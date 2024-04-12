Festival coşkusu sarsın her yeri

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Güzel müzikler dinlemek, doğayla baş başa bir gün geçirmek, dumanı üstünde nefis bir kahve içmek ya da usta şeflerin elinden çıkan lezzetleri tatmak… Baharın gelmesiyle birlikte farklı temalarda gerçekleşecek birçok festival programını açıkladı. Listemize göz atın ve gideceğiniz festivalleri ailenizle, arkadaşlarınızla planlamaya başlayın.

◊ Müzik ve yaratıcılık bir arada

Sónar İstanbul

26-28 Nisan’da Zorlu PSM’de 8’inci kez düzenlenecek. Barselona’dan çıkıp dünyanın başka şehirlerine de yayılan bu prestijli festival, müzik ve yaratıcılığı bir araya getiriyor. Programda bu yıl Adam Beyer, Jan Blomqvist, Sevdaliza ve Henrik Schwarz gibi başarılı isimler var. Kombine bilet 2.750 lira.

◊ Baharın gelişini kutluyoruz

Suzan Kardeş’in Hıdırellez Festivali

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Maximum UNIQ Açıkhava’da 5 Mayıs’ta gerçekleşecek. 18.00’de başlayacak etkinlikte Hıdırellez ritüelleri yerine getirilecek. 21.00’de Suzan Kardeş sahnede olacak, konser sonrası DJ performansı da var. Bilet fiyatı 735 lira. Aynı gün KüçükÇiftlik Park’ta da Hıdırellez İstanbul etkinliği var. Gaye Su Akyol, Dubioza Kolektiv ve BaBa ZuLa konser verecek. Bilet fiyatı 350 lira.

◊ Duman konserini kaçırmayın

BigFest İstanbul

Life Park’taki festivalde Emir Can İğrek, Mavi Gri ve Duman gibi isimler sahnede olacak. 11 Mayıs Cumartesi günü 13.00’te kapılar açılacak. Etkinlik 00.00’a kadar devam edecek. Avantajlı dönem bilet fiyatı 289-399 lira.

◊ Sahil partisi

İstanbul Karavan Festivali

Karavancılara özel festivalin beşincisi 17-19 Mayıs’ta Doğada Yaşam Okulu’nda düzenlenecek. Etkinlik boyunca doğa aktiviteleri, çocuk atölyeleri, yarışmalar gerçekleşecek. Kilyos’taki günbatımı partilerini kaçırmayın. Bilet fiyatı 250-1740 lira.

◊ Piknik yapar gibi

Picnic&Gathering İstanbul

Swissôtel the Bosphorus Istanbul’daki festivalde, stantlarda birbirinden lezzetli sokak yemekleri servis ediliyor. Kadebostany, Papooz, Wax Tailor, Anatolian Sessions ve Enzo Siffredi ve Jakuzi eşliğinde dans etmeye hazır olun. Bilet fiyatı 550-675 lira.

◊ Açık hava diskosu

Gezgin Salon Festivali

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29-30 Haziran’da Bonus Parkorman resmen bir açık hava diskosuna dönüşecek. Cumartesi Stavroz (Live) ile tempo yükselecek, pazar Parcels ve La Femme sizi pazartesiye sendromsuz bir girişe hazırlayacak. Tek gün giriş 1.200 lira.

◊ Mangalda kül bırakmıyor

Grill İstanbul

1-2 Haziran’da KüçükÇiftlik Park’taki festivalde mangallar yanacak, ünlü şeflerle söyleşiler ve atölyeler gerçekleşecek.

22 Nisan’a kadar bilet fiyatı 350 lira.

◊ Çiçek kokuları eşliğinde

İzmir Çiçek Festivali

Rengârenk çiçeklerin arasında dolanıp atölyelere ve etkinliklere katılabilirsiniz. 10-12 Mayıs’ta Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleşecek festival kapsamında 10 Mayıs’ta İzel, Ümit Sayın ve Ali Güven konser verecek. 11 Mayıs’ta Nihat Sırdar’la 90’lar Party’si var. 12 Mayıs’ta Burak Kut, Çelik ve Grup Vitamin şarkılarını söyleyecek. 10.00-15.00 girişli bilet fiyatı 150, 16.00-23.30 girişli bilet fiyatı 500 lira.

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◊ 3 gün 3 gece

Eskişehir Kahve Festivali

Kahveseverler Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda buluşacak. Kahve tadımları, atölyeler ve seminerler yapılacak. 24 Mayıs’ta BLOK3, 25 Mayıs’ta Pinhâni, Pera, Çağan Şengül ve 26 Mayıs’ta Hakan Peker, Çelik, Ayna, Yonca Evcimik, Zeynep Dizdar, Ali Güven, Faruk K sahnede olacak. Bilet fiyatı 429-515 lira.

◊ Doğayla iç içe

WOLFEST’24

31 Mayıs-2 Haziran’da Kocaeli’ndeki Patagonya World Seyrek Plajı’nda... Kamp ve spor aktiviteleri yapılacak. Bulutsuzluk Özlemi, MaNga, Erdem Yener ve Fatma Turgut konser verecek. Genel giriş 400 lira.

AH GECELER





◊ Ayta Sözeri bu gece 22.30’da Etiler Uluorta sahnesinde. (0530) 252 75 05

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◊ Cihat Uğurel bu gece 23.00’te Harbiye Ev’de setin başında olacak. (0542) 274 76 76

◊ Serdar Ortaç bu gece 23.30’da Sahne İstanbul’da. (0212) 280 33 33

◊ Simge Eğrilmez bu gece 0.01’de Korto İstanbul’da. Rezervasyon: @kortoistanbul

◊ Kaan Yorulmaz 16 Nisan Salı 23.30’da Aztek’te setin başında olacak. (0212) 247 59 01

◊ Anna Vissi 17 Nisan Çarşamba 22.30’da Hol Live sahnesinde. Rezervasyon: @hol.live

◊ Mert Demir 18 Nisan Perşembe 23.00’te Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

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◊ Alya 18 Nisan 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

◊ Ebru Yaşar bu gece 22.30’da Yeni Gazino’da. (0532) 500 28 69



7/24 YETMEZ

◊ Kanal D’nin fenomen dizilerinden ‘Yalan Dünya’nın sevenlerine duyurulur: 30 Nisan’da Dorock XL Venue’de konsept bir parti düzenleniyor. Etkinlik 20.00’de başlayacak, geceye dizideki karakterlerin kostümüyle gelen katılımcılar arasında bir yarışma düzenlenecek. Kazanana sürpriz ödül verilecek. Bilet fiyatı 180 lira. biletimgo.com

◊ Çeşme’nin klasiklerinden olan Alaçatı’daki Fahri’nin Yeri bir süredir tadilattaydı. Müdavimlerine iyi haber; mekân geçen hafta açıldı. Yenilenmiş halini görmek için sabırsızlanıyorum; yolunuz düşerse ‘baby kalamar ızgara’ ve ‘hardallı hamsi’yi şiddetle tavsiye ederim. (0232) 716 76 91

◊ Havalar ısınıyor, kanımız kaynıyor haliyle… İstanbul’da yavaştan teras sezonu başladı. Benim de en sevdiklerimden olan Teras Emirgân ve Swissôtel the Bosphorus Istanbul’un en üst katındaki 16 Roof açıldı. The Marmara Taksim’in 20’nci katındaki Upperist tadilatta, duyduğuma göre sezonu mayıs ortasına kadar açmış olacaklar.