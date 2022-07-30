Hem köpekler rahat etsin hem de sahipleri!

Açık havada rahatlık
Voi Coffee, İstanbul
Geniş bahçesiyle açık hava tutkunlarının favorisi. Etiler’deki Voi’nin menüsünde birbirinden lezzetli alternatifler var. Masaların sıkışık olmaması, köpeğinizin ortamdaki diğer arkadaşlarıyla mesafesini korumasını sağlıyor. İrem Akdemir, Ümit Karalar ve Serkan Şenalp’in favorisi. (0532) 056 53 30
Hayvanlar sosyalleşebiliyor
Jack’s Dog Coffee, İstanbul
Köpeklerin bahçede özgürce sosyalleşebileceği mekânı çevreleyen çitle dostunuzun dışarı kaçması engelleniyor. Ortamda büyük köpeklerle küçük köpekleri ayırabilecek iki farklı alan mevcut. Serkan Şenalp, Aslı Demirer ve Haluk Cepoğlu’nun tavsiyesi.
(0216) 445 22 57
Arkadaşlarıyla oynayabilir
Pati Durağı, İstanbul
Pati Durağı, İstanbul Suadiye’de hayvan dostlarımızı ağırlayan bir Pet Cafe. Aynı zamanda Pet Kuaför ve Pet Shop olarak da hizmet veriyor. Burada siz kahvenizi içerken patili dostunuz güvenli bir alan içinde arkadaşlarıyla oynayabiliyor. Serkan Şenalp, Haluk Cepoğlu, Itır Ilgaz öneriyor. (0533) 132 98 84
Ankara’nın favorisi
Seğmenler Parkı, Ankara
Uygar Taylan “Ankaralı hayvanseverlerin en sık ziyaret ettiği Seğmenler Parkı’nda adeta bir köpek şovuna şahit oluyorsunuz. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında çok kalabalık olan parkta Ankaralılar sandalyelerine oturarak sosyalleşiyorlar” diyor.
(0312) 458 89 00
Yeşilliğin tadını çıkarın
All Sports Bakery, İstanbul
“Çok keyifli, geniş bir bahçesi var. Hayvan dostu bir mekân olduğu için köpeğimle rahatça gidebildiğim bir yer. Şehrin içinde ama sokak arasında kaldığı için bir o kadar da huzurlu. Özellikle menüsünde glütensiz, vegan, unsuz ve şekersiz alternatifler olduğu için sevdiğim yerler arasında” diyor Caner Erdeniz. (0212) 257 42 99
Alaçatı’nın hayvansever mekânı
Munch Alaçatı Breakfast Club& Kitchen, İzmir
Hazan Aköz Işık “Ünlü Alaçatı yeldeğirmenlerini ve taş evlerini gören Munch Alaçatı, merkezi bir konuma sahip. Soğuk sıkım meyve ve sebze suları çok lezzetli. Bu huzurlu mekân minik dostlarımızı da unutmuyor. Aileler izin verdiği sürece onlara da mama servisi var” yorumunu yapıyor. (0543) 898 67 89
Minik dostunuzla etkinlik mekânınız
Müze Gazhane, İstanbul
Uygar Taylan “Köpeğinizi alıp açık havada konser izleyebileceğiniz, onunla müze, sergi gezebileceğiniz Müze Gazhane hayvanseverlerin son dönem en çok tercih ettiği yerlerden. Çimlik alanda sahibiyle birlikte ‘Hava Kararınca’ konserlerini izleyen köpekler görmek mümkün” diyor. muzegazhane@ibb.is
Kafelerde rahat edebilirsiniz
Yapıkredi Bomontiada, İstanbul
Merkezi bir konuma sahip olan Bomontiada açık hava atmosferiyle hayvan sahiplerinin sıkça gidebileceği lokasyonlar arasında. Volkan Alaşlı “Kediniz ve köpeğinizle rahatça oturabileceğiniz kafeleri var” yorumunu yapıyor. Itır Ilgaz da köpeğiyle gitmekten keyif aldığını belirtiyor. (0212) 230 21 62
Hem shop hem de kafe
OttoPaws Pet Cafe, İstanbul
Caddebostan’daki Otto Paws, hayvanlarınızın ihtiyaçları için hem dükkân hem de kafe olarak hizmet veriyor. Mekân için Haluk Cepoğlu “Patili dostlarımızın sahipleri için güzel kahveleri var ve hayvan sevgileri de gayet üst seviyede” yorumunu yapıyor. (0533) 582 71 02
Sokak hayvanlarına karşı duyarlı
Beyaz Fırın, İstanbul
Pek çok şubesi olan Beyaz Fırın’ın Etiler şubesi çok ferah. İrem Akdemir “Kapıdan giren bir hayvan gördükleri an suyu hazırlarlar. Sadece sahipli olanlara karşı değil, sokak hayvanlarına karşı da çok duyarlılar. Artan yemekler içerik olarak uygunsa sokak hayvanlarıyla direkt paylaşıyorlar” diyor. (0212) 263 70 91