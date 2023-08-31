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‘Eylülde gel’

Güncelleme Tarihi:

#Uygar Taylan#Hürriyet Cunartesi#Yazar
‘Eylülde gel’
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2023 17:19

Bu hafta dünyaca ünlü indie rock grubu Foals, Zorlu PSM’de; Bonobo, Pozitif Vibrations etkinliği kapsamında Parkorman’da konser verecek.

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KONSER

‘Eylülde gel’

-Peyk 2 Eylül Cumartesi 22.00’de Blind İstanbul’da. Bilet fiyatı 220 lira.
‘Eylülde gel’

-Duman 3 Eylül Pazar 21.00’de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 265-950 lira.
‘Eylülde gel’

-Athena 3 Eylül 21.00’de Ankara, Armada AVM Açıkhava’da konser verecek. Bilet fiyatı 250 lira.
‘Eylülde gel’

-İsveçli metal grubu SOEN 3 Eylül 21.00’de Zorlu PSM’de olacak. Bilet fiyatı 495-605 lira.
‘Eylülde gel’

-Bonobo 3 Eylül 21.45’te Pozitif Vibrations etkinliği kapsamında Parkorman’da konser verecek. Aynı gün Kaan Düzarat B2B Garan Garan, Islandman, Chaos In The CBD gibi isimler Bonobo öncesi sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 500 lira.
‘Eylülde gel’

-Ukraynalı piyanist Pavel Gililov ‘Les Essences’ yaylı topluluğuyla 3. Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında 4 Eylül Pazartesi 20.00’de CRR Konser Salonu’nda konser verecek. Bilet fiyatı 82.50-165 lira. Öğrenci 44 lira.

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-İngiliz indie rock grubu Foals 4 Eylül 21.30’da Zorlu PSM’de İstanbullu hayranlarıyla buluşacak. Bilet fiyatı oturmalı 605, ayakta 880 lira.

‘Eylülde gel’

-Mabel Matiz konseri 5 Eylül Salı 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda. Bilet fiyatı 265-1.250 lira.
‘Eylülde gel’

-Fransız soul müzik sanatçısı Imany 7 Eylül Perşembe 21.00’de Turkcell Vadi’de konser verecek. Bilet fiyatı 1.695-2.145 lira.
‘Eylülde gel’

-Büyük Ev Ablukada 8 Eylül Cuma 20.00’de İzmir, Tarla Alaçatı’da sahnede. Bilet fiyatı 550 lira. 

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FESTİVAL

‘Eylülde gel’

-+1 City Fest 6-7-8 Eylül Çarşamba, Perşembe ve Cuma Parkorman’da katılımcılara müzik dolu üç gün yaşatacak. Ajda Pekkan, Hayko Cepkin, Yüksek Sadakat, Sertab Erener, Sena Şener ve Köfn sahneye çıkacak isimler arasında. Festival bileti tek gün 350, kombine 1.000 lira.
‘Eylülde gel’
‘Eylülde gel’


-Bodrum’u sanatla buluşturan OPUS Müzik Festivali ikinci yılında Âşık Veysel ve Zeki Müren’i anıyor. Coşkun Karademir, Flört, Bekir Ünlüataer ve Yansımalar konser verirken Türk Yıldızları Senfoni Orkestrası, Murat Cem Orhan şefliğinde sahnede olacak. 3-9 Eylül’deki konser Bodrum Kalesi ve La Chic Bodrum’da ücretsiz gerçekleşecek. 

SERGİ 

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-Karaköy’deki x-ist galeri 7 Eylül’den itibaren ‘Ey Kutsal Basitlik’ adlı karma sergiye ev sahipliği yapacak. Ansen, Burak Dak, Doğu Özgün, Gökhan Gökseven, Metin Alper Kurt, Murat Palta ve Tayfun Gülnar’ın eserleri görülebilir.Sergi 7 Ekim’e kadar ziyarete açık olacak.

‘Eylülde gel’

-Vision Art Platform, 7 Eylül Perşembe günü Deniz Pelister’in ‘human race’ isimli kişisel sergisini açıyor. Sanatçının bugüne kadar ortaya koyduğu üretimlerinden oluşan retrospektif sergi aynı zamanda Pelister’in sanat yolculuğuna odaklanıyor. 50 resim ve 2 heykelin olduğu sergi kasım sonuna kadar ziyaret edilebilir.

ATÖLYE

‘Eylülde gel’

-Finanskent’teki Cooking Class Academy, 2 Eylül Cumartesi 17.00’de meze atölyesi düzenliyor. Girit ezmesi, köz patlıcan sicilyano, Ermeni usulü bombay pilaki, atom, Ege karması yapım ve tekniklerinin anlatılacağı atölyeye katılım ücreti 1.760 lira.
‘Eylülde gel’

-Eataly’de kendi hamburgerini evinde hazırlamak isteyenler için 6 Eylül Çarşamba 19.00’da hamburger atölyesi var. Atölye kapsamında et-tavuk burger, confit domates, sarımsaklı mayonez, İtalyan mayonez ve fırında patates yapımı öğretilecek. Katılım ücreti 1.600 lira. 

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GECE

‘Eylülde gel’

-Berkay 2 Eylül Cumartesi 22.00’de Cahide Alaçatı sahnesinde. (0232) 729 99 90
‘Eylülde gel’

-Hera Aslan 2 Eylül 00.00’da Vaha Yeniköy sahnesinde. (0530) 135 88 10
‘Eylülde gel’

-Sibel Tepe 2 Eylül 00.30’da Barınak Türkbükü sahnesinde. Rezervasyon: @barinakturkbuku
‘Eylülde gel’

-Anıl Durmuş 2 Eylül 00.30’da Endoff Live’da. (0532) 379 30 88
‘Eylülde gel’

-Duru And 3 Eylül Pazar 23.00’te Korto İstanbul sahnesinde. (Rezervasyon: @kortoistanbul)
‘Eylülde gel’

-Okan Albayrak 4 Eylül Pazartesi 00.30’da Otuzyedi Arnavutköy’de. Rezervasyon: @otuzyediarnavutkoy
‘Eylülde gel’

-Yağmur Hızal 5 Eylül Salı 00.00’da The Room Live sahnesinde. (0535) 018 60 93
‘Eylülde gel’

-Mary Jane 7 Eylül Perşembe 21.30’da Chalet Garden’da. (0542) 326 82 83

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-Özay Bakır 2 Eylül Cumartesi, Begüm Obiz 8 Eylül Cuma 23.00’te Folks Kitchen&Cocktail’de. (0530) 251 92 50

DJ

‘Eylülde gel’

-Teenage Mutants ikilisi 3 Eylül Pazar Kilyos’taki KafesXMilo’da olacak. Kapı açılış 16.00. Bilet fiyatı 350-700 lira.
‘Eylülde gel’

-Sebastian Mullaert, Dorisburg, Cem G, 3 Eylül 19.00’da Frankhan İstanbul’da.
‘Eylülde gel’

-Mahmut Orhan 3 Eylül 20.00’de Alaçatı, Sommer Klein’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 350, backstage 3.000 lira.
‘Eylülde gel’

-Fiona Kraft 6 Eylül Çarşamba 22.00’de Klein Garten’da. Bilet fiyatı 150 lira.

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#Uygar Taylan#Hürriyet Cunartesi#Yazar

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