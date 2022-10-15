Hafta sonunun tadı geç kahvaltıyla çıkar

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Zeytin ağaçlarının altında

Cecconi’s Istanbul

Beyoğlu’ndaki Soho House’a ev sahipliği yapan Palazzo Corpi binasının arka bahçesindeki Cecconi’s Istanbul modern bir İtalyan restoranı. Pazar günleri zeytin ağaçları altındaki bahçesinde veya kapalı salonunda brunch yapabilirsiniz. Saffet Emre Tonguç, Gaye Şahin ve Savaş Özbey öneriyor.

(0212) 377 71 80

Caz müziği eşliğinde

Hodan, İstanbul

Şef Çiğdem Seferoğlu’nun restoranı Hodan, Beyoğlu, Firuzağa’da. Geç kahvaltı caz müzik eşliğinde 11.00’de başlıyor, 15.00’e kadar sürüyor. Yöresel peynirler, reçeller, lezzetli tatlılar... Melis Yılmaz “Şampanya eşliğinde ciğer dürüm sunumu çok havalı” diyor. (0533) 304 76 34

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Çizgisini koruyor

Delicatessen, İstanbul

Etiler’de yeni şubesinde hizmet veren Delicatessen 9.00’da açılıyor. Gaye Şahin “Yıllardır çizgisini, malzeme kalitesini koruyan bir mekân. Peynir ve şarküteri seçkisi, kişleri ve tatin’den cheesecake’e tüm tatlı seçenekleri tavsiyemdir” değerlendirmesini yapıyor. (0212) 257 07 71

İster avluda ister terasta

Six Senses Kocataş Mensions, İstanbul

Sarıyer’de tarihi bir yalıda konumlanan oteldeki Chef Erdal Kocataş Mensions, Adana ağırlıklı Türk lezzetleriyle hazırlanan brunch menüsü sunuyor. Toro Latin Gastro Bar’da da brunch var. Ebru Erke’nin de favorisi. (0212) 355 55 00

Boğaz’a karşı

Nezih Kebap Yuvalama, İstanbul





Rumelihisarı’ndaki Nezih Kebap Yuvalama’da Boğaz’a karşı güzel bir geç kahvaltı yapabilirsiniz. Serpme kahvaltısı oldukça doyurucu. Savaş Özbey brunch için buraya gittiğini söylüyor.

(0212) 278 02 02

Müzenin içinde

MSA’nın Restoranı, İstanbul





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Emirgân’daki Sakıp Sabancı Müzesi’yle aynı binadaki restoranın şarküteri ve peynir tahtasını sipariş edin. Çedarlı sosisler, füme etler, isli peynirler... Tatlı olaraksa pancake’i deneyin. Melis Yılmaz’ın önerileri arasında. (0212) 323 30 30

Evinizin rahatlığı...

Mangerie, İstanbul





Bebek’in simge mekânlarından Mangeri’nin terasında geç kahvaltınızı yaparken kendinizi evinizde gibi hissedeceksiniz. Özellikle Eggs Benedict’i pek meşhur. Her gün 8.00’de açılıyor. Çağdaş Ertuna öneriyor. (0212) 263 51 99

Geniş bir bahçesi var

Yalı77, İstanbul

Beykoz’daki mekân geniş bahçesiyle özellikle hafta sonları keyifli brunch’lara ev sahipliği yapıyor. Mutfakta Beykoz çevresindeki köylerden sağladıkları bahçe ürünlerini kullanıyorlar. Nilhan Aras’ın seçimlerinden biri...

(0216) 680 10 82

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Alis’in diyarı gibi

La Terra Restaurant, Kocaeli

La Terra, Gebze Şekerpınar’da adeta bir vaha. Kullanılan ürünler ekolojik, yerel çiftçilerden. Salih Seçkin Sevinç burayı “Kendinizi Alis Harikalar Diyarı’nda gibi hissediyorsunuz. Uzun kahvaltıları bahçesinde yapmayı seviyorum” diye anlatıyor. (0262) 658 08 33

Serpme kahvaltı

MutfakS Restoran, Konya

Sahrap Soysal, Konya’daki MutfakS restoranda brunch yapmayı tavsiye ediyor. Soysal, mekânı anlatırken “Zeytinyağlı sarmaları, sac böreği ve suböreğiyle beraber zengin bir serpme kahvaltı-brunch veriyorlar” diyor.

(0332) 263 00 70