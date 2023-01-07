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Hem sıcacık tutsun hem şık olsun

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#Sonbahar/Kış 2022-23#Stil#Yaşam
Hem sıcacık tutsun hem şık olsun
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2023 07:00

Kocaman atkılar, tüylü şapkalar, parizyen bereler, uzun çoraplar ve deri eldivenler bu kış da başrolde. İddialı stiller yaratmayı sevenler için ‘balaklava’lar yani kar maskeleri de güzel bir alternatif. Hem sıcacık tutan hem de anında stil sahibi bir hava kazandıran 2023 Kış sezonu aksesuarlarıyla tarzımızı biraz ısıtalım.

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Stilimize renk katan ve işlevselliğiyle işimizi kolaylaştıran aksesuarları çok seviyoruz. Sonbahar/Kış 2022-23 koleksiyonları da buz gibi havalarda içimizi ısıtacak seçeneklerle dolu. Örneğin Christian Dior defilelerinde karşımıza çıkan motorcu deri eldivenlerinin yalnızca soğuktan korunmak için tasarlandığını söylersek ona haksızlık etmiş oluruz. Dior’daki kadar iddialı bir tasarımı gündelik hayatımızda kullanmak pek pratik olmaz ama farklı markalarda bulabileceğimiz düz deri eldivenleri (suni ya da vegan olabilir) tercih edebiliriz. Ben hem gündelik hem de şık gece stilleriyle bu aksesuarı çok yakıştırıyorum. Daha sıcak tutması için içi tüylü olanlar ideal.

Geçen yıl hayatımıza giren ve bu yıl da Coperni podyumlarında gördüğümüz iddialı bere modeli ‘balaklavalar’ ise bir süre daha moda sahnelerinde kalacak gibi görünüyor. Bu stil yalnızca Coperni’de değil, Thom Browne ve Max Mara gibi diğer markalarda da karşımıza çıkıyor. Kayakta kullanmak için çok ideal ancak siz de şehirli stilinize uyarlamak isterseniz tıpkı podyumlardaki gibi, deri/kaşe pantolonlar ve kazaklar üzerinde deneyebilirsiniz. Yalnız bereyi çıkardığınızda saçlarınızın nasıl görüneceği konusunda garanti veremiyoruz.

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Fransız stili denince akla ilk gelen ve ‘ressam beresi’ olarak adlandırılan parizyen tarzdaki şapka modellerini bu sezon farklı markaların podyumlarında görüyoruz. Örneğin, şovunu Londra Moda Haftası kapsamında sergileyen Türk tasarımcı
Bora Aksu kış koleksiyonunda bu şapkalara bolca yer verdi. Daha modern bir stil oluşturmak ve kostümü andıran görünümden uzaklaşmak için parizyen bereleri maskülen parçalarla bir araya getirebilirsiniz. Kumaş pantolon, mokasen ayakkabı ve geniş kesimli bir kazakla eşleştirilebilir.

Hem sıcacık tutsun hem şık olsun

Sezonun popüler bir diğer şapka modeliyse bakınca bile yumuşacık hissettiren tüylü tarzlar. Dolce&Gabbana’nın paltolarıyla bir örnek tasarlayarak sunduğu bu şapkalar, Gigi ve Bella Hadid’den Emily Ratajkowski’ye kadar farklı stil ikonlarının radarına girdi. Özellikle renkli olanları daha gündelik ve sade parçalarla tamamlayıp şapkanızı yıldız haline getirebilirsiniz. 

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Diz üstüne uzanıyor

Sıcacık tutan kış aksesuarı deyince çoraplar en ön sırada. Özellikle bu sezon olduğu gibi podyumları da ele geçirmişse… Hermès ve Chanel şovlarında dizin üstüne kadar uzanan; mini etek, şort ve elbiselerle tamamlanan modeller dikkat çekiyor. Chanel sahnelerinde yeşil, kırmızı ve pembe gibi iddialı tonlarda tasarlanan çoraplar yağmur çizmeleriyle mükemmel uyumu yakalarken Hermès’te siyah ve beyaz tonlarda ve uzun çizmelerle tamamlanmış versiyonlarıyla karşımıza çıkıyor. Chanel, çorapları gündelik stile uyarlarken Hermès adeta geceye ve şık görünümlere adapte etmenin dersini veriyor. Tarzı denemek isterseniz markaların kış podyumlarına mutlaka göz atın.

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Hacimliler çok moda

Gelelim atkı trendlerine… Paltonun üzerine, neredeyse bir battaniye gibi dolanabilen hacimli atkılar bu kış oldukça popüler. Özellikle Acne Studios’un renkli modelleri çok seviliyor ve stil ikonları tarafından tercih ediliyor. Böyle bir atkı için tercihinizi paltonuzdan zıt bir renk ve desenden yana yaparak baskın bir stil yaratabilirsiniz. Hacimli atkılara zıt olarak ince yapıdaki daha sade modeller de göze çarpıyor. Boyna öylesine dolamak ya da yalnızca stile hareket katmak için ince ve minimal olanları tercih edebilirsiniz.

KISA KISA
Dior’un ikonik çantası sanat eserine dönüşüyor
Dünyanın dört bir yanından 11 farklı sanatçının katkı sunduğu ‘Lady Dior Art’ projesi 7’nci edisyonuyla karşımızda.
Her daim yenilenen zamansız bir ikon… Moda evinin sembolü olan ‘Lady Dior’ çanta modelinden bahsediyoruz.

Hem sıcacık tutsun hem şık olsun


Bu özel tasarım bir sanat eserine dönüşerek dünya çapında tanınan sanatçılar tarafından yeniden yorumlanıyor. Ghada Amer, Brian Calvin, Sara Cwynar, Alex Gardner, Shara Hughes, Dorothy Iannone, Minjung Kim, Zhenya Machneva, Bouthayna al Muftah, Françoise Pétrovitch ve Wang Yuyang, bu kültürel yolculuğu Mısır’dan ABD’ye, Katar’dan Çin’e taşıyor. İkonik çantayı kendi eşsiz stillerinde yeniden yorumluyorlar. Kişisel tarzlarını sundukları bu sanatsal anlatımlarını çantaların iç kısmında da görmek mümkün.
Hem sıcacık tutsun hem şık olsun



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Hem sıcacık tutsun hem şık olsun

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#Sonbahar/Kış 2022-23#Stil#Yaşam

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