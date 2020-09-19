Evinizdeki sınıfta hayatı kolaylaştırın

1) ÖNEMLİ PARÇALARDAN

Kulaklık

Çevrimiçi derslerde, kulak üstü kulaklıklar sağlıklı bir seçenek. Özge Altınok Lokmanhekim JBL’in JR300 ürününü öneriyor. mediamarkt.com.tr’de 237 lira.

2) TEBEŞİR YOK, TUŞ VAR

Akıllı tahta

Gülay B. Altan “Karatahta dizaynı çelik kalemiyle gerçek kâğıt-kalem deneyimine pek yakın” diyor. Xiaomi’nin 13.5 Inç Mijia modeli www.market.miuiturkiye.net’te 265 lira.

3) İNTERNET HIZI ÖNEMLİ

Internet Router

Merkez modemden çocuk odasına kablo çekerek kurabileceğiniz bir router, internet bağlantısını güçlendirir. Everest EWR 301 model ürün n11.com’da 124 lira.

4) EY ÖZGÜRLÜK...

Kablosuz klavye

Çise Ayhan Helvacıoğlu, kablosuz klavye için Logitech’in K480 Multi-Device kablosuz bluetooth’lu modelini öneriyor. gittigidiyor.com’da 450 lira.

5) TAŞINMASI KOLAY

Laptop sehpası

Derya Divrikli “Çocuğun her yerde ergonomiye uygun çalışabilmesi için mutlaka evinizde olmalı” diyor. Mavera ahşap laptop sehpası

hepsiburada.com’da 200 lira.

6) KABLOLAR AZALSIN

Kablosuz fare

Hareket kabiliyetini arttıran kablosuz fareler çok kullanışlı. Kablo karmaşasını da önlemiş olursunuz. Apple’ın Magic Mouse 2 şarjlı model troyestore.com’da 580 lira.

7) ŞARJI HİÇ BİTMEYECEK

Taşınabilir şarj



Taşınabilir şarj aleti için Umut Fırat Eroğlu “Çocukların her mekânda çalışmasını kolaylaştıracaktır” diyor. Cartoon Unicorn Powerbank, n11.com’da 99 lira.

8) RENKLİ KARTUŞU OLSUN

Yazıcı

Yavuz Samur “Hem tarayıcısı hem de renkli kartuşu olan bir yazıcı almanızı öneririm” diyor. HP 3XV18B Deskjet 2720 mediamarkt.com.tr’de 400 lira.

9) DERSTE AKTİF OLSUN

Mikrofon

Derste çocuğunuzun öğretmenine soru sorması için bir masaüstü mikrofonu edinebilirsiniz. Trust’ın 21674 Primo masaüstü ürünü trendyol.com’da 46 lira.

10) KAYBOLMASIN...

Kulaklık standı

“Kulaklık nerede” derdine son. İpek Süer “İşi bitince yerine asılsın; kayboldu, kırıldı meselesi kapansın” diyor. Xrades markalı stand, trendyol.com’da 60 lira.