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Geçmişle bugün arasındaki köprü

#Antikacılar#Hürriyet Cumartesi#Yaşam
Geçmişle bugün arasındaki köprü

Koltuklar, masalar, vazolar ve dahası... Yaşı 100’ü aşmış antika eşyalarla evimizde ve ofisimizde geçmişle bugünü buluşturup kendimize özgü bir tarz yaratabiliriz. Ama bu göründüğü kadar basit değil. Hem maddi hem de manevi anlamda değerli antika eşyaları bulmada işinin uzmanı antikacılara ulaşmamız gerekiyor. Biz de antikacılar arasından öne çıkanları jürimize sorduk.

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Geçmişle bugün arasındaki köprü

Merih Uman Antik, İstanbul
Şehrin kalbinde

41 yıllık mazisi olan Horhor Antikacılar Çarşısı’nın içinde 200 dükkân var. Merih Uman Antik ise çarşının önde gelen adreslerinden. Mağaza 30 seneyi aşkın bir süredir antikayı meslek edinmiş Merih Uman’ın tarzını yansıtıyor. Özlem Güsar, Serda Büyükkoyuncu, Saffet Emre Tonguç ve Belce
Aydal öneriyor.
(0212) 534 24 55

Çukurcuma Müzayede Kültür ve Sanat Evi, İstanbul
Tarih bu sokakta

Geçmişle bugün arasındaki köprü

Sayısız antikacının bulunduğu Çukurcuma Caddesi’nde. Çukurcuma Müzayede Kültür ve Sanat Evi’nde 2012’den beri yılda birkaç kez müzayedeler düzenleniyor. Saffet Emre Tonguç ve Serda Büyükkoyuncu’nun önerisi. (0212) 249 52 88

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Hikmet Mizanoğlu Arts & Antiques, İstanbul
Özel parçalar bulunuyor

Geçmişle bugün arasındaki köprü

Hikmet Mizanoğlu’nun antika dükkânı 30 yılı aşkın süredir Çukurcuma’da hizmet veriyor. Antika severlerin uğrak noktası olan dükkân özel antika parçalarıyla biliniyor. Belce Aydal ve Şebnem Buhara tavsiye ediyor. (212) 292 83 82

Alaturca House, İstanbul
Aksesuarla sınırlı değil

Geçmişle bugün arasındaki köprü

Erkal Aksoy’un Çukurcuma’daki mağazası. Özlem Güsar, “Antika sevenler için eşi bulunmaz bir vaha. Farklı dönemlere ait mobilya ve aksesuarların yanı sıra tekstil, halı ve sanat eserleri burada bulabileceklerinizden sadece bazıları” diyor. (0212) 245 29 33

Eski Antika, Bodrum
Tatil beldesinin popüleri

Geçmişle bugün arasındaki köprü


Muğla, Bodrum’daki Eski Antika’yı Huriye Doğruöz Sümer öneriyor. “Eski antikalara, eski dokulara fonksiyonellik kazandırıp günümüze taşıyorlar. Eski kapılardan sehpa, masa ve dolap yapıyorlar” diyor.
(0505) 324 00 00

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Özgür Çınar, Ankara
Canlı mezat yapıyor

Geçmişle bugün arasındaki köprü

Ankara Pirinç Han’daki antikacı otantik ve sıradışı parçalar arayanların favorisi. Tuba Yüksel de “Instagram üzerinden canlı mezatla Türkiye genelinde nadide parçaları yeni sahipleriyle buluşturuyor” bilgisini veriyor. (0544) 354 73 47

PiaNüans, İstanbul
Vintage ürünler de var

Geçmişle bugün arasındaki köprü

Kadıköy’de birbirinden farklı tasarımları bulacağınız bir vintage mağaza. Ayda Algın “Buradaki aydınlatmaları, porselenleri ve küçük ev eşyalarını seviyorum” diyor. Instagram adresi: @pianuans

Anılar Eskici Dükkânı, İstanbul
Balat’ın favorisi

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Geçmişle bugün arasındaki köprü

Balat’ın tarihi dokusunda hizmet veriyor. “Geçmişin teknolojisine dair izler arıyorsanız; eski radyolar, gramofonlar, duvar saatleri ve lambalar bulabileceğiniz bu dükkân tam size göre” tavsiyesinde bulunuyor Saffet Emre Tonguç. (0532) 371 27 28

Nilüfer Antika Pazarı, Bursa
Meraklıların buluşma noktası

Geçmişle bugün arasındaki köprü

Bursa’da antika meraklısı satıcılar ve antika sevenler bu pazarda buluşuyor. Serda Büyükkoyuncu: “Her ayın üçüncü pazar günü İhsaniye Kapalı Pazaryeri’nde kuruluyor. Ebru ve hat sanatının, Osmanlı dokumaları ve ipeğin her türlüsü çarşıda var.”

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Bedii Alpfer, İstanbul
İlginç, sıradışı parçalar

Geçmişle bugün arasındaki köprü

Bedii Alpfer’in Çukurcuma’daki antika mağazası için Şebnem Buhara “Bedii Bey çok zevkli bir insan, dünyanın değişik yerlerinden enteresan ürünleri topluyor. Benim tarzıma çok yakın, o yüzden kolaylıkla destek alabiliyorum” diyor. (212) 534 24 55

 

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#Antikacılar#Hürriyet Cumartesi#Yaşam

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