeki gölün etrafı yürüyüş yapmak için çok uygun ve araçla bu alana giriş yasak. Göl çevresinde çeşitli tesisler mevcut. Park zengin bitki örtüsüne sahip. Özellikle fotoğraf çekmeyi sevenler için çok uygun. Bahar Gündoğdu, Erdoğan Gümüş ve Nurgül Büyükkalay öneriyor.
5- MALDİV HAVASI
Salda Gölü Tabiat Parkı, Burdur
Berrak turkuvaz rengi ve çevresindeki beyaz kum plajıyla ünlü Salda Gölü ‘Türkiye’nin Maldivler’i’ olarak da biliniyor. Salda Gölü dünyadan da çok ziyaretçi çekiyor. Çam ve meşe ağaçlarıyla çevrili. Gölde yüzme, piknik ve doğa yürüyüşleri gibi aktiviteler yapılıyor. Figen Kokol ve Nurgül Büyükkalay tavsiye ediyor.
6- BİRAZ SOLUKLANMAK İÇİN...
Atatürk Arboretumu, İstanbul
Saffet Emre Tonguç “Özellikle hafta içi arboretuma gitmek için bir fırsat yaratın; renklerin şölenine inanamayacaksınız. Burası seyahatten ve iş koşturmacasından ne zaman fırsat bulsam biraz soluklanmak ve kendimle baş başa kalmak için gitmeyi en sevdiğim yerlerden” diyor. Arboretum pazartesi günleri kapalı.
7- ORMAN YÜRÜYÜŞÜ
Değirmenburnu Tabiat Parkı, Heybeliada
Bu öneri doğa
sporları rehberi Erol Geygel’den: “Burada, orman içinde yürüyüş yapma imkânına da sahip olacaksınız. Yaklaşık 100 dönüm alan üzerine kurulu ve aynı anda 4 bin kişiye hizmet verebilecek kapasiteye sahip olan parkın içinde kafe, restoran, piknik alanı, mini market ve kum plajı bulunuyor.”
8- ÇAM ORMANI İÇİNDE
Tekirova Tabiat Parkı, Antalya
Nurgül Büyükkalay “Toroslar’ın uzantısı Beydağları’nın eteklerinde kurulan park, yemyeşil çam ormanlarının çevrelediği bir tabiat parkı. Alan dünyanın ilk flora-herpetofauna (bitki, sürüngen, amfibi) doku minyatür çalışmasının yapıldığı doğal park olma özelliği taşıyor” diyor. Parkta sportif olta balıkçılığı, çadırlı kamp, tabiat yürüyüşü yapılıyor.
9- AKDENİZ’İ HİSSETMEK...
Kovada Gölü Milli Parkı, Isparta
6 bin 534 hektar büyüklüğündeki park benzersiz bir floraya sahip. Park için “Toroslar’ın içinde bir mücevher gibi ışıldayan bu göl, Toroslar’ın ak taşlarını ve ulu sedirlerini görmek, Akdeniz’i solumak için en özel yerler arasında. Tam da bu dönemlerde Yedigöller’i aratmayacak sonbahar renk cümbüşü de bonus” diyor Ferdi Akarsu.
10- SONBAHARDA MUHTEŞEM Park
Gölbaşı Mogan Parkı, Ankara
Ankara’ya 25 km mesafede. Saffet Emre Tonguç öneriyor: “Kuşların göç yolu üzerinde yer alan park, sıcak yaz aylarında Ankaralıların deniz özlemini bir parça da olsa gideriyor. Aynı zamanda sonbaharda da muhteşem renkleriyle insanları kendine çekiyor. Kuş seslerinin eşlik ettiği bir mola için yolunuzu Gölbaşı’na çevirin.”