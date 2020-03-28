Hayatımızı güzelleştirecek 100 kitap
Nicedir merak ettiğiniz eserleri okumak, kitaplığınızda hep gözünüze çarpan ama bir türlü okumaya vakit bulamadığınız kitapları elinize almak, yeni yazarlar keşfetmek, yarım kalan klasikleri bitirmek için bundan daha iyi bir zaman olabilir mi? Jürimize danıştık, evde geçirdiğimiz zamanı daha anlamlı kılacak önerilerini sorduk. İster zamana direnen bir kitabın kapağını aralayın, ister çağdaş edebiyatın parlayan yıldızlarının izini sürün...
Kimler seçti?
Ahmet Ümit - Yazar
Bahar Çuhadar - Hürriyet Kitap-Sanat editörü
Cem Erciyes - Doğan Kitap Genel Yayın Yönetmeni
Doğan Hızlan - Hürriyet Gazetesi Yayın Danışmanı
Hakan Bıçakcı - Yazar
İhsan Yılmaz - Hürriyet Kitap Sanat Yayın Yönetmeni
Murat Menteş - Yazar
Seçkin Selvi - Çevirmen ve kitap eleştirmeni
Dünya klasikleri
DOĞAN HIZLAN
* Anna Karenina-Tolstoy: Dünyanın en etkileyici aşk romanlarından biri. ABD’de bir televizyon programında anılınca 1 milyona yakın satmış.
* Don Kişot-Miguel de Cervantes
MURAT MENTEŞ
* Oblomov-Ivan Gonçarov: Oblomov, insanla dünya/hayat arasında görmezden geldiğimiz ve kapatılması imkânsız bir mesafe olduğunu düşündürür. Para kazanmak, itibarını korumak, bir aşkı yaşatmak... Hakikaten mümkün müdür? Güldürürken hüzünlendiren bir eser.
* Dorian Gray’in Portresi-Oscar Wilde: Hem erdemli hem mutlu olabilir miyiz, güzellikle iyilik her daim bir arada mıdır gibi felsefi sorular etrafında ilerleyen, akıcı, dâhiyane bir roman.
* Decameron-Giovanni Boccaccio
CEM ERCİYES
* Goriot Baba, Balzac: Roman 19’uncu yüzyılda yazıldı. Sık sık dönüp bu Batı klasiklerini okumak lazım. Balzac olmadan klasik roman, Goriot Baba olmadan Balzac olmaz. Tekrar tekrar okunacak bir kitap.
* Suç ve Ceza-Dostoyevski
* Beyaz Diş-Jack London
HAKAN BIÇAKCI
* Dava-Kafka: Neden bu kitabı seçtiğimi romandan bir alıntıyla açıklayayım: “Tutuklanmaya tutuklandınız, ona şüphe yok. Ama yine eskisi gibi işinizde çalışabilir, ayrıca her zamanki günlük yaşamınızı sürdürebilirsiniz.”
* Tatar Çölü-Buzzati: İnsanın, ömrünü anlamlandıracak bir bekleyişe nasıl da ihtiyaç duyduğunu acımasızca yüzümüze vuran olağanüstü bir roman. Beklenen düşman bile olsa.
* Petersburg Öyküleri-Gogol
SEÇKİN SELVİ
* Savaş ve Barış-Tolstoy
* Moby Dick-Melville
* Ana-Gorki
AHMET ÜMİT
* Kırmızı ve Siyah-Stendhal
* Karamazov Kardeşler-Dostoyevski
* Gargantua-François Rabelais
İHSAN YILMAZ
* Yüzyıllık Yalnızlık-Gabriel García Márquez
* Çanlar Kimin İçin Çalıyor-Ernest Hemingway
Türk klasikleri
CEM ERCİYES
* Demirciler Çarşısı Cinayeti-Yaşar Kemal: Yaşar Kemal’in ‘İnce Memed’ini zaten okuduğunuzu varsayarsak bence en önemli diğer serisi ‘Akçasazın Ağaları’ romanlarıdır. Bu serinin ilk kitabı ‘Demirciler Çarşısı Cinayeti’ hem Yaşar Kemal Edebiyatı’nın tüm özelliklerini içerir, hem Cumhuriyet’in ilk yılları hakkında açık sözlü bir anlatıdır, hem de harika bir romandır.
* Yeşil Gece-Reşat Nuri Güntekin
* Saatleri Ayarlama Enstitüsü-Ahmet Hamdi Tanpınar
DOĞAN HIZLAN
* Felâtun Bey ile Rakım Efendi-Ahmet Mithat Efendi
* İntibah-Namık Kemal
* Şair Evlenmesi-Şinasi
HAKAN BIÇAKCI
* Anayurt Oteli-Yusuf Atılgan
* Yenişehir’de Bir Öğle Vakti-Sevgi Soysal
* Çamlıca’daki Eniştemiz-Abdülhak Şinasi Hisar
SEÇKİN SELVİ
* Aşk-ı Memnu-Halit Ziya Uşaklıgil
* Yaprak Dökümü-Reşat Nuri Güntekin
* Kuyucaklı Yusuf-Sabahattin Ali
İHSAN YILMAZ
* Çalıkuşu-Reşat Nuri Güntekin
* İnce Memed 1-Yaşar Kemal
* Bütün Öyküleri-Sait Faik Abasıyanık
AHMET ÜMİT
* Memleketimden İnsan Manzaraları-Nazım Hikmet
* Ateşten Gömlek-Halide Edip Adıvar
* Yaban-Yakup Kadri Karaosmanoğlu
BAHAR ÇUHADAR
* Bir Düğün Gecesi-Adalet Ağaoğlu
* Cevdet Bey ve Oğulları-Orhan Pamuk
* Tutunamayanlar-Oğuz Atay
Çağdaş edebiyat
İHSAN YILMAZ
* Kara Kitap - Orhan Pamuk: Bir orkestra eseri gibidir ‘Kara Kitap’. Ana temanın İstanbul olduğu, üzerinde yaşayan insanların binlerce yıllık kültürel köklerine uzanıp oradan topladığı tınıları bize getiren bir senfoni. Boğazın çekilen sularının altından yaşadığımız çağın fotoğrafını çeken bir vizör. Hepsinden öte inanılmaz bir okuma zevki.
* Karanlığın Yüreği - Joseph Conrad
HAKAN BIÇAKCI
* İşin Aslı, Judit ve Sonrası-Sandor Marai
* New York Üçlemesi-Paul Auster
* Eşekarısı Fabrikası-Iain Banks
AHMET ÜMİT
* Ağır Roman-Metin Kaçan
* Puslu Kıtalar Atlası-İhsan Oktay Anar
* Ölmeye Yatmak-Adalet Ağaoğlu
MURAT MENTEŞ
* Ağaçkakan-Tom Robbins
* Suskunlar-İhsan Oktay Anar
* Cehennem Çiçeği-Alper Canıgüz
SEÇKİN SELVİ
* Gülünün Solduğu Akşam-Erdal Öz
* Hayvan Çiftliği-George Orwell
* Vahşetin Çağrısı-Jack London
DOĞAN HIZLAN
* Dünya Evi-Orhan Kemal
* Tiffany’de Kahvaltı-Truman Capote
* Huzur-Ahmet Hamdi Tanpınar
CEM ERCİYES
* Masumiyet Müzesi-Orhan Pamuk
* Aşk-Elif Şafak
* Sis ve Gece-Ahmet Ümit
* Daha-Hakan Günday
BAHAR ÇUHADAR
* Sevgili Arsız Ölüm-Latife Tekin
* Kirpiklerimin Gölgesi-Şebnem İşigüzel
* Mülksüzler-Ursula Le Guin
* Dublörün Dilemması-Murat Menteş
* Doğa Tarihi-Hakan Bıçakcı
Takip edilmesi gereken Türk yazarları
HAKAN BIÇAKCI
* Aksi Gibi-Pınar Öğünç
* Kıymetli Şeylerin Tanzimi-Sezen Ünlüönen
* Toplum Böceği-Kerem Işık
AHMET ÜMİT
* Gelin Başı-Seray Şahiner
İHSAN YILMAZ
* Kinyas ve Kayra-Hakan Günday
* Çıplak ve Yalnız-Hamdi Koç
SEÇKİN SELVİ
* Sus Barbatus-Faruk Duman
* Beni Kör Kuyularda-Hasan Ali Toptaş
* Aile Çay Bahçesi-Yekta Kopan
CEM ERCİYES
* Hatırla-İsmail Güzelsoy
* Antabus-Seray Şahiner
* Beterotu-Pınar Öğünç
DOĞAN HIZLAN
* Pera Mera-Murat Yalçın
* Gölgeler ve Hayaller Şehrinde-Murat Gülsoy
Jürmizin ‘okumadan olmaz’ dediği kitaplar
CEM ERCİYES
* Körlük-Jose Saramago: Bu harikulade roman, Nobel ödüllü usta Saramago’nun ironisinin ve öngörüsünün zirvesi olan hayli karanlık bir hikâye anlatır. Bütün dünyayı kör eden salgın hikâyesi, şu sıralar tam da içinde bulunduğumuz hayata dair bir şeyler anlatıyor. Her zamankinden daha da güncel.
* Yarasa-Jo Nesbo
HAKAN BIÇAKCI
* Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu-Salah Birsel
* Öptüm Seni-Roald Dahl
* Yeni Şehir Notları-Can Kozanoğlu
AHMET ÜMİT
* Uzun Çarşının Uluları-Mitat Enç
Güncel edebiyat
BAHAR ÇUHADAR
* Damızlık Kızın Öyküsü-Margaret Atwood: Halihazırda yaşadığımız erkek egemen dünyayı; kadınların kalıplara, yasaklara, örtülere, ‘ahlaka’ ve ‘geleneğe’ hapsedilmeye çalışıldığı bugünü; Margaret Atwood feminist bir dil ve distopik bir kurguyla yazdığı şaheserinde anlatıyor.
HAKAN BIÇAKÇI
* Doppler-Erlend Loe
* Hüznün Fiziği-Georgi Gospodinov
* Bir Deliler Evinin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi-Ayfer Tunç
Felsefe, tarih, dünya, medya, feminizm deyince...
BAHAR ÇUHADAR
* İyi Aile Yoktur-Nihan Kaya: Kaya’nın kitabını başta ebeveynler olmak üzere herkesin okuması, çocukluk çağını bir ‘istismar süreci’ olmaktan toplumca çıkarmamız için çok önemli…
* Kurtlarla Koşan Kadınlar-Clarissa P. Estes
HAKAN BIÇAKCI
* Politik Kamera-Michael Ryan, Douglas Kellner
* İsyan Pazarlanıyor-Andrew Potter, Joseph Heath
* Ben Özelim!-Hal Niedzviecki
SEÇKİN SELVİ
* Komünist Manifesto-Karl Marx
* Latin Amerika’nın Kesik Damarları-Galeano
Çocuklara...
HAKAN BIÇAKCI
* Mutlu Prens-Oscar Wilde
SEÇKİN SELVİ
* Barbiana Öğrencilerinden Mektup-Don Lorenzo Milani
İHSAN YILMAZ
* Küçük Kara Balık-Samed Behrengi
Jürimizin listesinde bunlar da vardı (Alfebetik dizilmiştir)
1. Ağlayan Dağ Susan Nehir-Ayşegül Devecioğlu
2. Alemdağ’da Var Bir Yılan-Sait Faik Abasıyanık
3. Âşıklar Bayramı - Kemal Varol
4. Aşk ve Gurur-Jane Austen
5. Araba Sevdası-Recaizade Ekrem
6. Ay Sarayı-Paul Auster
7. Aylak Adam-Yusuf Atılgan
8. Aziz Bey Hadisesi-Ayfer Tunç
9. Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok-Erich Maria Remarque
10. Berci Kristin Çöp Masalları-Latife Tekin
11. Beton Ada-James Graham Ballard
12. Beyoğlu ve Cumhuriyet’te Beyoğlu (iki cilt)-Turan Akıncı
13. Bir Beyoğlu Düşü – Demir Özlü
14. Bitmemiş Devrim-Troçki
15. Bizim Büyük Çaresizliğimiz-Barış Bıçakçı
16. Boyalı Kuş-Jerzy Kosinski
17. Büyük Umutlar-Charles Dickens
18. Dede Korkut Hikayeleri
19. Devlet-Platon
20. Dönüşüm-Kafka
21. Dünya Ağrısı-Ayfer Tunç
22. Dünyadan Aşağı-Gaye Boralıoğlu
23. Ecinniler-Dostoyevski
24. Faşizme Karşı Birleşik Cephe-Dimitrov
25. Gölgesizler-Hasan Ali Toptaş
26. Gülünün Solduğu Akşam-Erdal Öz
27. Hapishanenin Doğuşu-Foucault
28. Hepyek-Seray Şahiner
29. Hınç Ayları-Pascal Bruckner
30. Homo Deus: Yarının Kısa Bir Tarihi-Yuval Noah Harari
31. İlyada-Homeros
32. Kabuk-Zeynep Kaçar
33. Karanlıkta Kahkaha-Nabokov
34. Kendi Gök Kubbemiz-Yahya Kemal
35. Kolera Günlerinde Aşk-Gabriel García Márquez
36. Koz-Abidin Parıltı
37. Körleşme-Canetti
38. Kötü Kalp-Aslı Tohumcu
39. Lucky-Sezgin Kaymaz
40. Öyküler-Çehov
41. Sahilde Kafka-Haruki Murakami
42. Sineklerin Tanrısı-William Golding
43. Sokrates’in Savunması-Platon
44. Şairin Romanı-Murathan Mungan
45. Uyuyan Adam-Georges Perec
46. Vadideki Zambak-Balzac
47. Veba-Albert Camus
48.Yenişehir’de Bir Öğle Vakti-Sevgi Soysal
49. Yılkı Atı-Abbas Sayar
50. Zamana Değen Sorular-Duygu Asena
Kitap dünyasındaki tüm gelişmeleri, yenilikleri cuma günleri çıkan Hürriyet Kitap Sanat’tan takip edebilirsiniz...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle