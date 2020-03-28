Hayatımızı güzelleştirecek 100 kitap

Kimler seçti?

Ahmet Ümit - Yazar

Bahar Çuhadar - Hürriyet Kitap-Sanat editörü

Cem Erciyes - Doğan Kitap Genel Yayın Yönetmeni

Doğan Hızlan - Hürriyet Gazetesi Yayın Danışmanı

Hakan Bıçakcı - Yazar

İhsan Yılmaz - Hürriyet Kitap Sanat Yayın Yönetmeni

Murat Menteş - Yazar

Seçkin Selvi - Çevirmen ve kitap eleştirmeni

Dünya klasikleri

DOĞAN HIZLAN

* Anna Karenina-Tolstoy: Dünyanın en etkileyici aşk romanlarından biri. ABD’de bir televizyon programında anılınca 1 milyona yakın satmış.



* Don Kişot-Miguel de Cervantes

MURAT MENTEŞ

* Oblomov-Ivan Gonçarov: Oblomov, insanla dünya/hayat arasında görmezden geldiğimiz ve kapatılması imkânsız bir mesafe olduğunu düşündürür. Para kazanmak, itibarını korumak, bir aşkı yaşatmak... Hakikaten mümkün müdür? Güldürürken hüzünlendiren bir eser.



* Dorian Gray’in Portresi-Oscar Wilde: Hem erdemli hem mutlu olabilir miyiz, güzellikle iyilik her daim bir arada mıdır gibi felsefi sorular etrafında ilerleyen, akıcı, dâhiyane bir roman.



* Decameron-Giovanni Boccaccio



CEM ERCİYES

* Goriot Baba, Balzac: Roman 19’uncu yüzyılda yazıldı. Sık sık dönüp bu Batı klasiklerini okumak lazım. Balzac olmadan klasik roman, Goriot Baba olmadan Balzac olmaz. Tekrar tekrar okunacak bir kitap.



* Suç ve Ceza-Dostoyevski



* Beyaz Diş-Jack London

HAKAN BIÇAKCI

* Dava-Kafka: Neden bu kitabı seçtiğimi romandan bir alıntıyla açıklayayım: “Tutuklanmaya tutuklandınız, ona şüphe yok. Ama yine eskisi gibi işinizde çalışabilir, ayrıca her zamanki günlük yaşamınızı sürdürebilirsiniz.”



* Tatar Çölü-Buzzati: İnsanın, ömrünü anlamlandıracak bir bekleyişe nasıl da ihtiyaç duyduğunu acımasızca yüzümüze vuran olağanüstü bir roman. Beklenen düşman bile olsa.



* Petersburg Öyküleri-Gogol

SEÇKİN SELVİ

* Savaş ve Barış-Tolstoy



* Moby Dick-Melville



* Ana-Gorki

AHMET ÜMİT

* Kırmızı ve Siyah-Stendhal

* Karamazov Kardeşler-Dostoyevski



* Gargantua-François Rabelais

İHSAN YILMAZ

* Yüzyıllık Yalnızlık-Gabriel García Márquez



* Çanlar Kimin İçin Çalıyor-Ernest Hemingway

Türk klasikleri

CEM ERCİYES

* Demirciler Çarşısı Cinayeti-Yaşar Kemal: Yaşar Kemal’in ‘İnce Memed’ini zaten okuduğunuzu varsayarsak bence en önemli diğer serisi ‘Akçasazın Ağaları’ romanlarıdır. Bu serinin ilk kitabı ‘Demirciler Çarşısı Cinayeti’ hem Yaşar Kemal Edebiyatı’nın tüm özelliklerini içerir, hem Cumhuriyet’in ilk yılları hakkında açık sözlü bir anlatıdır, hem de harika bir romandır.



* Yeşil Gece-Reşat Nuri Güntekin



* Saatleri Ayarlama Enstitüsü-Ahmet Hamdi Tanpınar

DOĞAN HIZLAN

* Felâtun Bey ile Rakım Efendi-Ahmet Mithat Efendi



* İntibah-Namık Kemal



* Şair Evlenmesi-Şinasi

HAKAN BIÇAKCI

* Anayurt Oteli-Yusuf Atılgan



* Yenişehir’de Bir Öğle Vakti-Sevgi Soysal



* Çamlıca’daki Eniştemiz-Abdülhak Şinasi Hisar

SEÇKİN SELVİ

* Aşk-ı Memnu-Halit Ziya Uşaklıgil



* Yaprak Dökümü-Reşat Nuri Güntekin



* Kuyucaklı Yusuf-Sabahattin Ali

İHSAN YILMAZ

* Çalıkuşu-Reşat Nuri Güntekin



* İnce Memed 1-Yaşar Kemal



* Bütün Öyküleri-Sait Faik Abasıyanık

AHMET ÜMİT

* Memleketimden İnsan Manzaraları-Nazım Hikmet



* Ateşten Gömlek-Halide Edip Adıvar



* Yaban-Yakup Kadri Karaosmanoğlu

BAHAR ÇUHADAR

* Bir Düğün Gecesi-Adalet Ağaoğlu



* Cevdet Bey ve Oğulları-Orhan Pamuk



* Tutunamayanlar-Oğuz Atay





Çağdaş edebiyat

İHSAN YILMAZ

* Kara Kitap - Orhan Pamuk: Bir orkestra eseri gibidir ‘Kara Kitap’. Ana temanın İstanbul olduğu, üzerinde yaşayan insanların binlerce yıllık kültürel köklerine uzanıp oradan topladığı tınıları bize getiren bir senfoni. Boğazın çekilen sularının altından yaşadığımız çağın fotoğrafını çeken bir vizör. Hepsinden öte inanılmaz bir okuma zevki.



* Karanlığın Yüreği - Joseph Conrad

HAKAN BIÇAKCI

* İşin Aslı, Judit ve Sonrası-Sandor Marai

* New York Üçlemesi-Paul Auster

* Eşekarısı Fabrikası-Iain Banks

AHMET ÜMİT

* Ağır Roman-Metin Kaçan

* Puslu Kıtalar Atlası-İhsan Oktay Anar

* Ölmeye Yatmak-Adalet Ağaoğlu

MURAT MENTEŞ

* Ağaçkakan-Tom Robbins

* Suskunlar-İhsan Oktay Anar

* Cehennem Çiçeği-Alper Canıgüz

SEÇKİN SELVİ

* Gülünün Solduğu Akşam-Erdal Öz

* Hayvan Çiftliği-George Orwell

* Vahşetin Çağrısı-Jack London

DOĞAN HIZLAN

* Dünya Evi-Orhan Kemal

* Tiffany’de Kahvaltı-Truman Capote

* Huzur-Ahmet Hamdi Tanpınar

CEM ERCİYES

* Masumiyet Müzesi-Orhan Pamuk

* Aşk-Elif Şafak

* Sis ve Gece-Ahmet Ümit

* Daha-Hakan Günday

BAHAR ÇUHADAR

* Sevgili Arsız Ölüm-Latife Tekin

* Kirpiklerimin Gölgesi-Şebnem İşigüzel

* Mülksüzler-Ursula Le Guin

* Dublörün Dilemması-Murat Menteş

* Doğa Tarihi-Hakan Bıçakcı



Takip edilmesi gereken Türk yazarları

HAKAN BIÇAKCI

* Aksi Gibi-Pınar Öğünç

* Kıymetli Şeylerin Tanzimi-Sezen Ünlüönen

* Toplum Böceği-Kerem Işık



AHMET ÜMİT

* Gelin Başı-Seray Şahiner

İHSAN YILMAZ

* Kinyas ve Kayra-Hakan Günday

* Çıplak ve Yalnız-Hamdi Koç



SEÇKİN SELVİ

* Sus Barbatus-Faruk Duman

* Beni Kör Kuyularda-Hasan Ali Toptaş

* Aile Çay Bahçesi-Yekta Kopan



CEM ERCİYES

* Hatırla-İsmail Güzelsoy

* Antabus-Seray Şahiner

* Beterotu-Pınar Öğünç





DOĞAN HIZLAN

* Pera Mera-Murat Yalçın

* Gölgeler ve Hayaller Şehrinde-Murat Gülsoy



Jürmizin ‘okumadan olmaz’ dediği kitaplar

CEM ERCİYES

* Körlük-Jose Saramago: Bu harikulade roman, Nobel ödüllü usta Saramago’nun ironisinin ve öngörüsünün zirvesi olan hayli karanlık bir hikâye anlatır. Bütün dünyayı kör eden salgın hikâyesi, şu sıralar tam da içinde bulunduğumuz hayata dair bir şeyler anlatıyor. Her zamankinden daha da güncel.

* Yarasa-Jo Nesbo

HAKAN BIÇAKCI

* Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu-Salah Birsel

* Öptüm Seni-Roald Dahl

* Yeni Şehir Notları-Can Kozanoğlu

AHMET ÜMİT

* Uzun Çarşının Uluları-Mitat Enç



Güncel edebiyat

BAHAR ÇUHADAR

* Damızlık Kızın Öyküsü-Margaret Atwood: Halihazırda yaşadığımız erkek egemen dünyayı; kadınların kalıplara, yasaklara, örtülere, ‘ahlaka’ ve ‘geleneğe’ hapsedilmeye çalışıldığı bugünü; Margaret Atwood feminist bir dil ve distopik bir kurguyla yazdığı şaheserinde anlatıyor.





HAKAN BIÇAKÇI

* Doppler-Erlend Loe

* Hüznün Fiziği-Georgi Gospodinov

* Bir Deliler Evinin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi-Ayfer Tunç





Felsefe, tarih, dünya, medya, feminizm deyince...

BAHAR ÇUHADAR

* İyi Aile Yoktur-Nihan Kaya: Kaya’nın kitabını başta ebeveynler olmak üzere herkesin okuması, çocukluk çağını bir ‘istismar süreci’ olmaktan toplumca çıkarmamız için çok önemli…

* Kurtlarla Koşan Kadınlar-Clarissa P. Estes

HAKAN BIÇAKCI

* Politik Kamera-Michael Ryan, Douglas Kellner

* İsyan Pazarlanıyor-Andrew Potter, Joseph Heath

* Ben Özelim!-Hal Niedzviecki





SEÇKİN SELVİ

* Komünist Manifesto-Karl Marx

* Latin Amerika’nın Kesik Damarları-Galeano



Çocuklara...

HAKAN BIÇAKCI

* Mutlu Prens-Oscar Wilde

SEÇKİN SELVİ

* Barbiana Öğrencilerinden Mektup-Don Lorenzo Milani



İHSAN YILMAZ

* Küçük Kara Balık-Samed Behrengi



Jürimizin listesinde bunlar da vardı (Alfebetik dizilmiştir)

1. Ağlayan Dağ Susan Nehir-Ayşegül Devecioğlu

2. Alemdağ’da Var Bir Yılan-Sait Faik Abasıyanık

3. Âşıklar Bayramı - Kemal Varol

4. Aşk ve Gurur-Jane Austen

5. Araba Sevdası-Recaizade Ekrem

6. Ay Sarayı-Paul Auster

7. Aylak Adam-Yusuf Atılgan

8. Aziz Bey Hadisesi-Ayfer Tunç

9. Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok-Erich Maria Remarque

10. Berci Kristin Çöp Masalları-Latife Tekin

11. Beton Ada-James Graham Ballard

12. Beyoğlu ve Cumhuriyet’te Beyoğlu (iki cilt)-Turan Akıncı

13. Bir Beyoğlu Düşü – Demir Özlü

14. Bitmemiş Devrim-Troçki

15. Bizim Büyük Çaresizliğimiz-Barış Bıçakçı

16. Boyalı Kuş-Jerzy Kosinski

17. Büyük Umutlar-Charles Dickens

18. Dede Korkut Hikayeleri

19. Devlet-Platon

20. Dönüşüm-Kafka

21. Dünya Ağrısı-Ayfer Tunç

22. Dünyadan Aşağı-Gaye Boralıoğlu

23. Ecinniler-Dostoyevski

24. Faşizme Karşı Birleşik Cephe-Dimitrov

25. Gölgesizler-Hasan Ali Toptaş

26. Gülünün Solduğu Akşam-Erdal Öz

27. Hapishanenin Doğuşu-Foucault

28. Hepyek-Seray Şahiner

29. Hınç Ayları-Pascal Bruckner

30. Homo Deus: Yarının Kısa Bir Tarihi-Yuval Noah Harari

31. İlyada-Homeros

32. Kabuk-Zeynep Kaçar

33. Karanlıkta Kahkaha-Nabokov

34. Kendi Gök Kubbemiz-Yahya Kemal

35. Kolera Günlerinde Aşk-Gabriel García Márquez

36. Koz-Abidin Parıltı

37. Körleşme-Canetti

38. Kötü Kalp-Aslı Tohumcu

39. Lucky-Sezgin Kaymaz

40. Öyküler-Çehov

41. Sahilde Kafka-Haruki Murakami

42. Sineklerin Tanrısı-William Golding

43. Sokrates’in Savunması-Platon

44. Şairin Romanı-Murathan Mungan

45. Uyuyan Adam-Georges Perec

46. Vadideki Zambak-Balzac

47. Veba-Albert Camus

48.Yenişehir’de Bir Öğle Vakti-Sevgi Soysal

49. Yılkı Atı-Abbas Sayar

50. Zamana Değen Sorular-Duygu Asena

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