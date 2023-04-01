Hepsi gelir, geçer ama denim hep moda

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Dolabımızdaki en zamansız parçalar muhtemelen denimler. Modada her trend gelip geçiyor ama onlar hep bizimle. Sadece sezonlar arasında tarzları ve modelleri değişiyor. Yakın geçmişin demodesi bir anda günümüzün modası oluveriyor. Örneğin 2000’lerin başından 2010’ların ortalarına kadar skinny (dar) denim pantolonlar saltanatını korumuştu. 90’lı yılların popüler pantolon modeli mom jean’lerin yeniden hayatımıza girmesiyle de moda sahnesinden inmişti. Ancak Z Kuşağı’nın Y2K’e duyduğu ilgi artınca skinny’ler de hayatımıza geri döndü. Annelerimizin gardıroplarıyla özdeşleşen uzun denim etekler de sezona merhaba dedi.

◊ Uzun etekler: Burberry’den Givenchy’ye birçok moda devi koleksiyonlarına uzun denim etekleri ekledi. Stil ikonlarının radarına da girince bu parça bir anda havalı oluverdi. Uzun çizmeler ve tişörtlerle eşleştirebilirsiniz.



Bella Hadid, Paris Moda Haftası’ndaki Givenchy defilesinde.

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◊ Skinny pantolonlar: Bu pantolon modeli özellikle Celine sayesinde geri döndü. Markanın İlkbahar/Yaz 2023 koleksiyonunda bol bol skinny pantolon var. Bot ve çizmelerin içinde giymek için ideal. Bol gömlek ve blazer ceketlerle de kullanarak şık ve sofistike görünebilirsiniz.

◊ Denim elbiseler: Hem midi hem mini versiyonlarıyla Bluemarine, Iro, Marine Serre gibi alternatif moda markalarının koleksiyonlarını süsleyen denim elbiseler bahar ve yaz aylarında sık sık karşımıza çıkacak. İster spor ister topuklu ayakkabılarla tamamlayın, bu parçalar şıklığı ve kullanım rahatlığıyla favoriniz olabilir.



Bluemarine markasının denim elbiselerinde Y2K etkisi ön planda.

◊ Üst üste jean: 2000’lerin başında yaşadıkları aşkla gündem olan Britney Spears ve Justin Timberlake’in favorisi ‘denim on denim’ stili geri döndü. Denim etekleri denim gömleklerle ve denim pantolonları denim ceketlerle giyebilirsiniz.

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◊ Kargo pantolonlar: Bir yandan skinny’ler yükseliyor, diğer yandan da bol paçalı denim pantolonlar hiçbir yere gitmiyor. Bu sene hayatımıza yeniden bol cepli ve oversize (geniş) duruşlu kargo modeller girdi. Kısa, dar üstlerle tamamlayarak Stil ikonlarının tarzını yakalayabilirsiniz.

