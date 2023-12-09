Her yer ışıl ışıl

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tatürk Kültür Merkezi (AKM) tekrar açıldığından beri buradaki etkinliklerin sıkı takipçisiyim. Hemen belirteyim; sahnelenen temsillerin biletlerini önceden almak gerekiyor çünkü yer bulmak çok kolay olmuyor. Biletler, satışa çıktıktan kısa bir süre sonra tükeniyor. Geçen yıl ‘Carmen’ operasını ve ‘La Bayadère’ bale gösterisini seyretmiştim. Bu sene ne var ne yok diye bakınırken ‘Giselle’i gördüm ve geçen hafta için biletimi aldım. AKM’deki etkinlikleri çok seviyorum çünkü tüm günü kapsayacak şekilde program yapabiliyorum. Beyoğlu’na erkenden gidip bir müze, sergi görüp İstiklal Caddesi’nden yürüyerek AKM’ye geçiyorum… Güzel bir de yemek yedim mi, temsili izlemeye hazırım.

Temsil günü AKM’nin önüne geldiğimde bir grup insan dikkatimi çekiyor. Yaklaşınca anlıyorum ki; herkes sanatçı Melek Zeynep Bulut’un ödüllü eseri ‘Açık Yapıt’ için toplanmış, eserin dışında ve içinde fotoğraf çektirme peşinde… Hatta eserin sergilenmesi yoğun talep üzerine 10 Aralık’a (yarın) kadar uzatılmış.

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Manzara eşliğinde yemek

Bale gösterisi başlamadan önce AKM’nin terasındaki Divan Brasserie Fuaye’de yemek yedim. Buranın kapalı salonu, açık terası ve giriş kısmındaki 5-6 masalı küçük bir oturma alanı var. AKM’de etkinliklerin olduğu günlerde yoğun olduğu için rezervasyon yapmanızı öneriyorum. Açık alandaki terasın manzarası gerçekten çok güzel. Hele bir de akşam hava karardıktan sonra yanan ışıklar eşliğinde İstanbul manzarasına karşı oturmak çok keyifli… Rezervasyon yapmayı unuttuğum için biraz erken gittim restorana. Şanslıydım, giriş tarafındaki masalarda 2 kişilik yer buldum. Bu alanda ilk kez oturdum ama halimden gayet memnundum çünkü yılbaşı için süsledikleri bölüm çok şık olmuş, pırıl pırıl, yeni yıl havasına soktu beni. Divan’da başlangıçlar 310-470 lira, salatalar 300-560, pizzalar 330-540 ve ızgaralar 430-720 lira arasında. Menüde vegan seçenekler de var, 320-370 lira…

Her gittiğimde çok sevdiğim başlangıçlardan; kabak, patlıcan, kalamar, karides ve enginardan oluşan ‘sebzeli çıtır deniz mahsulleri’nden (430 lira) sipariş ediyorum. Mekânın şarap ve kokteyl menüsü de geniş. Divan’ın bar menüsünde Fuaye’ye özel hazırlanan kokteyller var, bunlar AKM sahnesinde gösterilen temsillerin adını taşıyor. Ben acılı kokteyl delisi olarak viskiyle hazırlanan Aida (60’s) adlı olanı tercih ediyorum. Carmen, La Bayadére, La Boheme gibi özel kokteyllerin fiyatı 435 lira. Şişe şaraplar 950-3.200 lira arasında. AKM’de yemek için başka alternatifler de var: Biz İstanbul, Vakko L’Atelier. Kahve içinse Straborn Coffee, Espressolab, Arabica Coffee House ve Kahve Dünyası.

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Yemekten sonra salona geçiyorum. AKM’ye opera ve bale izlemeye giden herkes her zaman çok şık oluyor. Özenle hazırlanmış kravatlı, takım elbiseli erkekler, uzun paltolu, topuklu ayakkabılı kadınlar… Etkinlik başlamadan önce herkes yerini aldıktan sonra anlamadığım bir kargaşa yaşandı; ya fazla bilet satışı yapıldı ya da organizasyon hatası vardı, temsil biraz geç başladı. Bu arada geçenlerde AKM’de ‘ Don Giovanni’ operasının gösterimi yapıldı. Ve Atatürk Kültür Merkezi’nin ana sahnesinin teknik imkânlarının tam anlamıyla kullanıldığı ilk eser oldu.