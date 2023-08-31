‘Eylülde gel’

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KONSER

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-Peyk 2 Eylül Cumartesi 22.00’de Blind İstanbul’da. Bilet fiyatı 220 lira.-Duman 3 Eylül Pazar 21.00’de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 265-950 lira.-Athena 3 Eylül 21.00’de Ankara, Armada AVM Açıkhava’da konser verecek. Bilet fiyatı 250 lira.-İsveçli metal grubu SOEN 3 Eylül 21.00’de Zorlu PSM’de olacak. Bilet fiyatı 495-605 lira.-Bonobo 3 Eylül 21.45’te Pozitif Vibrations etkinliği kapsamında Parkorman’da konser verecek. Aynı gün Kaan Düzarat B2B Garan Garan, Islandman, Chaos In The CBD gibi isimler Bonobo öncesi sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 500 lira.-Ukraynalı piyanist Pavel Gililov ‘Les Essences’ yaylı topluluğuyla 3. Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında 4 Eylül Pazartesi 20.00’de CRR Konser Salonu’nda konser verecek. Bilet fiyatı 82.50-165 lira. Öğrenci 44 lira.

-İngiliz indie rock grubu Foals 4 Eylül 21.30’da Zorlu PSM’de İstanbullu hayranlarıyla buluşacak. Bilet fiyatı oturmalı 605, ayakta 880 lira.

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-Mabel Matiz konseri 5 Eylül Salı 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda. Bilet fiyatı 265-1.250 lira.-Fransız soul müzik sanatçısı Imany 7 Eylül Perşembe 21.00’de Turkcell Vadi’de konser verecek. Bilet fiyatı 1.695-2.145 lira.-Büyük Ev Ablukada 8 Eylül Cuma 20.00’de İzmir, Tarla Alaçatı’da sahnede. Bilet fiyatı 550 lira.

FESTİVAL

-+1 City Fest 6-7-8 Eylül Çarşamba, Perşembe ve Cuma Parkorman’da katılımcılara müzik dolu üç gün yaşatacak. Ajda Pekkan, Hayko Cepkin, Yüksek Sadakat, Sertab Erener, Sena Şener ve Köfn sahneye çıkacak isimler arasında. Festival bileti tek gün 350, kombine 1.000 lira.

-Bodrum’u sanatla buluşturan OPUS Müzik Festivali ikinci yılında

SERGİ

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-Karaköy’deki x-ist galeri 7 Eylül’den itibaren ‘Ey Kutsal Basitlik’ adlı karma sergiye ev sahipliği yapacak. Ansen, Burak Dak, Doğu Özgün, Gökhan Gökseven, Metin Alper Kurt, Murat Palta ve Tayfun Gülnar’ın eserleri görülebilir.Sergi 7 Ekim’e kadar ziyarete açık olacak.

-Vision Art Platform, 7 Eylül Perşembe günü Deniz Pelister’in ‘human race’ isimli kişisel sergisini açıyor. Sanatçının bugüne kadar ortaya koyduğu üretimlerinden oluşan retrospektif sergi aynı zamanda Pelister’in sanat yolculuğuna odaklanıyor. 50 resim ve 2 heykelin olduğu sergi kasım sonuna kadar ziyaret edilebilir.

ATÖLYE

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-Finanskent’teki Cooking Class Academy, 2 Eylül Cumartesi 17.00’de meze atölyesi düzenliyor. Girit ezmesi, köz patlıcan sicilyano, Ermeni usulü bombay pilaki, atom, Ege karması yapım ve tekniklerinin anlatılacağı atölyeye katılım ücreti 1.760 lira.-Eataly’de kendi hamburgerini evinde hazırlamak isteyenler için 6 Eylül Çarşamba 19.00’da hamburger atölyesi var. Atölye kapsamında et-tavuk burger, confit domates, sarımsaklı mayonez, İtalyan mayonez ve fırında patates yapımı öğretilecek. Katılım ücreti 1.600 lira.

GECE

-Berkay 2 Eylül Cumartesi 22.00’de Cahide Alaçatı sahnesinde. (0232) 729 99 90

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-Hera Aslan 2 Eylül 00.00’da Vaha Yeniköy sahnesinde. (0530) 135 88 10-Sibel Tepe 2 Eylül 00.30’da Barınak Türkbükü sahnesinde. Rezervasyon: @barinakturkbuku-Anıl Durmuş 2 Eylül 00.30’da Endoff Live’da. (0532) 379 30 88-Duru And 3 Eylül Pazar 23.00’te Korto İstanbul sahnesinde. (Rezervasyon: @kortoistanbul)-Okan Albayrak 4 Eylül Pazartesi 00.30’da Otuzyedi Arnavutköy’de. Rezervasyon: @otuzyediarnavutkoy-Yağmur Hızal 5 Eylül Salı 00.00’da The Room Live sahnesinde. (0535) 018 60 93-Mary Jane 7 Eylül Perşembe 21.30’da Chalet Garden’da. (0542) 326 82 83

-Özay Bakır 2 Eylül Cumartesi, Begüm Obiz 8 Eylül Cuma 23.00’te Folks Kitchen&Cocktail’de. (0530) 251 92 50

DJ

-Teenage Mutants ikilisi 3 Eylül Pazar Kilyos’taki KafesXMilo’da olacak. Kapı açılış 16.00. Bilet fiyatı 350-700 lira.

-Sebastian Mullaert, Dorisburg, Cem G, 3 Eylül 19.00’da Frankhan İstanbul’da.-Mahmut Orhan 3 Eylül 20.00’de Alaçatı, Sommer Klein’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 350, backstage 3.000 lira.-Fiona Kraft 6 Eylül Çarşamba 22.00’de Klein Garten’da. Bilet fiyatı 150 lira.