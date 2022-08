Haydi, bu gece oturmak yok!

Haberin Devamı

Her dönemin hit şarkılarını canlı canlı dinlemek, o şarkıları söylemek ve doyasıya dans etmek... Canlı müziğin modası hiç geçmiyor. Üstelik her sezon yeni mekânlar açılıyor, tecrübeli şarkıcılara yepyeni sesler ekleniyor. İstanbul’dan Bodrum’a, oradan da Çeşme’ye uzandık ve eğlencenin dozunun giderek arttığı popüler gece kulüplerinin programlarına göz attık.

Hareketlilik yazın devam ediyor

İSTANBUL

◊ Chalet Garden, Swissôtel The Bosphorus: Otelin ünlü şalesinin bahçesinde müziğe tam anlamıyla doyuluyor.

Ay sonuna kadar Baran Bayraktar, Begüm Obiz, Serhat Kılıç ve Deniz Özdoğru’yu izleyebilirsiniz. Sahneye

21.30 gibi çıkıyorlar.

◊ Korto İstanbul: Mekânın Alaçatı’da başlayan serüveni Kuruçeşme’de devam ediyor. Perşembe Alya, cuma Baran Bayraktar ve cumartesi Alya Balyemez sahneye çıkıyor. 23.00-23.30 gibi başlayan canlı müzik için kişi başı

harcama alt limiti konmuş,

o da 800 lira.

◊ Otuzyedi Arnavutköy: Haftanın yedi günü canlı müzik var. Okan Albayrak, Sude Çelikkol, Eda Önder, Özlem Başar, Dicle Olcay ve Baran Bayraktar’ı dinleyebilirsiniz. Özellikle 25 yaş ve üzeri burada çok eğleniyor.

◊ Goose No.25: Kuruçeşme’deki Marakeş atmosferine sahip mekân kokteylleriyle meşhur. Gitmeden rezervasyon yapmayı unutmayın. Pazar günü Fuzuli Sound 21.00’de sahneye çıkıyor.

◊ Bosphorus Teras: Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus’taki Boğaz manzaralı Bosphorus Teras’tan yaz akşamları müzik sesi yükseliyor. Sevilen şarkılarıyla Demet Sağıroğlu 30 Ağustos’ta, etkileyici sesi ve güçlü repertuvarıyla Barbaros ise

19 Eylül akşamı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

◊ Gizli Kalsın: Emirgân’da bir pizzacının arka odasındaki Gizli Kalsın, birçok ünlü ismin gece bitmeden mutlaka uğradığı yerlerden. Küçücük sahnesinde farklı isimler çıkıyor. Ağırlıklı Türkçe pop şarkılar söyleniyor.

◊ Müştemilat: Pazartesi hariç her gece canlı müzik var. Müdavimleri olan, rezervasyonun yapılamadığı 40-50 kişilik kulübe girmek çok da kolay değil. Nişantaşı’ndaki kulüpte yaz boyunca Begüm Obiz, Ezgi Bıcılı ve Can Aydın’ı dinleyebilirsiniz.

Duayen isimleri de ağırlıyorlar

BODRUM

◊ Boaz Live Yalıkavak:

İstanbul’dan Bodrum’a taşınan Boaz’da haftanın dört günü canlı müzik var. Murat Dalkılıç, Haluk Levent, Berkay ve Alya gibi isimler çıkıyor. Canlı performanslar 23.00 gibi başlıyor.

◊ Üzüm Kızı Sahne: Türkbükü’ndeki mekân yıldız isimleri ağırlıyor. Salı Yaşar, çarşamba Deha, perşembe Rubato, cuma Ayta Sözeri, cumartesiyse Utku Uysal sahnede. Rezervasyon gerekiyor.

◊ Sail Loft Club House

Türkbükü: Mekânın iskelesi öğlen plaj, akşam restoran olarak hizmet veriyor. İskelenin ucuna da sahne kuruluyor. Bu sahnede Jabbar, Kerem Görsev, İskender Paydaş ve Seçil Akmirza’yı dinleyebilirsiniz.

◊ Off Gümüşlük: Müdavimleri olan Off Gümüşlük, sahnesinde Kalben, Nuri Harun Ateş, Bebek Blues Band ve Celil Nalçakan gibi grupları ve sanatçıları ağırlıyor.

En çok gençler eğleniyor

ÇEŞME





◊ Rise n’Fall: Okan Albayrak, Eda Önder, Özlem Başar ve Dicle Olcay gibi isimlerin sahnesinde çıktığı Port

Alaçatı’daki mekân, Çeşme’nin popülerleri arasında.

◊ Cahide Alaçatı: İstanbul gece hayatının gözde mekânlarından Cahide, bu yaz Alaçatı’da da çok popüler. Hakan Altun, Fatih Ürek ve Gülşen’i izleyebilirsiniz.

◊ Günay Restaurant Çeşme: Gazino kültürünü sürdüren mekânın yıldız isimleri arasında Ajda Pekkan da var. Yalıkavak şubesindeyse bu ayın sonuna kadar Melek Mosso, Ferhat Göçer, Zara, İbrahim Tatlıses ve Özcan Deniz dinlenebilir.

◊ Jolly Joker Alaçatı: Bu yıl açılan mekânda bugün Berkay, 26 Ağustos’ta Koray Avcı, 27 Ağustos’ta Hakan Altun

ve 2 Eylül’de Gülşen hayranlarıyla buluşacak.

◊ Şerefe Alaçatı: Alaçatı’nın eğlenceyi sonuna kadar yaşatan mekânları arasında. Bilal Sonses, Merve Özbey, Ebru Yaşar, Serdar Ortaç, Demet Akalın ve Derya

Bedavacı’yı burada izleyebilirsiniz.

◊ SMAK Alaçatı: Zeytin ağaçlarının altındaki SMAK Alaçatı’da hem gastronomi deneyimi yaşayabilir hem

eğlenceye doyabilirsiniz. Bugün Fatih Erkoç, yarın

Yol Project sahnede.

BUNLAR DA VAR...

Ivy Live: Ankara, Çankaya’daki 200 kişilik kulüpte cuma ve cumartesi canlı müzik var. Tuğçe Aslan , Çağla Horozlar, Fikret Dedeoğlu gibi isimler çıkıyor.The 251 Soul: Hemen her gün canlı müzik programı var. Programlar 20.00-21.00 gibi başlıyor. Caz bar olarak hizmet veren The 251 Soul, Antalya’daki Akra Barut Hotel’in içinde.No:22 Riders’ Inn: Akyaka’nın uçurtma sörfü, bisiklet, motokros, trekking ve kano gibi yüksek adrenalinli sporlar için tercih edilen yerlerinden. Ama canlı müzikte de iddialı. Deniz Sipahi, Fırat Akarsel, Tolga Akyıldız ve OBK dinlenebilir.