Güzel bir yemeği hak ettiler...

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Üç boyutlu deneyim

Sheraton City Center, Beyoğlu

Ebru Erke, Ergin Sönmezler ve Çiğdem Alagök burada düzenlenen ‘Le Petit Chef’ etkinliğini öneriyor. Bu etkinlikte üç boyutlu görsel teknoloji ve dijital haritalama tekniğiyle masaya yansıttıkları animasyon küçük şef, gelen yemekleri hikâyelendiriyor. Mantar dolgulu tavuk göğsü, burger gibi 5 aşamalı çocuk menüsü

1.550 lira, yetişkinler içinse fiyat 2.450 lira. (0212) 806 10 10

Müzenin içinde

Halat by Divan, Hasköy

Rahmi M. Koç Müzesi’nde. Müge Ergül çocuğunuzla araba müzesini gezdikten sonra burada yemek yiyebileceğinizi söylüyor. Menüde köfte (495 lira), tavuk şnitzel, mantı (395 lira) gibi çocukların sevdiği yemekler de var. (0212) 369 66 16

Burger keyfi bir klasik...

Zula, İstanbul, Ünalan

Emaar AVM’deki ‘Akvaryum&Sualtı Hayvanat Bahçesi’ni gezdikten sonra Zula’da burger yemek çocuklar için keyifli bir aktivite olabilir. Kanyon’da da şubesi var. Klasiklerden ‘basic burger’ 298 lira. (0535) 610 17 32

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İster pizza, ister makarna...

Eataly, Levazım

Zorlu AVM’nin içinde. El açması makarna çeşitlerinden pizzaya, etten balığa pek çok seçenek sunuluyor. İnternet sayfalarından çocuklar için mutfak atölyelerini de takip edebilirsiniz. Ergin Sönmezler ve Ebru Erke’nin önerisi. (0212) 336 66 00

Sanatla iç içe

Restoran Modern, Karaköy

Galataport’un hemen yanındaki İstanbul Modern müzesinin içinde. Müge Ergül “Yemek sonrası müzedeki koleksiyonları gezerek çocuklara sanat sevgisini aşılayabilirsiniz” diyor.

Müzede çocuk atölyeleri de oluyor. (0536) 613 58 54

Çocuk menüsü de var

MSA’nın Restoranı, Emirgan

Sakıp Sabancı Müzesi’nin içinde. Gülay Barbaros Altan ‘Görünenin Ötesinde Osman Hamdi Bey’ sergisini gezip burada öğle yemeği yemeyi öneriyor. Çocuk menüsünde pankekli kahvaltı tabağı, margherita pizza, köfte 350 lira. (0212) 323 30 30

Bayramoğlu Döner, Kavacık

Şehrin en ünlü dönercilerinden. Didem Şenol çocukların sevdiği yiyeceklerden dönerin en iyi halini burada tatmanızı öneriyor. Porsiyon döner (260 lira) tandır fırınından çıkan ev yapımı lavaşla sunuluyor. (0216) 413 00 45

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Kore’ye ilgisi olanlar için

Bansan Kore, Harbiye

İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nın hemen oradaki dekk bünyesinde. Suadiye’de şubesi var. Kore konseptli restoranda corn dog (150 lira) ve makarnayı andıran pirinç keki ‘ttebokki’ gibi yemekler var. (0535) 682 87 87

Kruvasanı tatmak için iyi bir adres

Croissant&Evde, Arnavutköy

Jale Balcı hem birlikte kahvaltı etmek hem de çocuklara kruvasan tattırmak için güzel bir seçenek olduğunu söylüyor. Kruvasanlar buraya özel Kuzey Ege’de üretilen tereyağıyla hazırlanıyor. Sade kruvasan 90 lira. (0533) 254 01 17

Sosisli sandviç sevenlere

Bordel, Asmalımescit

Alman usulü sosisin en iyilerinden. Käsekrainer, currywurst, karamelize soğanlı bratwurst gibi çeşitler var. Gülay Barbaros Altan “Eğer siz de içinde ne olduğunu bilmediğiniz şarküteri ürünlerine mesafeliyseniz Bordel’in el yapımı sosisli sandviçlerini deneyebilirsiniz” diyor. (0212) 243 47 43