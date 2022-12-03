Gizemli, karanlık ve biraz da romantik

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Ergenlik dönemini 2000’li yılların başları ve ortalarında geçirenler, gotik stillerin gençler arasında ne kadar yaygın olduğunu hatırlayacaklardır. Uzun, siyah saçlarını ve akmış gibi duran göz kalemlerini simsiyah kıyafetlerle tamamlayan o zamanın gençleri biraz popüler film serisi ‘Addams Ailesi’nden (The Addams Family) ilham alıyordu. Zira bembeyaz tenleri, siyah saçları ve kıyafetleriyle filmin karakterleri bu stilin bire bir temsilcisiydi.

Podyumlardan kırmızı halıya...

“Gotik moda tam olarak nedir” derseniz de cevabını şöyle özetlemek mümkün: Karanlık, gizemli, asi ve genellikle cinsiyetsiz. Danteller, korseler, kabarık etekler, deriler ve kalın tabanlı ayakkabıların öne çıktığı bu akıma genellikle siyah renk hâkim. Bordo, kırmızı ve beyaza da zaman zaman rastlayabiliyoruz. Siyah boyalı, egzotik saç stilleri ve koyu makyajlar tarzın tamamlayıcıları.

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Yalnızca kadınlara özgü bir stilden bahsetmiyoruz, bu akımdan ilham alan müzisyen Travis Barker ve Machine Gun Kelly sahne adıyla bilinen rapçi Colson Baker gibi erkekler de var.

Gotik modası punk kültüründen ve Viktorya döneminden esinleniyor. Minimalist değil, oldukça maksimalist bir stil olduğunun da altını çizelim.

Valentino, Balmain ve Dolce&Gabbana gibi moda markalarının 2022-23 Sonbahar/Kış sezonunda da karşımıza çıkan gotik estetik, podyumlardan kırmızı halıya sıçrıyor. Rihanna’dan Dua Lipa’ya ünlüler de bu tarzı stiline uyarlıyor.

Yıldızlardan ilham alın!

-Kourtney Kardashian: Reality show yıldızı son zamanlarda neredeyse tüm stilini gotik tarzdan seçiyor. Genellikle siyah renkleri tercih eden Kourtney Kardashian, transparan bluzlardan ve korse gibi beli saran elbiselerden vazgeçemiyor. Ünlü yıldızın Türk markası Cup Of Stars’tan tercih ettiği transparan korseli bluz, gotik stile hitap etmesinin yanı sıra ‘Asın bayrakları’ hissiyle bir gurur da yaşatıyor.

- Dua Lipa: Stiliyle fark yaratan ünlü şarkıcı da gotik dokunuşları seven isimlerden biri. Lipa’nın özellikle Versace birlikteliğinden doğan stilleri, abartılı dantel geçişleri, korse gibi saran tasarımları ve deri detaylarıyla bu stilin nasıl seksi hale gelebileceğini kanıtlıyor. 2022 Grammy kırmızı halısında tercih ettiği stil benim de favorilerimden.



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Hamilelik döneminde giydiği dantelli iç çamaşırı, transparan elbisesi ve deri ceketiyle bu tarzın en modern temsilcilerinden biri Rihanna. Onun tercih ettiği gibi transparan elbiselerden birini seçerseniz, bu parçayı büstiyerle ve pantolonla tamamlayabilirsiniz.

Nasıl eşleştirmeli?

◊ Transparan siyah bluzları deri biker ceketlerin içinde kullanabilirsiniz.

◊ Altın yerine, gümüş tonlardaki metalik takılar bu tarza daha çok yakışıyor.

◊ Kalın tabanlı botları dantelli bluzlar ya da elbiselerle eşleştirin.

◊ Bordo tonlarında ruj ve siyah göz makyajı bu stilin olmazsa olmazı.

KISA KISA

‘Ortak bir hayat yaşadığımızı vurguladık’

LC Waikiki, Türkiye’de bir ilke imza atarak ilk kez dezavantajlı kişiler için özel bir koleksiyon hazırladı. ‘Limitless’ isimli giyim koleksiyonun fikir babası Ömer Faruk Karakuş’la bir araya gelerek projenin detaylarını konuştuk.



“Dezavantajlı bireylerin tek başlarına giyinebilmesi için tasarlandı.”



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◊ ‘Engelsiz koleksiyon’ tam olarak nedir?

Koleksiyonumuz, dezavantajlı bireylerin tek başlarına giyinebilmelerine olanak sağlayan, rahat ve fonksiyonel bir yapıda tasarlandı. Koleksiyonu hazırlarken özellikle ürünlerin ‘herkes için’ olmasına dikkat ettik. Yani tamamen dezavantajlı bireylere özel tasarımlar üretmek yerine herkesin üzerine rahatlıkla giyebileceği, engelli bireylerin kendilerini ayrıştırılmış hissetmeyeceği bir koleksiyon bu. Böylelikle aslında ortak bir hayat yaşadığımızı vurgulamayı amaçladık. LCW Limitless, Türkiye’de dezavantajlı bireyler adına hazırlanan, moda ve perakende sektörünün ilk koleksiyonu oldu.

◊ Bu koleksiyon engellileri zorlayan sorunlara nasıl çözümler getirdi?

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Cırt bantlar giysinin kolaylıkla giyilip çıkarılmasını sağlıyor. Pantolon belindeki bantlar, fermuar veya düğme ilikleme gerektirmeden kolayca giyiliyor. Tutma aparatları, tekerlekli sandalyedeki bireylerin bacaklarını tutarak kaldırmalarını ve pantolonu yukarı doğru çekmelerini kolaylaştırıyor. Paçası geniş denimlerse ayağında atel takılı olanların pantolon paçalarını rahatlıkla genişletebilmelerine olanak veriyor. Karın bölgesinden beslenmek zorunda kalanlar için, göbek bölgesinde pat açıklığı olan, yetişkinlere özel tasarlanmış zıbınlarımız var. Ayrıca kol hareketi sınırlı bireyler için kolu dışarıdan fermuarla gövdeye birleştirilen montlar tasarladık.

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◊ Koleksiyonun fikir babası olarak sizi biraz tanıyalım mı?

1989’da Karakuş ailesinin ikizlerinden biri olarak İstanbul’da, 1 kilo 200 gr olarak dünyaya geldim. Ben ilk çocuk olduğum için ikizim doğana kadar dışarıda beklemişim ve kuvöze konmadığım için oksijensiz kalmışım. Buna bağlı olarak vücudumda spastisite gelişmiş. Yaşadığım duruma ‘dipleji’ deniyor. Vücudun her iki tarafının da belden aşağısını etkiliyor. Yürümede sorun yaşıyorum ama çok şükür zihinsel bir problemim yok. Bugüne kadar toplam 7 ameliyat geçirdim. 9 yıldır LC Waikiki’de çalışıyorum. Şu an kapasite uzman yardımcısı olarak görev alıyorum.

◊ Engelliler için bir koleksiyon hazırlama fikrini söylediğinizde aldığınız ilk tepki neydi?

Bu koleksiyon ‘Dezavantajlı bireyler için engelli dostu bir koleksiyon üretilebilir mi’ diye düşündüğüm bir dönemde ortaya çıktı. Fikrimi koleksiyon ekibindeki arkadaşlarımla paylaştığımda sesime hemen kulak verdiler. Sadece birkaç ürünle başlamayı hedeflerken yöneticilerimizin destekleriyle ‘Limitless’ adında daha büyük bir proje ortaya çıktı.

◊ Ürünlere hangi mağazalardan ulaşılabiliyor?

Şimdilik sadece lcwaikiki.com’dan, çevrimiçi olarak satışa sunuyoruz. Dezavantajlı bireyler için böyle daha kolay olacağını düşündük.