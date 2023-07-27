Festivaller ışıl ışıl

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KONSER

-Emir Can İğrek 29 Temmuz Cumartesi 21.00’de Kemerburgaz’daki YBY Woods Yaşam ve Etkinlik Alanı’nda sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 350-600 lira. (VIP 2.400 lira)

-İsviçreli pop grubu Kadebostany 29 Temmuz 21.00’de Çeşme, Boheme Beach’te sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 300 lira.

-Köfn 30 Temmuz Pazar 18.00’de Glitch Fields Festivali kapsamında Klein Phönix’te. Bilet fiyatı 300 lira. (Backstage 1.000 lira)-Kenan Doğulu 2 Ağustos Çarşamba 21.15’te Bodrum Antik Tiyatro’da sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 452-1.412 lira.-Yüzyüzeyken Konuşuruz 3 Ağustos Perşembe 21.00’de Turkcell Vadi’de konser verecek. Bilet fiyatı 200-900 lira.-Karsu 4 Ağustos Cuma 21.00’de YBY Woods Yaşam ve Etkinlik Alanı’nda olacak. Bilet fiyatı 350-650 lira. (VIP 2.400 lira)-Simge Sağın 4 Ağustos 21.00’de Turkcell Vadi’de hayranlarıyla buluşacak. Bilet fiyatı 275-900 lira.-Kalben 4 Ağustos 22.30’da Mask Beach’te sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 250 lira. (Sahne önü 4 kişilik bistro 1.600 lira)

FESTİVAL

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-LIGHTS&DREAMS ‘Ormanda Işık Festivali’ dev enstalasyonlar, eğlence alanları ve sahne performanslarıyla sürüyor. 25 bin aydınlatma, 30’dan fazla tematik parktan oluşan festival (pazartesi hariç) her akşam 20.30’da Turkcell Platinum Park’ta ziyarete açılıyor. Yaş sınırı olmayan festivalin bilet fiyatı 240 lira.-+1 Sunar Gezgin Salon Festivali 28-29 Temmuz’da Parkorman’da. Festivalde Jon Hopkins, Satori, Warhaus ve Emir Taha gibi alternatif ve elektronik müziğin başarılı temsilcileri sahnede olacak. Konserler 14.30’da başlayacak. Bilet fiyatı tek gün 850, kombine 1.350 lira.-Festival Park Yenikapı’da düzenlenen İstanbul Festivali 6 Ağustos’ta sona eriyor. Edis 1 Ağustos Salı 21.30’da, Duman 2 Ağustos Çarşamba 21.30’da, Sefo 3 Ağustos Perşembe 22.30’da, Ceza, Motive ve Blok3 4 Ağustos Cuma 20.00’de KONSER verecek. Bilet fiyatı 96 lira. (Sahne önü 203 lira)

-20 Ağustos’a kadar sürecek Bir Yaz Gecesi Festivali Beykoz Kundura’da yedinci kez sanatseverlerle buluşuyor. Bu sene Oscar ve Grammy ödüllü İtalyan besteci Nino Rota’dan ilham alan festivalde film gösterimleri ve konserler olacak. Festival 4 Ağustos Cuma 21.00’de Federico Fellini’nin ‘La Dolce Vita’ (Tatlı Hayat) filminin gösterimiyle başlayacak. Bilet fiyatı 350, 25 yaş altı 150 lira.

SERGİ

-KUN Art Space, 2-15 Ağustos tarihleri arasında Bodrum Osmanlı Tersanesi’nde ‘İmge.Mekân.İnsan: Yazgı Kardeşliği’ adlı sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergi, insan, mekânlar, sanatsal yaratımlar arasında gelişen, görünen ve görünmeyen bağlara odaklanıyor. Ahmet Rüstem-Hakan Sorar, Büşra Çeğil, Doğu Çankaya, Emre Bulut, Engin Gökten, Evren Erol, Jennifer İpekel, Selin Karataş ve Serap Özergin gibi sanatçıların eserleri ziyaretçilere mekânın ışık ve dokusuna uygun tarihi atmosferde izlenebilecek farklı bir tecrübe sunuyor.-‘Summer Collection’ karma sergisi Evrim Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşuyor. 16 genç sanatçının 30 eserini içeren sergi, yağlıboya, akrilik, dijital baskı, seramik ve diğer tekniklerle hazırlanmış çalışmalardan oluşuyor. Sergi 4 Ağustos’a kadar ziyaret edilebilir.- Anna Laudel Bodrum, televizyonda görmeye alışık olduğumuz gündüz kuşağı programlarına, yaz dönemi pembe dizilerine, kısacası melodramın hâkim olduğu duygu dolu her âna verdiği referanslarla dikkat çeken bir sergiye ev sahipliği yapıyor. 20 sanatçının yapıtlarını içeren ve 3 Eylül’e kadar sürecek serginin küratörü Ayça Okay.

ATÖLYE

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-Karaköy’deki Nadir Gastronomi Platformu dondurma tutkunlarına özel bir atölye düzenliyor. 29 Temmuz Cumartesi 14.00’te gerçekleşecek ‘Dondurmaya Ait Her Şey’ isimli atölyede Girandola kurucusu Aslı Eraltan’ın sunumuyla dondurmaya dair bilinmeyenler anlatılacak. Katılım ücreti 300 lira.

-Ataşehir’deki Cooking Class Academy 29 Temmuz 12.00’de Hint mutfağı atölyesi gerçekleştirecek. Tikka Masala soslu tavuk, sebzeli samosa ve Keşmir pilavının pişirme ve sunum tekniklerinin anlatılacağı atölyeye katılım ücreti 990 lira.

GECE

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-Funda Arar 29 Temmuz Cumartesi 22.00’de Çeşme Günay’da. (0532) 443 33 33

-Özay Bakır 29 Temmuz 23.00’te Folks Kitchen&Cocktail’de. (0530) 251 92 50

-Yağmur Hızal 29 Temmuz 23.30’da The Room Live’da. (0535) 018 60 93

-Özcan Deniz 29 Temmuz 22.00’de Cahide Alaçatı’da. (0232) 729 99 90-Yıldız Tilbe 29 Temmuz 22.00’de Yeni Gazino’da. (0532) 500 28 69-Yaşar 29 Temmuz 21.00’de Jolly Joker Alaçatı’da. (0850) 549 01 38

-Simge Eğrilmez 30 Temmuz Pazar 23.00’te Korto İstanbul’da. (Rezervasyon için: @kortoistanbul)

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-Ezgi Bıcılı 2 Ağustos Çarşamba 00.30’da Barınak Türkbükü’nde. (Rezervasyon için: @barinakturkbuku)

DJ

-Alman DJ Roman Flügel 29 Temmuz Cumartesi 23.00’te KafesXMilo’da olacak. Wolfram ve Kaan Düzarat’ın da çalacağı gecenin bilet fiyatı 350 lira. (Backstage 800 lira)-Fransız DJ Snake 29 Temmuz 20.00’de Life Park’ta sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 650 lira.

-DJ Sabo 3 Ağustos Perşembe 20.00’te Bodrum’daki The Galliard Cove House’de performans sergileyecek. Bilet fiyatı 1.500-4.000 lira.

-Yunan DJ ARGY 4 Ağustos Cuma 21.00’de Klein Phönix Park’ta. Bilet fiyatı 650 lira. (Backstage 2.200 lira)