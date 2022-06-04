Geçmişle bugün arasındaki köprü

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Merih Uman Antik, İstanbul

Şehrin kalbinde

41 yıllık mazisi olan Horhor Antikacılar Çarşısı’nın içinde 200 dükkân var. Merih Uman Antik ise çarşının önde gelen adreslerinden. Mağaza 30 seneyi aşkın bir süredir antikayı meslek edinmiş Merih Uman’ın tarzını yansıtıyor. Özlem Güsar, Serda Büyükkoyuncu, Saffet Emre Tonguç ve Belce

Aydal öneriyor.

(0212) 534 24 55

Çukurcuma Müzayede Kültür ve Sanat Evi, İstanbul

Tarih bu sokakta





Sayısız antikacının bulunduğu Çukurcuma Caddesi’nde. Çukurcuma Müzayede Kültür ve Sanat Evi’nde 2012’den beri yılda birkaç kez müzayedeler düzenleniyor. Saffet Emre Tonguç ve Serda Büyükkoyuncu’nun önerisi. (0212) 249 52 88

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Hikmet Mizanoğlu Arts & Antiques, İstanbul

Özel parçalar bulunuyor





Hikmet Mizanoğlu’nun antika dükkânı 30 yılı aşkın süredir Çukurcuma’da hizmet veriyor. Antika severlerin uğrak noktası olan dükkân özel antika parçalarıyla biliniyor. Belce Aydal ve Şebnem Buhara tavsiye ediyor. (212) 292 83 82

Alaturca House, İstanbul

Aksesuarla sınırlı değil





Erkal Aksoy’un Çukurcuma’daki mağazası. Özlem Güsar, “Antika sevenler için eşi bulunmaz bir vaha. Farklı dönemlere ait mobilya ve aksesuarların yanı sıra tekstil, halı ve sanat eserleri burada bulabileceklerinizden sadece bazıları” diyor. (0212) 245 29 33

Eski Antika, Bodrum

Tatil beldesinin popüleri

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Muğla, Bodrum’daki Eski Antika’yı Huriye Doğruöz Sümer öneriyor. “Eski antikalara, eski dokulara fonksiyonellik kazandırıp günümüze taşıyorlar. Eski kapılardan sehpa, masa ve dolap yapıyorlar” diyor.(0505) 324 00 00

Özgür Çınar, Ankara

Canlı mezat yapıyor





Ankara Pirinç Han’daki antikacı otantik ve sıradışı parçalar arayanların favorisi. Tuba Yüksel de “Instagram üzerinden canlı mezatla Türkiye genelinde nadide parçaları yeni sahipleriyle buluşturuyor” bilgisini veriyor. (0544) 354 73 47

PiaNüans, İstanbul

Vintage ürünler de var





Kadıköy’de birbirinden farklı tasarımları bulacağınız bir vintage mağaza. Ayda Algın “Buradaki aydınlatmaları, porselenleri ve küçük ev eşyalarını seviyorum” diyor. Instagram adresi: @pianuans

Anılar Eskici Dükkânı, İstanbul

Balat’ın favorisi

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Balat’ın tarihi dokusunda hizmet veriyor. “Geçmişin teknolojisine dair izler arıyorsanız; eski radyolar, gramofonlar, duvar saatleri ve lambalar bulabileceğiniz bu dükkân tam size göre” tavsiyesinde bulunuyor Saffet Emre Tonguç. (0532) 371 27 28

Nilüfer Antika Pazarı, Bursa

Meraklıların buluşma noktası





Bursa’da antika meraklısı satıcılar ve antika sevenler bu pazarda buluşuyor. Serda Büyükkoyuncu: “Her ayın üçüncü pazar günü İhsaniye Kapalı Pazaryeri’nde kuruluyor. Ebru ve hat sanatının, Osmanlı dokumaları ve ipeğin her türlüsü çarşıda var.”

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Bedii Alpfer, İstanbul

İlginç, sıradışı parçalar





Bedii Alpfer’in Çukurcuma’daki antika mağazası için Şebnem Buhara “Bedii Bey çok zevkli bir insan, dünyanın değişik yerlerinden enteresan ürünleri topluyor. Benim tarzıma çok yakın, o yüzden kolaylıkla destek alabiliyorum” diyor. (212) 534 24 55