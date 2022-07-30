Hem köpekler rahat etsin hem de sahipleri!

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Açık havada rahatlık

Voi Coffee, İstanbul

Geniş bahçesiyle açık hava tutkunlarının favorisi. Etiler’deki Voi’nin menüsünde birbirinden lezzetli alternatifler var. Masaların sıkışık olmaması, köpeğinizin ortamdaki diğer arkadaşlarıyla mesafesini korumasını sağlıyor. İrem Akdemir, Ümit Karalar ve Serkan Şenalp’in favorisi. (0532) 056 53 30

Hayvanlar sosyalleşebiliyor

Jack’s Dog Coffee, İstanbul

Köpeklerin bahçede özgürce sosyalleşebileceği mekânı çevreleyen çitle dostunuzun dışarı kaçması engelleniyor. Ortamda büyük köpeklerle küçük köpekleri ayırabilecek iki farklı alan mevcut. Serkan Şenalp, Aslı Demirer ve Haluk Cepoğlu’nun tavsiyesi.

(0216) 445 22 57

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Arkadaşlarıyla oynayabilir

Pati Durağı, İstanbul

Pati Durağı, İstanbul Suadiye’de hayvan dostlarımızı ağırlayan bir Pet Cafe. Aynı zamanda Pet Kuaför ve Pet Shop olarak da hizmet veriyor. Burada siz kahvenizi içerken patili dostunuz güvenli bir alan içinde arkadaşlarıyla oynayabiliyor. Serkan Şenalp, Haluk Cepoğlu, Itır Ilgaz öneriyor. (0533) 132 98 84

Ankara’nın favorisi

Seğmenler Parkı, Ankara

Uygar Taylan “Ankaralı hayvanseverlerin en sık ziyaret ettiği Seğmenler Parkı’nda adeta bir köpek şovuna şahit oluyorsunuz. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında çok kalabalık olan parkta Ankaralılar sandalyelerine oturarak sosyalleşiyorlar” diyor.

(0312) 458 89 00

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Yeşilliğin tadını çıkarın

All Sports Bakery, İstanbul

“Çok keyifli, geniş bir bahçesi var. Hayvan dostu bir mekân olduğu için köpeğimle rahatça gidebildiğim bir yer. Şehrin içinde ama sokak arasında kaldığı için bir o kadar da huzurlu. Özellikle menüsünde glütensiz, vegan, unsuz ve şekersiz alternatifler olduğu için sevdiğim yerler arasında” diyor Caner Erdeniz. (0212) 257 42 99

Alaçatı’nın hayvansever mekânı

Munch Alaçatı Breakfast Club& Kitchen, İzmir

Hazan Aköz Işık “Ünlü Alaçatı yeldeğirmenlerini ve taş evlerini gören Munch Alaçatı, merkezi bir konuma sahip. Soğuk sıkım meyve ve sebze suları çok lezzetli. Bu huzurlu mekân minik dostlarımızı da unutmuyor. Aileler izin verdiği sürece onlara da mama servisi var” yorumunu yapıyor. (0543) 898 67 89

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Minik dostunuzla etkinlik mekânınız

Müze Gazhane, İstanbul

Uygar Taylan “Köpeğinizi alıp açık havada konser izleyebileceğiniz, onunla müze, sergi gezebileceğiniz Müze Gazhane hayvanseverlerin son dönem en çok tercih ettiği yerlerden. Çimlik alanda sahibiyle birlikte ‘Hava Kararınca’ konserlerini izleyen köpekler görmek mümkün” diyor. muzegazhane@ibb.is

Kafelerde rahat edebilirsiniz

Yapıkredi Bomontiada, İstanbul

Merkezi bir konuma sahip olan Bomontiada açık hava atmosferiyle hayvan sahiplerinin sıkça gidebileceği lokasyonlar arasında. Volkan Alaşlı “Kediniz ve köpeğinizle rahatça oturabileceğiniz kafeleri var” yorumunu yapıyor. Itır Ilgaz da köpeğiyle gitmekten keyif aldığını belirtiyor. (0212) 230 21 62

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Hem shop hem de kafe

OttoPaws Pet Cafe, İstanbul



Caddebostan’daki Otto Paws, hayvanlarınızın ihtiyaçları için hem dükkân hem de kafe olarak hizmet veriyor. Mekân için Haluk Cepoğlu “Patili dostlarımızın sahipleri için güzel kahveleri var ve hayvan sevgileri de gayet üst seviyede” yorumunu yapıyor. (0533) 582 71 02

Sokak hayvanlarına karşı duyarlı

Beyaz Fırın, İstanbul

Pek çok şubesi olan Beyaz Fırın’ın Etiler şubesi çok ferah. İrem Akdemir “Kapıdan giren bir hayvan gördükleri an suyu hazırlarlar. Sadece sahipli olanlara karşı değil, sokak hayvanlarına karşı da çok duyarlılar. Artan yemekler içerik olarak uygunsa sokak hayvanlarıyla direkt paylaşıyorlar” diyor. (0212) 263 70 91

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