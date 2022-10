Fenomen tarzı makyaj

Haberin Devamı

Sadelik ön planda

‘Clean girl’ trendi

Çisem Çakır, dijital içerik üreticisi





* Daha çok 2010’ların başındaki ‘no makeup makeup’ yani makyajla makyajsız görünüm trendinin 2022 versiyonu gibi diyebiliriz bu trend için.

* Yaygınlaşmasında model Hailey Bieber’ın da başını çektiği ‘clean girl’ akımı doğal ve minimal makyajlı temiz görünümü ifade ediyor. Parlak bir cilt, krem allık, hafif renklendirilmiş dudaklar, yukarı taranmış doğal kaşlar ve minimal yapılmış günlük topuz modeli, trendin odak noktaları. Dolayısıyla doğal görünüm seven herkese, her yaşa hitap ediyor.

* Parlak bir cilt için ağır fondöten görüntüsünden uzak durup renkli nemlendiriciler ya da BB/CC kremler tercih edilebilir, simsiz ve cilt tonunuza uyan bir krem aydınlatıcıyla parlak görünümü destekleyebilirsiniz. Krem allık bu görünümün olmazsa olmazlarından. Aynı renk az miktarda gözkapağında da kullanılabilir. Kahverengi bir göz kalemiyle ince bir eyeliner çekip sonra dağıtırsanız hem çok uğraşılmamış bir görüntü olur hem de gözler daha belirgin hale gelir. Kahverengi maskarayla da görünümü destekleyebilirsiniz. Kaşlarınızı yukarı tarayıp kaş kalemiyle boşlukları doldurabilirsiniz. Son olarak hafif parlak ve renklendirilmiş dudaklarla makyajınızı tamamlayabilirsiniz. Dudak kalemi ve gloss (parlatıcı) ikilisi veya tint’ler (nemlendiren ve renklendiren çok amaçlı ürünler) tercih edilebilir.

Ürünler

Yüz için:

* Wet n Wild Tinted Moisturizer

* L’Oreal True Match Nude Plumping Tinted Serum

Yanaklar için:

* Golden Rose Glow Stick Blusher Dusty Rose

* Pastel Cream Blush Rosery

Kaş için:

* Anastasia Beverly Hills Brow Freeze Styling

Dudak Ürünleri:

* Kiko 3D Hydra Gloss 21

* Benefit Play Tint

Çarpıcı bakışlar

Renkli eyeliner modası

Selen Karabulut, makyaj artisti





* Göz makyajını derinleştiren, gözleri daha belirgin hale getiren en önemli ürün eyeliner’lar. Bu trend, klasik siyah ve kahverenginin yerine gökkuşağının bütün renklerini denemeniz için sizi cesaretlendiriyor. Ancak göz renginize, cilt tonunuza ve göz şeklinize uygun renk ve uygulama şeklini saptayabilmek için önceden prova yapmak şart.

* Trendin çıkış noktası Coachella festivali. Gigi Hadid, Kylie Jenner, Kendall Jenner, Rihanna, Bensu Soral, Hande Soral bu akımı yakalayan ünlü isimler.

* Klasik bir uygulama yerine göz üzerinde asimetrik çizgiler ya da eyeliner üzerine zıt renklerde ışıltılar çekebilirsiniz.

* İyi bir fondoten uygulaması ve göz etrafının aydınlatması gerekli zemini sağlayacaktır. Neon eyeliner’ların suya dayanıklı ve kalıcı olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Yine suya dayanlıklı ve güçlü bir rimel de bu trendi en güzel yansıtan unsurlardan.

Ürünler

M.A.C, NYX, Tikatti, Handaiyan gibi markalarda renkli eyeliner’lar mevcut.

Meşhur diziden ilhamla...

‘Euphoria’ makyajı (Gem eyes)

Hamiyet Akpınar, makyaj artisti





* Geçen yıldan beri yükselişte olan bu trend, herkesin kendi stilini ve yakışan rengini bulup uygulayabileceği eğlenceli bir makyaj.

* Daha çok gençlere yakıştığı düşünülse de farklılık seven herkes için bir seçenek olabilir.

* Çıkış noktası, akıma adını veren ‘Euphoria’ dizisiydi, sonra sosyal medya mecralarında popüler oldu. Derken gelinler kınalarda, after party’lerde kullanmaya başladı. Artık renkli kalemler günlük hayata, taşlar, yıldızlar, simler de partilere, konserlere kadar yayıldı.

* Dua Lipa bu akımı seven ünlülerden.

* Belli bir kalıbı yok. Çoğunlukla göz ve yüz şekline göre deneysel yapılan bir makyaj tarzı olarak özetlenebilir. Glitter (sim), yıldız ve kristal görünümlü taşlar bu makyajın olmazsa olmazları. Glitter veya taşlar sadece göz pınarlarına uygulanabilir ya da kirpik bitiminden şakaklara doğru küçük yıldızlar yayılabilir.

* Daha modern bir görünüm için yoğun farlı göz makyajlarından ve baskın dudak renklerinden uzak durulması uygun olur.

* Ayrıca ten de ışıltılı ve aydınlık görünmeli ve mutlaka highlighter (aydınlatıcı) kullanılmalı.

Ürünler

* M.A.C Colour Excess Gel Eyeliner Pencil

* M.A.C Studio Eye Gloss (likit far)

* The Matter yapışkan makyaj taşı

* The Glitter Lab yüz pulu

* Inglot AMC jel eyeliner

Işıltılı bir cilt

‘Glazed donut’ trendi

Cüneyt Seven, makyaj artisti





* Bu görünümde cilt parlak, aydınlık, sağlıklı bir ten olarak ışıldıyor.

* Bu akım da model Hailey Bieber sayesinde öne çıktı. Ayrıca Bella Hadid, Dua Lipa ve Miranda Kerr de bu trendi sıklıkla kullanıyor.

* Yağlı ve karma ciltler bu makyaj için ekstra dikkat etmeli.

* İhtiyacımız olan ilk şey, cilde aydınlık bir etki verecek ışıltılı, aydınlatıcı bir makyaj bazı ve nemli bitişli föndötenleri tercih etmek.

* Likit aydınlatıcılar, yarattığımız doğal ışıltıyı desteklemek için birebir.

* Göz makyajında da doğal metalik bitişli krem farları tercih edebiliriz.

* Makyajın olmazsa olmazı parlak dudaklar.

* Bu görünümü gün boyu bozulmadan korumak için ışıltılı yüz spreyleri iyi bir seçenek.

Ürünler

* M.A.C Studio Radiance Nemlendirici+Aydınlatıcı Makyaj Bazı

* Nars The Multiple Highlighter

* NYX Born To Glow Liquid Illuminator

* M.A.C Paint Pot Far Bazı

* M.A.C Prep+Prime Fix Goldlite

Gösterişli dudaklar

Dudaklarda kahve tonları

Aylin Gümüş, makyaj artisti





* Her yaşa ve cilt tonuna uygun bir tarz.

*En önemli nokta griye dönük kahverengi tonlarda bir dudak kalemi kullanmak. Ruj olarak da nude (ten rengi) veya nude/pembe tonlarda bir ruj seçmek. Gloss (parlatıcı) ile de tamamlanabilir.

Ürünler

* Make Up For Ever 506 Endless Cacao

* M.A.C Stone dudak kalemi