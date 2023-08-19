Fotoğraf çekmek incelik ister

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Fotoğraf platformu Photutorial’ın istatistiklerine göre dünyada yılda 1,81 trilyon fotoğraf çekiliyor. Bu da saniyede ortalama 57 bin kareye denk geliyor. Araştırma raporları Instagram’da saniyede 1.074 fotoğraf paylaşıldığını, günde yüklenen resim ve fotoğraf sayısınınsa ortalama 95 milyon olduğunu belirtiyor. Günümüzde pek çok kişi için fotoğraf çekmek aynı zamanda bir tutkuya dönüştü. Yemek, portre, şehir ve gece fotoğrafçılığı gibi farklı kategorilerdeki hesaplar sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Pek çok insan tabağındaki yemeği ya da İstanbul manzarasını daha etkileyici çekmenin yollarını arıyor.

‘YAPAY MÜDAHALELER PORTRE FOTOĞRAFININ DOĞASINA AYKIRI’

Ercan Arslan Fotomuhabiri





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Şehir fotoğrafı için



- Fotoğrafçı şehirdeki değişimin tanıklığını yapacak, belge değeri taşıyan fotoğraflar çekmelidir.



- Fotoğrafları atmosfer açısından benzersiz kılacak karlı, sisli, yağmurlu ve bulutlu havalar özel zaman dilimleridir.



- Şehrin ruhunu yansıtan fotoğraflar çekebilmek için ışığı takip etmeniz gerekir. Ben kış ışıklarını tercih ederim.



- İçinde insanın olduğu, iyi bir özneli, şehrin katmanlarını gösteren fotoğraflar çok kıymetlidir.



- Benim için İstanbul’un kalbinin attığı yer olan, Galata Köprüsü’nün merkezde olduğu Eminönü ve Karaköy arası, fotoğraf için en önemli noktadır.



Portre fotoğrafı için



- Fotoğrafını çekeceğiniz kişinin ruhunu yansıtabilmeniz için öznenizle iyi bir iletişime sahip olmak en önemli kriter.



- İyi bir portre fotoğrafçısı, fotoğrafına gerekli müdahaleyi çekim aşamasında yapar. Masa başındaki ‘yapay’ müdahalelerin portre fotoğrafının doğasına aykırı olduğunu düşünüyorum.

‘HATALARDAN DA BESLENEBİLİRSİNİZ’

Muhsin Akgün Fotoğrafçı





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- Portre fotoğrafı çekmek için öncelikle geniş açı objektif kullanmamaya özen gösterin.



- Doğru ışık olduğunu düşündüğünüz bir alana özneyi yerleştirin.



- Gerekli değerleri ayarladıktan sonra dikkat etmeniz gerekenler; örneğin burnu uzunsa biraz aşağıdan çekimi gerçekleştirin. Bu aynı zamanda boynu da uzatır. Alnı daraltır, çeneyi kısaltır. Çeneyi uzatmak isterseniz bu kez biraz yukarıdan çekin. Bu, yüzü ve alnı da uzatır. Boynu kısaltır.



- Bunlar genelgeçer kurallar elbette. İsterseniz hatalardan da beslenebilirsiniz. Doğru ya da yanlış diye bir şey yok. Ne istediğinizi bilmek önemli.

‘BIRAKIN, TABAĞINIZ BİRAZ DAĞINIK KALSIN’

İnci Bak Yemek stilisti

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- Çok büyük veya çok küçük olmayan tabaklar seçin. Yemek tabakta ne kaybolsun ne de sıkış sıkış olsun.



- Yemeğin bolluğunu öne çıkarmak için tabağın kenarlarında boşluk bırakın. Bu sayede odak noktası yemek olur.



- Beyaz tabakları tercih edin.



- Yenebilir çiçekler, soslar, taze otlar ve baharatla romantik dokunuşlar yapılabilir.



- Tabağın içinde ürünlerle kontrast renkler oluşturun. mTabağın kenarlarını çekim öncesi temiz bir bezle silin.



- Cep telefonuyla çekim yaparken doğal ışıktan yararlanın, direkt gelen ışıktan kaçının. Pencere kenarından süzülen ışığı tercih edin.



- Yemekle ilgili sosyal medya hesaplarını takip edin.



- Nane-zeytinyağı, zerdeçal-zeytinyağı gibi renkli yağlar hazırlayın.



- Tabaktaki yemeğin mükemmel olması için uğraşmayın, bırakın biraz dağınık kalsın. Etrafına yerleştirdiğiniz otlar, baharatlar, keten kumaşlarla hayal gücünüze güvenin.



- Çorba kâsesinin yanına çorba kaşığı veya küçük kâselerde baharat koymak yemeğin hazır olduğunu hissettirir.

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‘AY’IN DOĞUŞ VE BATIŞ SAATİ ÖNEMLİ’

İsa Terli Anadolu Ajansı fotomuhabiri





- Gece fotoğraf çekerken makinenin ayarları açık diyafram, düşük enstantane ve yeteri kadar yüksek ISO olmalı.



- Işık az olduğu için uzun poz süresi kullanmamız gerekir. Bu da net fotoğraf çekmemizi zorlaştıracağı için sağlam bir tripod kullanmak önemli.



- Çekim aşamasındayken parmağımızla deklanşöre bastığımızda makinede titremeler olabilir. Bir uzaktan kumanda yardımıyla sorunu çözebiliriz.



- Ay çok yavaş da olsa hareket ettiği için poz süremizi 1,5 saniyeden daha uzun tutmamamız gerekiyor. Çekim yapılacak yapı önünde, Ay oraya gelmeden, makinenin tüm ayarları hazır şekilde beklenebilir. Aksi halde fotoğraf flu olacaktır.



- Ay’ın doğuş ve batış saati çok önemli. Hava aydınlanmaya başlamadan önce ve kararmaya başladıktan hemen sonrası en iyi zamanlar.



- Ay’ın durumu, Ay’ı birlikte çekmek istediğimiz objenin bulunduğu konum, çok önemli. Üsküdar’dan çektiğimizde Galata Kulesi küçük görüneceği için Ay kuleye oranla büyük kalacaktır.



- Odak uzaklığı 400 mm ve üzeri lenslerle çekim yapılması Ay ve konuyu daha yakın çekmemizi sağlar.



- Bazı telefonlardaki gece çekim modunu kullanabiliriz. Kamerayla zoom yapıp ekrandan üzerine dokunarak ışık ayarını Ay’a göre yapmamız gerekir. Manuel ayar yapılabilen telefonlardaysa manuel modu seçip buradan diyafram ve enstantane ayarlanabilir.

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‘PASTEL TONLARI SEVİYORUM’

Dinçer İşgel Video içerik üreticisi





- çekim yaparken doğal ışığı tercih ediyorum. Günün erken saatleri ya da akşamüstü gibi yumuşak ışığın olduğu saatler ideal.



- Genellikle sokaktan karakterlerin günlük hayatını çekiyorum. Fotoğraflarımda pastel tonlar yakalamayı seviyorum.



- Telefonda portre modunu çok kullanıyorum. Bu mod arka planı bulanıklaştırarak ana konuyu daha çok yansıtabiliyor.



- Video çekerken her zaman izin alıyorum. Onlarla iletişime geçip heyecanlandırmadan doğal anını yakalıyorum.



- Hareket eden nesneleri yakalayabilmek içinse telefonun spor modunu açıyorum.

HERKESE AÇIK YARIŞMA

212 Photography Istanbul kapsamında düzenlenen Uluslararası 212 Fotoğraf Yarışması’na başvurular 10 Eylül’e kadar sürüyor. Kazanana 5 bin euro ödül verilecek. Ayrıntılar www.212photographyistanbul.com adresinde.