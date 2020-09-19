Evinizdeki sınıfta hayatı kolaylaştırın
Uzaktan eğitim sistemi, öğrencilerin odalarını sınıfa dönüştürdü. Jürimize, “Uzaktan eğitim için hangi teknolojik ürünleri tercih etmeliyiz?” diye sorduk. Masaüstü için kulaklık askısı öneren de var, silgi yerine silme tuşu olan akıllı tahta da...
1) ÖNEMLİ PARÇALARDAN
Kulaklık
Çevrimiçi derslerde, kulak üstü kulaklıklar sağlıklı bir seçenek. Özge Altınok Lokmanhekim JBL’in JR300 ürününü öneriyor. mediamarkt.com.tr’de 237 lira.
2) TEBEŞİR YOK, TUŞ VAR
Akıllı tahta
Gülay B. Altan “Karatahta dizaynı çelik kalemiyle gerçek kâğıt-kalem deneyimine pek yakın” diyor. Xiaomi’nin 13.5 Inç Mijia modeli www.market.miuiturkiye.net’te 265 lira.
3) İNTERNET HIZI ÖNEMLİ
Internet Router
Merkez modemden çocuk odasına kablo çekerek kurabileceğiniz bir router, internet bağlantısını güçlendirir. Everest EWR 301 model ürün n11.com’da 124 lira.
4) EY ÖZGÜRLÜK...
Kablosuz klavye
Çise Ayhan Helvacıoğlu, kablosuz klavye için Logitech’in K480 Multi-Device kablosuz bluetooth’lu modelini öneriyor. gittigidiyor.com’da 450 lira.
5) TAŞINMASI KOLAY
Laptop sehpası
Derya Divrikli “Çocuğun her yerde ergonomiye uygun çalışabilmesi için mutlaka evinizde olmalı” diyor. Mavera ahşap laptop sehpası
hepsiburada.com’da 200 lira.
6) KABLOLAR AZALSIN
Kablosuz fare
Hareket kabiliyetini arttıran kablosuz fareler çok kullanışlı. Kablo karmaşasını da önlemiş olursunuz. Apple’ın Magic Mouse 2 şarjlı model troyestore.com’da 580 lira.
7) ŞARJI HİÇ BİTMEYECEK
Taşınabilir şarj
Taşınabilir şarj aleti için Umut Fırat Eroğlu “Çocukların her mekânda çalışmasını kolaylaştıracaktır” diyor. Cartoon Unicorn Powerbank, n11.com’da 99 lira.
8) RENKLİ KARTUŞU OLSUN
Yazıcı
Yavuz Samur “Hem tarayıcısı hem de renkli kartuşu olan bir yazıcı almanızı öneririm” diyor. HP 3XV18B Deskjet 2720 mediamarkt.com.tr’de 400 lira.
9) DERSTE AKTİF OLSUN
Mikrofon
Derste çocuğunuzun öğretmenine soru sorması için bir masaüstü mikrofonu edinebilirsiniz. Trust’ın 21674 Primo masaüstü ürünü trendyol.com’da 46 lira.
10) KAYBOLMASIN...
Kulaklık standı
“Kulaklık nerede” derdine son. İpek Süer “İşi bitince yerine asılsın; kayboldu, kırıldı meselesi kapansın” diyor. Xrades markalı stand, trendyol.com’da 60 lira.
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