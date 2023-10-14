Hangi davette hangi kod?

Haberin Devamı

Yeni açılan mekânlar, yeni koleksiyonunu tanıtmak isteyen markalar, konserler, partiler, festivaller... Şehre dönüşle birlikte sonbahar tam bir etkinlik mevsimi haline geldi. Markalar ve mekânlar kimi zaman özel davetli listesi hazırlayarak etkinlikler düzenliyor. Benim de e-posta kutuma her gün farklı bir etkinliğin davetiyesi düşüyor. Kiminde de özel ‘dress code’lar, yani giyim kuralları var.

Aktif bir sosyal hayat ve davet koşuşturmacası içindeyseniz bu ‘dress code’ların ne anlama geldiğini bilmeniz önemli. Zira ‘black tie’ yazan bir etkinliğe jean ve tişörtle giderseniz kapıdan çevrilebilirsiniz.

Haberin Devamı

‘Black tie’ giyim kodu erkekler için koyu renk takım ya da smokin giyin anlamına geliyor (üstte solda). Kendall Jenner ‘cowgirls’ temasını sevenlerden (üstte sağda).

Black tie: Genellikle İngilizce ifade edilen giyim kurallarını bire bir çevirerek anlamaya çalışmayın. Yani ‘black tie’ giyim kuralı, siyah kravat takmalısınız anlamına gelmiyor. Resmi ve şık davetlerin giyim kurallarından biri olan ‘black tie’ erkekler için koyu renk smokin

ya da takım elbise giyilmesi gerekliliğini anlatırken kadınlar için uzun ya da diz altında kalan, gece elbiselsi giyilmesi gerektiğini söylüyor. Genellikle ödül törenleri, resmi düğünler ya da resepsiyonlarda uygulanan bir kural.

Smart casual: Yaygın olarak kullanılan bir diğer giyim koduysa ‘smart casual’. Hatta bazı işyerleri de bu kuralı uyguluyor. Bana sorarsanız en rahat giyim kodlarından biri. ‘Smart casual’ modaya uygun bir parçayı daha klasik parçalarla bir araya getirerek temiz görünümlü, profesyonel ama bir yandan da şık bir görüntü oluşturmayı ifade ediyor. Erkekler için jean pantolon üstü polo yaka tişört ve örgü bir blazer ceket, kadınlar için loafer, jean pantolon ve şık bir bluzla bu ‘dress code’a uymak mümkün.

Festival chic: Bu ara hem üniversitelerde hem de geniş etkinlik mekânlarında farklı konseptlerde festivaller organize ediliyor. ‘Festival chic’ giyim kurallı bir davetiye aldıysanız, rahat bir stil oluşturmak önceliğiniz olmalı. Örneğin desenli bir bluz ya da elbise ve botlarla bohem bir festival şıklığı yakalayabilirsiniz. Festivallerde yalnızca pantolon ve spor ayakkabıyla oluşturulan, renkli aksesuarlarla hareketlendirilen sade stilleri seviyorum. Örgü saçlar da bu tarza çok yakışıyor.

Haberin Devamı

Hailey Bieber ‘festival chic’ kodunu en başarılı uygulayanlardan (üstte).

Cowboys/cowgirls: Bu konseptte bir davet için püsküllü ceketler, kovboy stilinde botlar ve denim pantolonlar iş görür.

Ya da mini elbise altına kovboy botu. Erkekler için de denim pantolon ve kovboy şapkası olmazsa olmaz.

Street chic: Sokak festivali tadında düzenlenen gece partilerinin gözde giyim kurallarından biri ‘street chic’. Bu kod, davete sokak giyimini geceye taşıyacak bir stille katılmanızı söylüyor. ‘Denim on denim’ yani tüm görünümde denim kullanma trendi ‘street chic’ için güzel bir kurtarıcı olur. Bu sokak stilini gündüzden uzaklaştırmak için taşlı makyajlar ve özenli saç modellerini tercih edebilirsiniz.

Haberin Devamı

HER TARZA UYGUN





‘Festival chic’ stilini yakalayın. Bershka, 759,95 lira

Kovboy temasının olmazsa olmazı... Derimod, 3.999,99 lira

Polo yakalar ‘smart casual’ giyiminin kurtarıcılarından. Lacoste, 3.249 lira

‘Black tie’ için oldukça uygun. Modaloop, 2.250 lira

Jean erkekler için birçok tarza uyar. Ra Denim, 1.599 lira

Haberin Devamı

Siyah bir takım ‘black tie’ için ideal. W Collection, 9.990 lira