Giyim markaları depremzedeler için harekete geçti

Haberin Devamı

Zincir markalardan giysi tedariği

Mango: İspanyol moda zinciri Mango, Kızılay’a 150 bin Euro (yaklaşık 3 milyon lira) bağışta bulunduğunu sosyal medya hesaplarından duyurdu. Şirket ayrıca depremden etkilenen bölgelere giysi yardımı da yaptı.

Inditex: Zara, Bershka ve Massimo Dutti gibi markaların ana şirketi Inditex, Kızılay’a yaklaşık 3,2 milyon dolarlık bağışta bulundu. İspanyol şirket yaptığı açıklamada “Desteğimiz temel ihtiyaçları karşılamak için kullanılacaktır ve gelecekte talepler ortaya çıkarsa desteğe devam edilecektir” dedi. Mali yardım sağlamanın yanı sıra, Inditex depremzedeler için 500 bin’den fazla kışlık giysi tedarik etti.

H&M: H&M bölgeye kışlık kıyafet gönderdi. Ayrıca, AFAD’a 100 bin dolar, H&M Vakfı olarak ise

Kızılhaç/Kızılay ve Save the Children yardım kuruluşlarına toplam 1.9 milyon lira bağışta bulunduğunu açıkladı.

Haberin Devamı

Marks & Spencer: Markanın Türkiye temsilcisi Fiba Grup, çocuk ürünü ağırlıklı olmak üzere bölgeye binlerce kışlık ürün ulaştırdığını duyurdu. Ayrıca markanın İngiltere ekiplerinin nakdi yardımda bulunduğunu da açıkladı.

Adidas platform kurdu

Adidas: Markanın Türkiye ayağının Instagram’dan yaptığı açıklamada, AFAD aracılığıyla bölgeye kışlık kıyafet ulaştırdıklarını, Ahbap Derneği’ne bağışta bulunduklarını açıklandı. Ayrıca Alman Kızıl Haçı ile bir araya gelerek, tüm çalışanların dahil olabileceği ve geliri Ahbap’a aktarılacak bir platform kurduklarını belirtti.

Yerlilerden kapsamlı bağış

Koton: Giyim ihtiyaçlarının yanında Tek Yürek kampanyası aracılığıyla 5 Milyon lira bağışta bulunduklarını açıkladı. Marka ayrıca, Bana Göz Kulak Ol Derneği’yle elele deprem bölgesinden gelen kedi ve köpeklerin barınma ve bakımlarına destek oldu.

Penti: İlk günden itibaren bölgeye yüklü miktarda iç çamaşırı, termal içlik ve çorap ulaştırdıklarını ve web sitelerinde ‘Destek Ol’ isimli ayrı bir sekme açtıklarını duyurdu.

LC Waikiki: 150 Milyon lira değerinde giyim, gıda ve barınma gibi ihtiyaçlar için yardımda bulunduğunu, aynı zamanda 200 Milyon lira ilave nakdi destek verdiğini açıkladı.

Haberin Devamı

DeFacto: Marka kışlık giyim malzemelerini Kızılay aracılığıyla AFAD Koordinasyon Merkezi’ne yönlendirdi. Ancak bununla kalmadı ve deprem bölgesindeki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın himayesindeki tüm çocukların 1 yıllık kıyafet ihtiyacını karşılayacaklarını da açıkladı.

Les Benjamins: Lüks sokak giyimi markası, Instagram hesabından, resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalıştıklarını ve acil ihtiyaçların karşılanması için kurumsal bağışları yönlendirdiklerini söyledi.

Beymen Grup: Mevsim şartları gereği öncelikli ihtiyaçlar arasındaki kışlık giysileri ulaştırdıklarını açıkladı.

Yargıcı: Marka acil ihtiyaç paketlerini bölgeye ulaştırdıklarını, bundan sonraki süreçte Birleşmiş Markalar Derneği ile çalışarak bölgeye eşyalı konteyner sevk ettiklerini açıkladı. Hayata Destek Derneği aracılığıylaysa bölgedeki salgın riskini göz önünde bulundurarak su tankerleri yerleştirdiklerini söyledi.

Haberin Devamı

Lojistik destek

Trendyol: E-ticaret sitesi, kışlık kıyafetlerle birlikte, kuru gıda, battaniye, jeneratör, akü, yatak gibi acil ihtiyaç listesindeki birçok malzemeyi bölgeye ulaştırdı. Ayrıca konteynerlere mutfaklarla bölgede 2 milyon kadar kişiye sıcak yemek ulaştırılmasını sağladı. Oluşturdukları dijital kartlar ve komisyon talep edilmeyen yardım linkleriyle bireysel yardımları kolaylaştırdı. Gönüllü kuryelerle yardımların hızla ulaştırılmasını sağladı.

Hepsi Burada: Deprem bölgelerine yüklü miktarda yardım yollayan marka, aynı zamanda dijital kart oluşturarak yardımların yapılmasını da kolaylaştırdı. Ayrıca, bölgede kurdukları lojistik kampta gönüllü ekipler sahada çalışarak, depremden etkilenen il ve kasabalara doğrudan yardımların ulaştırılmasına da destek verdi. ‘Her Sipariş Bir Destek’ projesiyle deprem bölgelerindeki yerel üreticilerin ürünlerinin öne çıkarıldığı bir kategori oluşturdu. Bu kategoriden hiçbir komisyon ve hizmet bedeli alınmayacağını da belirtti.

Haberin Devamı

Amazon: E-ticaret devi Amazon yardım için kolları sıvadı. Şirket, Kızılay ve diğer kuruluşlara mali destek sözü verdi. Birkaç gün önce de başta Hatay olmak üzere, ülkenin çeşitli yerlerine battaniye, ısıtıcı gibi temel ihtiyaç malzemeleri bağışladı. Açıklamada şunları söylediler: “Önümüzdeki günlerde yerel kuruluşlar ve yardım gruplarıyla birlikte çalışarak ihtiyaçları belirleyeceğiz ve bu ihtiyaçlara yardımcı olmak için Amazon’un lojistik sistemini harekete geçireceğiz.” Marka ayrıca, web sitesinde ayrı bir kategori açarak yardım çağrısında bulundu.

Lüks moda devleri de yardım ediyor

Louis Vuitton: Moda devi Louis Vuitton deprem bölgesindeki çocuklar için UNICEF ile bir araya geldiklerini açıkladı. Türkiye ve Suriye’deki çocuk ve ailelere temiz suya ulaşım, sağlık, eğitim, özellikle çocukların korunması ve psikolojik yardım konularında destek verilecek.

Haberin Devamı

Dior: Dior moda evi de tıpkı Louis Vuitton gibi UNICEF ile işbirliği yaparak özellikle çocuklar, aileler ve kadınlar için çalışacaklarını açıkladı.

Kering: Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen gibi dünyanın en lüks markalarının ana şirketi Kering, depremden etkilenen insanların acil ihtiyaçlarını karşılamak için meblağ belirtmeden bağışta bulunma sözü verdi.

Bella Hadid gönüllülerle yardım kolileri hazırladı

Dünyaca ünlü süpermodel ve stil ikonu Bella Hadid, New York’taki Türk evine giderek Türkiye’deki depremzedeler için yardım kolileri bıraktı. New York Başkonsolosu Reyhan Özgür’le görüşerek kendisinden bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Gönüllülerle sarılan ve acımızı paylaşan model, ayrıca 57 milyon takipçili Instagram hesabından bu anları paylaştı. Türkiye ve Suriye’de gerçekleşen depremler için yardım çağrısında bulundu. Depremin ilk gününde, bölgeden bir video paylaşarak bu haberleri gördükçe tüm vücudunun titrediğini ve dua ettiğini yazan Hadid, yardım etmek için yollar aradığını da belirtmişti.