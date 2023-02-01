Her zevke göre kültür-sanat

Haberin Devamı

*KONSER

-İngiliz indie rock grubu Editors 5 Şubat Pazar 21.30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde İstanbullu hayranlarıyla bir araya gelecek. Bilet fiyatı 440-715 lira.

-Bülent Ortaçgil 8 Şubat Çarşamba saat 20.30’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 168-224 lira.

-Grammy Ödüllü orkestra şefi Tõnu Kaljuste yönetimindeki Talinn Oda Orkestrası 8 Şubat 20.30’da İş Sanat Kuleleri Salonu’nda Arvo Pärt’ın eserlerini seslendirecek. Bilet fiyatı 220-385 lira.

Haberin Devamı

-Deniz Tekin 8 Şubat 21.00’de IF Performance Hall Ankara’da. Bilet fiyatı 121 lira.

-An Epic Symphony konser serisi 9 Şubat Perşembe 21.00’de CSO ADA Ankara’da MaNga’yı ağırlıyor. Bilet fiyatı 330-770 lira.

-Karsu 10 Şubat Cuma 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde. Bilet fiyatı 290-780 lira.

-Gaye Su Akyol 10 Şubat 20.00’de KüçükÇiftlik Park’ta KONSER verecek. 175-300 lira.

-Nil Karaibrahimgil 10 Şubat 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde. Bilet fiyatı 157-448 lira.

*DJ

Haberin Devamı

-Dünyaca ünlü Alman tekno DJ’i Ben Klock, 4 Şubat Cumartesi 22.30’da RX İstanbul sunumuyla Beyoğlu’ndaki Dorock XL Venue-Fitaş Sahnesi’nde kabinin başına geçecek. Bilet fiyatı 300 lira.

*BALE

-Hindistan’da geçen bir aşk hikâyesini anlatan ‘La Bayadere’ balesi AKM’de devam ediyor. 5 Şubat Pazar 20.00’de AKM-Türk Telekom Opera Salonu’nda İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin gerçekleştireceği bale temsilinin bilet fiyatı 85-325 lira.

*SERGİ

-Müze Gazhane’deki sanal gerçeklik ve sinemanın buluştuğu VR sergisi ‘Virtual Landscapes’i izlemek için son gün 5 Şubat. Sergide Venedik, Cannes, Tribeca ve Sundance gibi prestijli film festivallerinin VR bölümlerinden ödüllü filmler gösteriliyor.

Haberin Devamı

-Çağdaş sanatçı POLVO’nun ‘Why So?’ başlıklı heykel sergisi 8 Şubat Çarşamba BBprojecTT Teşvikiye’de açılıyor. Ziyaretçileri sorgulamaya davet eden SERGİ, sanatçının toplumsal olarak kanıksanmış cinsiyet rollerine gönderme yaptığı eserlerinden oluşuyor. ‘Why So?’ 1 Mart’a kadar görülebilir.

*ETKİNLİK

-Antonina Turizm, 5 Şubat Pazar 9.30’da Fener ve Balat’ın tarih kokan sokaklarına rehber eşliğinde tur düzenliyor. Kadir Has Üniversitesi Rezan Has Müzesi önünden başlayacak tur boyunca Küçük Mustafa Paşa Hamamı, Gül Camisi (Aya Theodosia Kilisesi), Ayakapı, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi, Aya Yorgi Kilisesi, Fener Mahallesi, Fener Rum Erkek Lisesi, Panagia Muhliotissa Kilisesi, Yuvakimyon Rum Kız Lisesi, Dimitri Kantemir’in Evi, Kadın Eserleri Kütüphanesi, Bulgar Kilisesi, Tur-i Sina Metokhionu, Balat Meydanı, Ahrida ve Yanbol Sinagogu, Surp Hresdagabet Kilisesi, Ferruh Kethuda Camisi, Ayvansaray Panayia Balinu Kilisesi, Ayios Dimitrios Kanebu Kilisesi ve Atik Mustafa Paşa Camisi ziyaret edilecek. İletişim için: (0850) 303 50 90

Haberin Devamı

*ATÖLYE

-Ataşehir’deki Cooking Class Academy, 8 Şubat Çarşamba 10.00’da Fransız lezzeti kruvasan atölyesi düzenliyor. Hamur yoğurma, yağlama, şekillendirme, mayalandırma ve pişirme tekniğinin uygulanacağı atölyeye katılım ücreti 1.000 lira.

-Kanyon AVM’deki USLA, 10 Şubat Cuma 19.00’da ‘Uzakdoğu Mutfağı’ atölyesi düzenliyor. Atölye kapsamında tatlı ekşi çorba, bonfile ve sebzeli egg noodle, körili tavuk, köri ezmesi ve Hindistan cevizi sütü hazırlanışı uygulamalı öğretilecek. Katılım ücreti 800 lira.

*GÖSTERİM

-Siemens Healthineers 4 Şubat Dünya Kanser günü kapsamında kanser temalı filmlerin gösterileceği film günleri düzenliyor. ‘Film Evresi’ kapsamında 4-5 Şubat saat 14.00 ve 17.00’de Grand Pera’da ‘Kasımda Aşk Başkadır’, ‘Aynı Yıldızın Altında’, ‘Kız Kardeşimin Hikâyesi’ ve ‘Ben, Earl ve Ölen Kız’ izlenebilir. 65 ve 75 lira.

Haberin Devamı

*GECE

-Koray Avcı 4 Şubat Cumartesi 21.30’da CVK Park Bosphorus Hotel, Jolly Joker Private’ta. (0850) 549 01 19

-Serdar Ortaç 4 Şubat 23.30’da Sahne İstanbul Etiler’de. (0212) 280 33 33

-Ajda Pekkan 4 Şubat 22.00’de Günay Restaurant’da. (0532) 443 33 33

-Alya 8 Şubat Çarşamba 23.00’te KORTO İstanbul’da. (0530) 662 16 80

-Deniz Yükseler 10 Şubat Cuma 22.30’da Two PRIVATE’ta. 0552 (296 14 14)