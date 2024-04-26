Gece yemeği için en iyi 10 adres: Son durak lezzetli olsun

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1- ÇORBANIN VAZGEÇİLMEZ ADRESİ

Sarıhan, İstanbul

Gece eğlencesinden sonra vazgeçilmezdir sıcacık çorba. İşkembeden mercimek çorbasına birçok çeşidi burada bulabilirsiniz. Melis Yılmaz, Ebru Erke ve Yaren Çarpar Etiler şubesini öneriyor. Salih Seçkin Sevinç “Anadolu Yakası’ndaysanız Kozyatağı’ndaki Sarıhan’da kelle paça ve işkembe doğru adres” diyor. 24 saat açık. Etiler’de işkembe çorbası 330, mercimek çorbası 250 lira. (0212) 358 48 48

2- VEJETARYEN MANTI DA VAR

Casita, İstanbul

Nişantaşı, Etiler ve Şaşkınbakkal’da şubeleri var. Ebru Erke, Feraye mantıyı öneriyor. Vejetaryen mantı da var, 310 lira. Etiler şubesi hafta içi sabah 5.00, hafta sonu 6.00’ya kadar açık. Izgara, çorba, salata da mevcut. (0212) 263 70 07

3- İSTER PİZZA İSTER MAKARNA

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Pizza Emirgan, İstanbul

14 çeşit pizzası var. En çok Valtellina pizza ve Stracotto tercih ediliyor. Menüde ana yemek, sıcaklar, makarnalar var. Sabah 4.00’e kadar açık. Çağdaş Ertuna ve Teoman Hünal önerdi. Fiyatlar 490-840 lira arasında. (0212) 277 88 87

4- GECE DÖNERİ BAMBAŞKA

İstanbul Gece Dönercisi, İstanbul

Kartal’daki mekân 21.00’de açılıyor, 2.00-3.00’e kadar servisi var. Hafta sonları, çarşamba ve perşembe hizmet veriyor. Salih Seçkin Sevinç: “Yüzde 100 kuzu dönerinin önünde kuyruklar oluşuyor.” 80 gr döner 180 lira. (0537) 313 86 09

5- PİDEDEN SONRA SÜTLAÇ…

Nizam Pide, İstanbul

Meşe odununda pişen pideler ve sütlaç… Taksim’deki mekân pazar günleri kapalı. Diğer günler 4.00’e kadar açık. Harbiye’de bir şubesi var. Pide fiyatları 250- 320 lira arasında. Sütlaç 60 lira. Oğuz Yenihayat’ın önerisi. (0212) 249 79 18

6- MENÜ GENİŞ

Çorbacı İsmet Usta, İzmir

İsmet Usta sabaha kadar açık. Menüsü çok geniş, neredeyse aklınıza gelebilecek her çorba var. İşkembe, kelle paça, mercimek… Fiyatlar 130-200 lira arasında. Kuzu tandır, kebap çeşitleri de mevcut. Tuna Dabak öneriyor. (0232) 463 57 56

7- MEŞE KÖMÜRÜ ATEŞİNDE PİŞİYOR

Kokoreççi Hacı, Ankara

Çankaya Gençlik Caddesi’nde hizmet veriyor. Gece 3.00’e kadar açık. Kokoreç iri doğranıyor ve meşe kömürü ateşinde önce fırında, sonra ızgarada pişiyor. Yarım kokoreç 220 lira. Fikret Kuşadalı öneriyor. (0312) 231 39 78

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8- DEĞİŞMEYEN KLASİK

Kızılkayalar, İstanbul

Islak hamburgeri meşhur ama et döner gibi başka seçenekler de mevcut. Beşiktaş, Taksim, Çengelköy ve Kadıköy şubeleri de var. Yaren Çarpar ıslak hamburger için: “Değişmeyen bir klasik” diyor. Islak hamburgerin fiyatı 65 lira. (0216) 411 11 77

9- SENELERDİR O KÖŞEDE

Reks Büfe, İstanbul

Gaye Şahin: “Rexx Sineması’nın karşısında Reks Büfe, senelerdir o köşeyi tutmaya devam ediyor.” Cuma, cumartesi 5.00’e, diğer günler 4.00’e kadar açık. Yarım kokoreç 200 lira. Midye dolma, sucuk ekmek de var. (0216) 338 91 83

10- YOL KENARINDA

Dürüm Durak, İstanbul

Bahçelievler E-5’in paralelindeki yan yolda, sabit bir TIR’da hizmet veriyor. Adana, Urfa, kuzu şiş, tavuk şiş, çöp şiş ve ciğer yapıyorlar. Sabaha kadar açık, dürüm fiyatları 140 lira. Melis Yılmaz’ın favorisi Adana dürüm. (0538) 985 84 84