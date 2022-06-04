Geçmişle bugün arasındaki köprü

Merih Uman Antik, İstanbul
Şehrin kalbinde
41 yıllık mazisi olan Horhor Antikacılar Çarşısı’nın içinde 200 dükkân var. Merih Uman Antik ise çarşının önde gelen adreslerinden. Mağaza 30 seneyi aşkın bir süredir antikayı meslek edinmiş Merih Uman’ın tarzını yansıtıyor. Özlem Güsar, Serda Büyükkoyuncu, Saffet Emre Tonguç ve Belce
Aydal öneriyor.
(0212) 534 24 55
Çukurcuma Müzayede Kültür ve Sanat Evi, İstanbul
Tarih bu sokakta
Sayısız antikacının bulunduğu Çukurcuma Caddesi’nde. Çukurcuma Müzayede Kültür ve Sanat Evi’nde 2012’den beri yılda birkaç kez müzayedeler düzenleniyor. Saffet Emre Tonguç ve Serda Büyükkoyuncu’nun önerisi. (0212) 249 52 88
Hikmet Mizanoğlu Arts & Antiques, İstanbul
Özel parçalar bulunuyor
Hikmet Mizanoğlu’nun antika dükkânı 30 yılı aşkın süredir Çukurcuma’da hizmet veriyor. Antika severlerin uğrak noktası olan dükkân özel antika parçalarıyla biliniyor. Belce Aydal ve Şebnem Buhara tavsiye ediyor. (212) 292 83 82
Alaturca House, İstanbul
Aksesuarla sınırlı değil
Erkal Aksoy’un Çukurcuma’daki mağazası. Özlem Güsar, “Antika sevenler için eşi bulunmaz bir vaha. Farklı dönemlere ait mobilya ve aksesuarların yanı sıra tekstil, halı ve sanat eserleri burada bulabileceklerinizden sadece bazıları” diyor. (0212) 245 29 33
Eski Antika, Bodrum
Tatil beldesinin popüleri
Özgür Çınar, Ankara
Canlı mezat yapıyor
Ankara Pirinç Han’daki antikacı otantik ve sıradışı parçalar arayanların favorisi. Tuba Yüksel de “Instagram üzerinden canlı mezatla Türkiye genelinde nadide parçaları yeni sahipleriyle buluşturuyor” bilgisini veriyor. (0544) 354 73 47
PiaNüans, İstanbul
Vintage ürünler de var
Kadıköy’de birbirinden farklı tasarımları bulacağınız bir vintage mağaza. Ayda Algın “Buradaki aydınlatmaları, porselenleri ve küçük ev eşyalarını seviyorum” diyor. Instagram adresi: @pianuans
Anılar Eskici Dükkânı, İstanbul
Balat’ın favorisi
Balat’ın tarihi dokusunda hizmet veriyor. “Geçmişin teknolojisine dair izler arıyorsanız; eski radyolar, gramofonlar, duvar saatleri ve lambalar bulabileceğiniz bu dükkân tam size göre” tavsiyesinde bulunuyor Saffet Emre Tonguç. (0532) 371 27 28
Nilüfer Antika Pazarı, Bursa
Meraklıların buluşma noktası
Bursa’da antika meraklısı satıcılar ve antika sevenler bu pazarda buluşuyor. Serda Büyükkoyuncu: “Her ayın üçüncü pazar günü İhsaniye Kapalı Pazaryeri’nde kuruluyor. Ebru ve hat sanatının, Osmanlı dokumaları ve ipeğin her türlüsü çarşıda var.”
Bedii Alpfer, İstanbul
İlginç, sıradışı parçalar
Bedii Alpfer’in Çukurcuma’daki antika mağazası için Şebnem Buhara “Bedii Bey çok zevkli bir insan, dünyanın değişik yerlerinden enteresan ürünleri topluyor. Benim tarzıma çok yakın, o yüzden kolaylıkla destek alabiliyorum” diyor. (212) 534 24 55