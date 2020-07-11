Hem hafif olsun hem karnım doysun

SON MODA LEZİZ ‘KÂSE’LER...

Inkase’nin kurucusu Zafer Bilge’den somon bowl

NE LAZIM?

180 gr somon dilimi

150 gr pancar

Roka

Kokteyl domates

Bakliyat salatası için:

30 gr kuru börülce

80 gr aşurelik buğday

30 gr maş fasulyesi

15 gr yeşil mercimek

50 gr kinoa

1 tatlı kaşığı ayıklanmış nar

Göz kararı taze soğan, maydanoz, dereotu, nane

Ananas salsa için:

1 dilim taze ananas

1 adet kapya biber

1 adet yeşil sivribiber

Beyazbiber, tuz, ekstra sızma zeytinyağı

Teriyaki sos için:

50 ml az tuzlu soya sosu

2 diş sarmısak

5 gr taze zencefil

1 çay kaşığı susam

1 yemek kaşığı tozşeker

1 tatlı kaşığı nişasta

NASIL YAPARIM?

Teriyaki sos için nişasta dışındaki tüm malzemeleri bir tencereye alın ve orta ateşte kaynayana dek karıştırın. Nişastayı soğuk suyla açın ve kaynayan sosa ilave edin. Vakum poşetine aldığınız taze fileto somonu 55 derece sıcaklıkta 25 dakika ‘sous vide’ yöntemiyle pişirin. Ardından teriyaki sosu üzerine sürerek 180 derece fırında üzeri kızarana dek pişirin. Sous vide makineniz yoksa altı kalın bir tencereyi suyla doldurun ve içerisine su geçirmeyen dijital termometre koyun. Vakumlu poşeti içerisine daldırın ve kontrollü bir şekilde pişirin.

Önce yağlı kâğıt, sonra folyoyla kaplanan pancarı önceden 180 derecede ısıtılan fırında 2.5 saat pişirin. Kuşbaşı büyüklüğünde doğrayın ve soğumaya bırakın. Haşlanan ve soğuyan bakliyatlara nar ve yeşillikleri ilave edin. Roka ve kokteyl domatesi sirkeyle soslayın. Ananası tavla zarı şeklinde doğrayın. İçerisine ince doğranmış biberleri ekleyin ve tuz, beyazbiber ve sızma zeytinyağıyla tatlandırın.

ÜÇ FARKLI TAT BİRLEŞTİ

Şef Ece Zaim’den ızgara hellim ve kuru kayısılı kinoa salatası

NE LAZIM?

1 su bardağı kinoa

2 su bardağı kaynar su

2 çimdik tuz

1 paket hellim peyniri

1 paket Akdeniz yeşillikleri

1/2 demet kıyılmış maydanoz yaprağı

6 adet jülyen doğranmış günkurusu kayısı

6 adet jülyen doğranmış kuru kayısı

3 yemek kaşığı çiğ kaju fıstığı

1/2 su bardağı haşlanmış maş fasulyesi

Sosu için:

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 limon suyu

3 yemek kaşığı beyaz sirke

1/2 limonun kabuğu

NASIL YAPARIM?

Kinoanın üzerine iki su bardağı kaynar su ve iki çimdik tuz ekleyin. Kaynadıktan sonra altını en kısığa alın ve kapağı kapatın, suyunu çekene dek pişirin. Üzerine bir parça peçete kapatın ve demlenmesi için 10 dakika bekletin. Hellimi dilimleyin ve yağsız bir tavada her iki tarafı altın rengi oluncaya dek 5-6 dakika kızartın. Geniş bir kâseye yıkadığınız Akdeniz yeşilliklerini, maydanozu, kayısıları, kajuyu, kinoayı, hellimi, maş fasulyesini ekleyin. Bir kavanoza sos malzemelerini ilave edip kapağını kapatın ve çalkalayın. Hazırlanan sosu kinoalı malzemenin üzerine gezdirin, hepsini karıştırın ve servis edin.

UZAKDOĞU’NUN LEZZETLERİ...

Çırağan Palace Kempinski Restaurant’dan Tayland usulü et salatası

NE LAZIM?

Serçeparmağı büyüklüğünde doğranmış 100 gr bonfile eti

İnce doğranmış yarım sarı dolmalık biber

İnce doğranmış yarım kırmızı dolmalık biber

1/4 paket haşlanmış erişte

İnce doğranmış orta boy bir taze soğan

Yarım paket soya filizi (60gr)

İnce doğranmış bir tutam taze kişniş

8 adet tuzlu kaju

2 yemek kaşığı lime suyu

1 adet tatlı kaşığı tuz

İsteğe göre karabiber

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Thai sosu için:

1 çay bardağı tatlı-ekşi sos

1 yemek kaşığı acı sos

1 yemek kaşığı soya sosu

Bir tutam ince doğranmış taze kişniş

1 çay kaşığı susamyağı

1 çay kaşığı sarmısak püresi

2 yemek kaşığı limon suyu

NASIL YAPARIM?

Sos için tüm malzemeleri robotta çekin ve akıcı bir kıvam elde edin. Zeytinyağıyla eti kızartın. Biberleri hafif diri kalacak şekilde soteleyin. Haşlanmış erişteyi ve hazırladığınız sosu ekleyip iki dakika pişirin. Soya filizi, kaju, taze kişniş ve lime suyunu ekleyip karıştırın.

İŞİN SIRRI SOSUNDA

İstanbul Morini’nin ceasar salatası

NE LAZIM?

1 adet Yedikule marul

150 gr tavuk göğsü

120 gr sezar sos

30 gr panko ekmek kırıntısı (kavrulmuş)

20 gr parmesan

Sos için:

50 gr ançuez

25 ml kırmızı şarap sirkesi

3 gr sarmısak

20 gr toz parmesan

Tuz ve karabiber

1/2 limonun suyu

Sosu tamamlamak için:

2 yumurta sarısı

250 gr zeytinyağı

NASIL YAPARIM?

Sos için bütün malzemeleri robottan geçirin. Yumurta sarılarını ançuez püresiyle iyice çırpın, zeytinyağını yavaşça ekleyin. Marulu, salata sosu ve önceden kavurduğunuz pankoyla harmanlayıp tabağa koyun. Tavuk göğüslerini ızgarada pişirin. Yaprak yaprak dilimlediğiniz parmesanlarla birlikte üzerineı ekleyip servis edin.

SEMİZOTU ÇİLEKLE BULUŞTU

OD Urla’nın çilekli semizotu salatası...

NE LAZIM?

500 gr taze çilek

30 gr bal

10 gr tuz

15 gr limon suyu

40 gr beyaz şarap sirkesi ya da üzüm sirkesi

50 gr doğranmış ceviz

Bir büyük bağ semizotu

50 ml zeytinyağı

150 gr Tire çamur peyniri

NASIL YAPARIM?

Sos için 250 gr çileği püre haline getirip ince bir süzgeçten geçirin. Tekrar robota koyup tuz, bal , beyaz şarap sirkesi, 15 ml zeytinyağıyla 15 saniye çekin.

Kalan çilekleri dörde bölün. Geniş bir kapta semizotu, çilek, ceviz, zeytinyağı ve tuzu karıştırın. Tabağın altına Tire çamur peynirini yayın, üzerine hazırladığımız salatayı yerleştirip biraz çilek sostan ekleyerek servis edin.