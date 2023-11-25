‘Her konserde kendimi en yalın ifade ettiğim ve özgür olduğum bu yerde dolanabilmek enteresan bir deneyim’

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iyanonun başına geçtiğinde daha ilkokuldaydı. Hep bir müzik okuluna gitmeyi hayal etti. Hayalini gerçekleştirip konservatuvara girdi. Müzik kariyerine şimdi başarıyla devam ediyor. Yasemin Özler birçok ünlü ismin sahnesinde performans sergileyen genç bir müzisyen. Melike Şahin’in konserlerinde spot ışıklarının altındaki çellist o. Aynı zamanda piyano çalıyor ve vokal yapıyor. Özler’le müzikle ilişkisini, sahnede olmayı ve projelerini konuştuk.

◊ Melike Şahin’in sahnesindeki performansını izleyen herkes seni hem çok beğendi hem de merak etti. Müziğe ilgin ne zaman başladı?

Çok erken başladı. Babam müzisyen olduğu için evde sürekli onun çalışmalarına tanık oluyordum. Zaten annem bana hamileyken bile babamın karnına doğru eğilip müzik çaldığını, dinlettiğini anlatırlardı. Haliyle ilgi duymamam imkânsızdı. İlkokuldayken evdeki piyanonun başına geçip duyduğum müzikleri taklit etmeye çalışıyordum. Tek arzum bir müzik okuluna girebilmekti. Ailemin de desteğiyle Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na girdim. Böylece müzikle ilk ciddi serüvenim başlamış oldu.

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◊ 10 sene boyunca çello eğitimi almışsın... Neden çelloyu seçtin?

Çello aşina olduğum ve sesinden etkilendiğim bir enstrümandı ama tam karar verdiğim anı da hatırlıyorum. Babam Kâmil Özler çok uzun yıllar TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası’nda çalıştı. Eskiden radyoevinde çok sık konserleri olurdu. Bir gün konserlerden birinde solist olarak çelloda Rahşan Apay vardı. Kendisini izlediğimde inanılmaz etkilendiğimi anımsıyorum.

◊ Bir orkestrada çelloyu diğer enstrümanlardan ayıran şey nedir?

Çello, bir müziğin ya da orkestranın içinde farklı pozisyonlara yerleştirebileceğiniz bir enstrüman. Gerektiğinde harika bir eşlikçi, gerektiğindeyse solo olabilecek geniş bir aralığa sahip. Tabii perdesiz bir enstrüman olduğundan çok daha iyi bir kulak terbiyesine sahip olmak lazım.

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◊ Müzik yaparken neler hissediyorsun?

Müzik yaparken dünyadan uzaklaştığım ama bir noktada da buraya bağlı kaldığım bir yerlere gidiyorum. Çoğunlukla hüzün, bazen de çocuksu bir neşe ruhuma hâkim oluyor. Bu duygular insanın içinde çok yoğunlaşıyor ve tek bir nefes almışım da onu konserin sonuna kadar tutmuşum gibi hissediyorum. Sanırım kendimi en yalın ifade edebildiğim ve özgür olduğum bu yerde dolanıyor olmak her konserde zihnimde ve ruhumda enteresan bir deneyim yaratıyor.

◊ Piyano ve çello çalıyorsun. Ayrıca vokal yapıyorsun... Seni en çok tatmin eden hangisi oldu?

Bu soruya aklım hâlâ yapacaklarımda diye cevap vermek istiyorum. İnsan doyumsuz bir varlık, öğrenmeye, keşfetmeye aç ve bu sayede de gelişip güzelleşiyor dünyamız. Belki bir müzisyenin laneti asla tam olarak bir tatmine ulaşamayacak olmasıdır ama ben bu tatmin olmadığım dünyayla çok mutluyum. Tabii yanlış anlaşılmak da istemem. Çaldığım çokça projede, müzikte bu tatmini duyuyorum ama enstrümanları sıraya koyup bu beni daha az tatmin ediyor diyemiyorum. Her enstrüman kendine has bir dünyaya sahip aslında.

‘İşin içinde teslimiyet var’

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◊ Peki çalmak mı, söylemek mi yoksa dinlemek mi? Hangisi senin için öne çıkıyor?

Bence hepsini deneyimlemek harika. Her ne şekilde müziğe dahil oluyorsanız olun kendinizi bıraktığınız, akışta olduğunuz bir teslimiyet var işin içinde.

◊ Hayalinde kiminle beraber müzik yapmak var?

Ülkemizde hayal ettiğim insanların çoğuyla çalışma fırsatı yakaladım. Türkiye dışına gözümü çevirdiğimdeyse aklıma Björk, Mike Patton, Trent Reznor, Thom Yorke gibi müzik insanları geliyor.

◊ Sen kimleri dinliyorsun?

Bu konuda sınırları olmayan birisiyim. Neredeyse tüm müzik türlerini dinliyorum. Klasik müzikten caz müziğine, rock müzikten elektroniğe geniş bir skalam var.

◊ Var mı şimdiden belli olan projelerin, yapmak istediklerin?

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Hâlâ bir yandan yazmaya devam ettiğim bestelerim var. Fakat bunları projelendirmek bu çalışma temposuyla biraz vakit alıyor. Bir noktada zamanı geldiğinde bütün bu bestelerimi çeşitli albümler olarak toparlayıp paylaşmayı hayal ediyorum.

◊ Melike Şahin’in konserlerindeki çello performansın çok beğeniliyor. Sen neler söylemek istersin bununla ilgili? Melike Şahin’le çalışmak nasıl?

Melike Şahin, gerek besteleri ve şarkı sözleri gerekse şarkıcılığıyla beni çok etkileyen bir sanatçı. İş ahlakı, işine saygısı ve yönetme şekli bana bu yolculukta çok şey öğretiyor. Onun sahnesinde de böyle beğenilmek mutlu ediyor.

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◊ Başka hangi isimlerle çalışıyorsun?

Şu an aktif olarak Melike Şahin’le çalışıyorum. Fakat konserlerden vakit kaldığında farklı projelerde de yer almaya çalışıyorum. Mesela yakın zamanda 33. Akbank Caz Festivali’nde Kâmil Özler Trio ve Ayyuka ile konserlerim oldu. Simge Sağın, Ceylan Ertem, Kenan Doğulu gibi pek çok sanatçının da sahnesinde konuk veya daimi olarak yer aldım.