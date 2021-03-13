Haklarımızı biliyor muyuz?

İnternetten satın aldığınız ürün kusurlu gelince “Kim uğraşacak” deyip rafa mı kaldırıyorsunuz? Ya da mağazadan bir ürün satın alırken kasada etiket fiyatından fazla talep edilirse ne yapıyorsunuz? TükoDer Genel Başkanı Aziz Koçal, tüketicilerin haklarını kullanması gerektiğini vurguluyor.

- Satıcı veya sağlayıcıdan satın alınan ürün ayıplı çıktığında tüketici ürünü iade ederek bedel iadesi, ayıp oranında indirim, ücretsiz onarım, misliyle değiştirme haklarından birini kullanabilir.

- Marketlerde veya mağazalarda yapılan alışverişlerde ürünün fiyat etiketi düşük, kasada talep edilen fiyat yüksekse ürünün fiyat etiketinde yazılı ücret geçerlidir.

- Garanti süresi zamanaşımı, ayıplı mallarda sorumluluk malın tüketiciye tesliminden itibaren iki yıldır. Bu aynı zamanda garanti süresidir.

- Garanti kapsamında kullanıcı hatasından kaynaklanmayan tüm arızalar ücretsiz giderilmeli. Alınan ürünün kurulumu mutlaka yetkili servislere yaptırılmalı, arızalandığı takdirde yine yetkili servis çağrılmalıdır. Tüketici yetkili servisleri kullanma kılavuzlarından, mağazadan ya da Ticaret Bakanlığı’nın servis bilgi sistemi (SERBİS) üzerinden öğrenebilir. servis.gov.tr

TATİL TURLARI İPTAL OLURSA...

- Tamire verilecek ürün mutlaka servis fişiyle teslim edilmeli. Tamir süresiyse taşıtlar hariç azami 20 işgünüdür. Yedek parça değişimleri ve arıza tamirleri de bir yıl garantilidir. Bir yıl içinde aynı arıza tekrarında servis ücret talep edemez.

- Taksitli alışverişlerde cayma süresi 7 gündür. Tüketici bu süre zarfında herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden ürünü iade edip taksitli satış sözleşmesinden cayabilir. Bu hakkın kullanılabilmesi için satıcı ve sağlayıcıya cayma hakkını kullanacağı kalıcı veri ortamında bildirmelidir. Kredi kartıyla yapılan taksitli alışverişler taksitli alışveriş kapsamında değildir.

- Tüketici, kendinden kaynaklanmayan nedenlerle paket tur sözleşmesinin esaslı unsurlarından birinin değişmesi veya turun başlamadan önce iptal edilmesi halinde tur şirketinin sunduğu alternatif turu veya tur değişikliğini kabul etmiyorsa hiçbir cezai şart veya cayma bedeli ödemez.

- Paket tur düzenleyicisi hiç veya gereği gibi ifa edilmeyen turlar nedeniyle tüketicinin uğradığı her türlü zarardan sorumludur. Tüketici boşa harcanan tatil zamanı için de uygun bir tazminat talep edebilir.

E-DEVLET ÜZERİNDEN...

- E-ticaret yoluyla yapılan alışverişlerde tüketici ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satıcı ve sağlayıcıya bildirmek şartıyla sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

- Satın alınan ürünün ayıplı çıkması halinde tüketici 14 gün kuralına bağlı kalınmaksızın haklarını kullanabilir.

- E-ticaret yoluyla yapılan alışverişlerde ürün teslimi için herhangi bir süre belirlenmemişse azami 30 gün içinde ürün tüketiciye teslim edilir.

- Tüketici, satıcı ve sağlayıcıyla karşılaştığı sorunlarda, haklarını kullanamadığında kaymakamlıklardaki Tüketici Hakem Heyetlerine başvurabilir. Başvuru tüm belgelerle şahsen ya da e-devlet üzerinden yapılabilir.

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