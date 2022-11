Etkileyici bakışlar ve daha genç bir görünüm için...

Haberin Devamı

Göz çevresi yüzümüzün diğer bölgelerinden daha ince bir yapıya sahip olduğu için yaşlanma etkisi burada daha fazla görülüyor. Ancak uygun bakım ve işlemlerle bunu geciktirmek mümkün. Plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Op. Dr. Betül Ak “Öncelikle uygun ürünlerle temizlik ve bakım yapmak, göz çevresini yeterince nemlendirerek cildin kurumasını engellemek gerekir” diyor.

‘Çizgileri yok etmekten çok yenilerinin oluşmasını geciktirir’

Dermatolog Doç. Dr. Gökhan Okan

-Göz çevresini nemlendirmek çok önemlidir. Kullanılan nemlendiricilerin alerjik madde ve parfüm içermemesi, hipoalerjenik olmasına dikkat edilmeli.

- Ürünlerin etiketlerinde ‘dermatolojik ve oftalmolojik olarak test edilmiştir’ ibaresinin olmasına, son kullanma tarihlerinin geçmemesine özen gösterilmeli.

-Göz içine temas ettirilen ürünler kızarıklığa neden olabilir.

- Kırışıklıkları hafifletmek amacıyla kullanılacak ürünlerin ‘hyarülonik asit’, ‘retinoik asit’ (Vitamin A), vitamin C, Alfa hidroksi asit (AHA) ve peptit içermesine dikkat edilmeli. Kullanılacak kremler mevcut göz çevresi çizgilerini tedavi etmekten çok, yeni çizgi oluşmasını geciktirmeye yardımcı olur.

- Göz altı torbaları ciltte elastikiyet kaybı ve dolaşım bozukluğundan oluşur. Torba hafifletmek için kafein, AHA, vitamin

C ve retinol içeren

kremler denenebilir.

- Genetik sebeplerden veya göz altı derisinin çok ince olmasından meydana gelen morluklar için vitamin K, vitamin C, ‘niacinamid’ içeren ürünler kullanılabilir.

Doç. Dr. Gökhan Okan öneriyor

- Nemlendirme amaçlı: Bioderma Atoderm Intensive Eye 100 ml, 288 lira.

-Kırışıklıklar için: Lubex Anti Age Eye 15 ml, 640 lira.

- Leke karşıtı: La Roche Posay Pigmentclar Yeux 15 ml, 499 lira.



Ameliyatsız işlemler...

Plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Op. Dr. Betül Ak

Dinlenmiş göz çevresi

Botoks

Gülme çizgileri ya da kazayağı olarak bilinen ince kırışıklıklar zamanla daha da derinleşir. Kişinin ihtiyacına uygun zamanda başlanan botoks tedavisiyle bu mimik çizgilerine kalıcı hale gelmeden müdahale edilebilir.

Çukurlara karşı

Dolgu

Göz altında çoğunlukla yapısal olarak görülen çukurlar, bu bölgede ışığın kırılarak daha gölgeli ve koyu renk görünmesine sebep olabilir. Göz altına yapılabilecek dolgularla bu çukur alan doldurularak daha düzgün bir gözkapağı-yanak geçişi sağlanabilir.

Cilt kalitesini arttırmak için

Mezoterapi

Göz çevresindeki cilt kalitesini arttırmak için yapılan uygulamalardır. Çeşitli vitamin, mineral ve peptitler içeren ürünleri

enjeksiyonla deri altına vererek sıkı ve genç görünen bir

göz çevresi elde edebiliriz.

Az seans, fazla sonuç...

Radyofrekans

Enjeksiyondan çekinen, daha az ödem ve morluk isteyen kişiler için FrozenEyes, Ten-Thec gibi cihazlarla göz çevresi bakımı önerilebilir. Daha az seansla daha fazla sonuç elde etmek isteniyorsa Morpheus8 gibi iğneli radyofrekans cihazları da kullanılabilir.

İnce kırışıklıklar azalır

Lazer ve BBL

Lazer cihazlarının göz çevresi kullanımına uygun olanlarını seçmek gerekir. Bu cihazlarla ciltte kontrollü bir hasar yaratılarak dokunun iyileşmesi tetiklenir. Bu sayede cilt yüzeyindeki ince kırışıklıklar azalır, sarkmaların önüne geçilebilir.

Ameliyat gerektiren işlemler...

Plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Prof. Dr. Reha Yavuzer

Lokal anesteziyle...

Üst gözkapağı ameliyatı

Yıllar içinde oluşan üst gözkapağındaki deri ve yağ fazlası lokal anesteziyle alınır.

Yana ve yukarı doğru germe

Ponytail lift-temporal germe

Üst gözkapağının yapısal olarak daha düşük olması veya yaşlanmayla aşağı doğru sarkması söz konusu olabilir. Bu bölgede yana ve yukarı doğru yapılan germe ameliyatıyla yüz daha dinamik bir ifade kazanır.

Yağ fazlası alınır

Alt gözkapağı/torbası ameliyatı

Yorgun ve yaşlı ifadeden sorumlu göz torbası görüntüsünü alt kapak ameliyatıyla düzeltmek mümkün. Bu ameliyatlarda

hem bu bölgedeki deri fazlası hem de yağ fazlası alınır.