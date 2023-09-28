Haydi anı biriktirmeye; konsere, tiyatroya…

Haberin Devamı

KONSER

-Kanadalı pop yıldızı Charlotte Cardin 30 Eylül Cumartesi 21.30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde konser verecek. Bilet fiyatı 605 lira.u

Haberin Devamı

-Evgeny Grinko 1 Ekim Pazar 21.00’de Maximum Uniq Açıkhava’da olacak. Bilet fiyatı 900-1.500 lira.-Sefo 1 Ekim 21.00’de Kuruçeşme Açıkhava’da sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 550-825 lira.-Kenan Doğulu 2 Ekim Pazartesi 21.15’te Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek. Bilet fiyatı 904-1.412 lira.-Macar piyano virtüözü Havasi 2 Ekim 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde. Bilet fiyatı 495-1.395 lira.-Mersin Devlet Opera ve Balesi 6 Ekim Cuma 20.00’de G. Verdi’nin ‘Rigoletto’ eserini sahneye koyacak. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında AKM-Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşecek konserin bilet fiyatı 120-455 lira. Beyoğlu Kültür Festivali 15 Ekim’e kadar devam edecek.-İngiliz indie pop ikilisi Jadu Heart 6-7 Ekim Cuma ve Cumartesi 21.00’de Salon İKSV’de sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 350 lira.

FESTİVAL

-Güneş, Deniz Sipahi ve Jakuzi 1 Ekim Pazar 13.00 itibariyle KüçükÇiftlik Park’taki ‘KüçükÇiftlik Bark’ festivalinde sahneye çıkacak. Söyleşi, atölye gibi çeşitli etkinliklerin olacağı festivalin tüm geliri barınaklara bağışlanacak. Festivale köpekleriniz de davetli. Bilet fiyatı 200 lira. r

-33. Akbank Caz Festivali devam ediyor. Alto saksofoncu Lakecia Benjamin 2 Ekim Pazartesi 20.30’da Ses Tiyatrosu’nda. Bilet fiyatı 100-300 lira. Kora, çello, akordeon ve saksofon dörtlüsü Sissoko, Segal, Parisien ve Peirani de 3 Ekim Salı 20.30’da CRR KONSER Salonu’nda konser verecek. Bilet fiyatı 100-500 lira. Hidden Orchestra ise 5 Ekim Perşembe 21.30’da Babylon’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 100-350 lira.-Doğal Yaşam Festivali 30 Eylül Cumartesi ve 1 Ekim Pazar günü Kemerburgaz Kent Ormanı YBY Woods’ta gerçekleşecek. Kapılar 10.00’da açılacak, gün boyu söyleşiler, yoga seansları gibi etkinlikler yapılacak. Evcil hayvanların da davetli olduğu festivalde cumartesi günü Yeni Türkü, pazar Sattas konser verecek. Giriş ücreti 50 lira.

DANS

Haberin Devamı

-İstanbul Devlet Opera ve Balesi Hindistan’da geçen bir aşk hikâyesinin anlatıldığı ‘La Bayadere’ balesiyle sahnede. 5 Ekim Perşembe 20.00’de AKM-Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşecek temsilin bilet fiyatı 120-455 lira.

SERGİ

-Sarp Kerem Yavuz’un yeni kişisel sergisi ‘Muhteşem Yüzyıl’ Anna Laudel İstanbul’da açıldı. Sanatçının, erkek bedeni üzerinden oryantalizm, politika, din ve şiddet gibi konuları ele aldığı sergide fotoğraf ve yapay zekâ kullanılarak üretilmiş eserler var. Sergi 5 Kasım’a kadar görülebilir.

Haberin Devamı

-Meşher, ‘Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzaralar’ isimli sergiyi sanatseverlerle buluşturuyor. Sergide panoramik ve geniş açılı İstanbul manzaralı tablolar, gravürler, kitaplar ve fotoğraflardan oluşan 100’ün üzerinde eser var. Ömer Koç Koleksiyonu’ndaki eserlerden oluşan sergi, İstanbul’un 15’inci yüzyıldan 20’nci yüzyılın ilk çeyreğine kadar olan dönemini kapsıyor. Sergi 26 Mayıs 2024’e kadar görülebilir.

ATÖLYE

-Finanskent’teki Cooking Class Academy Fransız lezzeti kruvasan tutkunları için 1 Ekim Pazar 12.00’de bir atölye gerçekleştiriyor. Hamur hazırlama ve pişirme tekniklerinin gösterileceği atölyeye katılım ücreti 2.090 lira.

-Eataly Mutfak Atölyesi 3 Ekim Salı 19.00’da ‘İtalyan Mutfağında Olmazsa Olmaz-Pizza’ atölyesi düzenliyor. İtalyan pizzasının pişirme inceliklerinin anlatılacağı atölyeye katılım ücreti 1.500 lira.

GECE

-Ozan Anlaş 30 Eylül Cumartesi 21.30’da Chalet Garden’da. (0542) 326 82 83

-Arzu Akdaş 30 Eylül 1.00’de Komşu Kuruçeşme ‘Üst Komşu’ sahnesinde. Rezervasyon: @komsukurucesme-Melis Köksal 1 Ekim Pazar 00.00’da Vaha Yeniköy sahnesinde. (0530) 135 88 10-Ezgi Bıcılı 1 Ekim 00.00’da The Room Live sahnesinde. (0535) 018 60 93-Okan Albayrak 2 Ekim Pazartesi 00.30’da Otuzyedi Arnavutköy sahnesinde. Rezervasyon: @otuzyediarnavutkoy-Gülşen 4 Ekim Çarşamba 22.00’de Cahide Palazzo sahnesinde. (0850) 711 44 33-Chicki Boom yeni sezonu açtı. 4 Ekim’de Sarp İlker, 6 Ekim’de Tal 21.00’de setin başında olacak. Rezervasyon: @chicki.boom-Alya 5 Ekim 23.00’te Kuruçeşme Boaz’da. Rezervasyon: @kortoistanbul-Ebru Gündeş 5 Ekim Perşembe 22.00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

Haberin Devamı

TİYATRO

-Şimdi

Tim Crouch’un yazıp Öner Erkan’ın yönettiği, Levent Kazak, Erdem Şenocak, Melikşah Altuntaş ve Nezaket Erden’in oynadığı ‘Şimdi’ 30 Eylül Cumartesi 21.00’de DasDas Sahne’de izleyiciyle buluşuyor. ‘Bakmayı seçtiğimiz ya da seçmediğimiz her şeyden ne kadar sorumluyuz’ sorusuna cevap arayan oyun, seyirciyi durup düşünmeye çağıran nitelikte bir performans ortaya koyuyor. Bilet fiyatı 330 lira.

Engin Alkan’ın yazıp yönettiği ve oynadığı oyun 3 Ekim Salı 20.30’da Moda Sahnesi’nde seyirciyle buluşuyor. Alkan’ın Tennessee Williams’ın ‘A Streetcar Named Desire’ adlı eserinden yola çıkarak yazdığı tiyatro oyunu; alternatif bir ‘Macbeth’ sergilemek için provalarına devam eden bir tiyatro ekibinin Berlin Kreuzberg’de yaşadıkları olaylar çerçevesinde gelişiyor. İktidar, erk, ayrımcılık ve ötekileştirme gibi kavramları işliyor. Bilet fiyatı 200-300 lira.

Haberin Devamı

Yeşim Özsoy’un yazıp Mark Levitas’ın yönettiği ‘Kum Zambakları’ 3 Ekim Salı 20.30’da Zorlu PSM %100 Studio’da TİYATRO izleyicisiyle buluşuyor. Oyun iklim krizi ve bir evliliğin tükenişini ilişki süreciyle ortak bir zaman diliminde irdeliyor. Evrim Doğan ve Umut Kurt’un başarılı performansıyla dikkat çeken oyun, akıcı trafiğiyle seyirciyi kısa sürede içine çekiyor. Bilet fiyatı 116-176 lira.