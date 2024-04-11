‘Geçti yıllar bir su gibi’

Haberin Devamı

YORGANLARI KALDIRALIM

Bu kez yorganları havalar ısındığı için değil, Güneş’in yeni şarkısını dinlediğimiz için kaldırıyoruz. Söz ve müziği kendisine ait olan şarkıda Güneş “Görmedim bir fayda/Yorgan olsan sarılmazdım sana” diyor. Farklı türlerle de iç içe geçen günümüz popunun başarılı temsilcisi kısa bir süre önce de ‘POP’ albümünü piyasaya sürmüştü.

‘Yorgan’ (Tekli)

Güneş

Sony Müzik Türkiye

BİR ZAMANLAR TAVERNA VARDI

Hit şarkıların yaratıcısı Ersay Üner; geçmişte Ferdi Özbeğen, Ümit Besen ve Cengiz Kurtoğlu gibi isimler sayesinde popüler hale gelen taverna kültürünü günümüze taşımaya hazırlanıyor. ‘Dilek Taşı’, ‘Nikâh Masası’ gibi klasiklerin yeniden yorumlandığı ‘Taverna’ albümünün ilk teklisi söz ve müziği Ersay Üner’e ait ‘Sevme’. Düzenlemesiyle tam da o kültürün izlerini süren bir şarkı.

Haberin Devamı





‘Sevme’ (Tekli)

Ersay Üner

DMC

KAFA YAKAN DENKLEM

Onun bir pazarlama harikası olduğunu düşünen çok. Özellikle de setin başındaki performansları söz konusu olduğunda... Ama bir prodüktör olarak yaptığı parçalar çok başarılı. Haziran ayında yeni albümünü yayımlamaya hazırlanan Peggy Gou öncesinde ‘1+1=11’ adlı tekliyi çıkardı. Gou, beraberliği simgeleyen şarkının adındaki kafa yakan denkleme bakalım nasıl bir açıklama getirecek!

‘1+1=11’ (Tekli)

Peggy Gou

XL Recordings

HİÇ YAYIMLANMAMIŞ 6 ŞARKI

Müslüm Gürses’in 2013’te yaşamını yitirmeden yıllar önce seslendirdiği 6 şarkı Elenor Müzik’in arşivinden gün yüzüne çıkıyor. 18 Nisan’da yayımlanacak ‘Tozlu Raflar’ adlı albüm için enstrümanlarsa stüdyoda canlı kaydedildi. Albümde Kayahan imzalı ‘Sarı Saçlarından Sen Suçlusun’ şarkısı da var.

Haberin Devamı

‘Tozlu Raflar’ (Albüm)

Müslüm Gürses

Elenor Müzik

EN HAREKETLİSİ

Son dönemin en iddialı projelerinden biri oldu ‘Selami Şahin Şarkıları’. Projenin ikinci albümü Gökhan Türkmen ve KÖFN gibi isimlerin ardından bu kez Göksel’le buluşturuyor bizi. Hem de Selami Şahin’in kariyerinin en hareketli şarkısı ‘Boş Vere Boş Vere’ eşliğinde. Düzenlemesinde Sabi Saltiel’in imzası olan, yıllar geçse de eskimeyen şarkıyı Göksel kendine has enerjisiyle yorumlamış. Bu yazın vazgeçilmezlerinden olacak gibi görünüyor.

‘Boş Vere Boş Vere’

Göksel

Lider Müzik