Evde, sokakta, her yerde rengârenk eşofmanlar

Haberin Devamı

Ev giyimi ve eşofman takımlarına olan talep 2020’den bu yana ciddi derecede arttı. Pandemi sebebiyle uzunca bir süre evde kaldığımız için bu elbette çok normal. Çoğumuz rahat giyinmeye öylesine alıştık ki bu parçalar artık gündelik stillerimizin vazgeçilmezi haline geldi. Tabii giydiklerimizle kendimizi ifade etmeye hasret kaldık. Bu nedenle olmalı ki sezonun eşofmanları canlı renklerde ve alışılmışın dışında modellerle karşımıza çıktı. 2022/2023 Kış sezonunun popüler eşofman takımlarını keşfedelim...



Hep ışıltılı tarzıyla görmeye alıştığımız Paris Hilton da artık eşofmanlı.

‘Beyaz çizgimiz’

Haberin Devamı

- Mavinin tonları bu sezon çok moda. Özellikle okyanusu çağrıştıran maviler eşofmanları da ele geçirmiş durumda. Şahsen kış aylarına maviyi çok yakıştırıyorum. Bu ferahlatan renk, siyah, gri, ekru ve bej tonlarıyla da kolayca uyum sağlıyor.

- Valentino’yla atağa geçen canlı pembe tonundan eşofmanlar da nasibini aldı. Barbie bebek gibi görünmek isterseniz bu renk de radarınıza girebilir.

- Yazı ve güneşi çağrıştıran turuncu, sarı gibi canlı tonlara kışın hasret kalanlar, bu renklerdeki eşofmanları tercih edebilir. Sıcak tonları mavilerle de eşleştirebilirsiniz.

- Turuncuya ek olarak kırmızı eşofman takımları da bu sezon çok popüler.

Bize hâlâ ‘Hababam Sınıfı’ filminden Badi Ekrem’i hatırlatsa da Adidas’ın beyaz çizgili takımları markanın Balenciaga ve Gucci işbirliklerinde karşımıza çıktı.

- Bu sezon yeşilin en açığından en koyu tonuna kadar versiyonlarına sıkça rastlıyoruz. Soğuk havalara sıcak bir dokunuş için neden olmasın?

- Bej, nude, gri, antrasit tonları da klasikten vazgeçemeyenler için her sezon olduğu gibi bu sezon da karşımızda.



Jennifer Lopez crop eşofman üstü ve Barbie pembesini tercih edenlerden.

Haberin Devamı

Modeller çeşitlendi

Eşofman deyince aklınızda yalnızca beli ve bilek kısmı lastikli olanlar ya da klasik sweatshirt’ler canlanmasın. Rahatlığa olan ilginin etkisiyle eşofman takımları da çeşitlendi. Örneğin, düğmeli üstlerle eşleşen lastikli triko altlar da eşofman olarak adlandırılıyor. Hem spor ayakkabılarla hem kısa botlar veya postallarla eşleştirebilirsiniz.

Yine sezonda karşımıza çıkan sweatshirt’ler ve triko eşofmanlar da klasik bir eşofman takımına göre daha fazla şıklık sunuyor. Büyük takılar ve aksesuarlarla tamamlayarak dilerseniz şıklık seviyesini arttırabilirsiniz.

Bol eşofmanlardan hoşlanmayanlar için altı tayt olan takımlar da göze çarpıyor. Özellikle taytlı takımları uzun çizmelerle giymeyi deneyebilirsiniz. Crop (kısa) üstlü olanlar ve bol paçalı eşofmanlar da sezonun en dikkat çeken trendlerinden.

