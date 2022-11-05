En iyi gece manzaralı adresler

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1-Atakule, Ankara



Panoramik görüyor

Başkenti panoramik gören simgesel yapının en üst bölümünde restoran ve bar var. Burada yemek yiyip bir şeyler içebilir, şehir manzarasının tadını çıkarabilirsiniz. Furkan Kumkaya, Uygar Taylan, Nurgül Büyükkalay ve Erdal İpekeşen öneriyor.

2-Tarihi Asansör, İzmir



Bir klasik

Binanın terasından şehri izlemek bir klasik haline gelmiş. Sunduğu ulaşım hizmetinin yanı sıra üst katındaki mekânlarında konuklarını ağırlıyor. Nurgül Büyükkalay, Ebru Erke, Melih Uslu ve Serda Büyükkoyuncu’nun favorisi.

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3-Galata Kulesi, İstanbul



Tarihi yapı

Cenevizliler tarafından inşa edilen kulenin en üst katından geniş bir İstanbul manzarasına tanık oluyorsunuz. Bir tarafta yedi tepeli eski şehir, diğer taraftaysa Boğaz. Saffet Emre Tonguç, Savaş Özbey ve Ebru Erke’nin önerisi.





4-Fenerbahçe Parkı, İstanbul

Saklı hazine

Kadıköy’ün saklı hazinesi olan park rengârenk çiçekleri, sakız ağaçları ve geniş alanıyla 23.00’e kadar açık. Sarayburnu ve Prens Adaları’na doğru bakıldığında görülen manzara büyüleyici. Saffet Emre Tonguç ve Samet Altıntaş da burayı seviyor.

5- Amasya şehir merkezi, Amasya





Gecesi ayrı güzel

Saffet Emre Tonguç ve Furkan Kumkaya’nın önerdiği Amasya, gece en güzel görünen şehirler arasında. Şehrin tam ortasından geçen Yeşilırmak’ı ve tarihi evleri izlemek huzur verici. İster nehir kıyısındaki banklarda oturun isterseniz de nehrin güneyindeki tepenin üst kısımlarındaki işletmelerde…

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6- Zeyrek, İstanbul

Şehrin ışıkları altında...

Saffet Emre Tonguç “Molla Zeyrek Camii’nin hemen arkasındaki set üzerinden görünen manzara gerçekten büyüleyici” diyor. Tonguç şöyle devam ediyor: “Hele ki akşam saatinde şehrin ışıkları yanınca etkisi daha da katlanıyor. Tarihi Yarımada’yı, Galata’yı ve Anadolu Yakası’nı içine alan bölümü seyrederken oturabileceğiniz bir kafe de bulunuyor.”

7-Varyant, Konyaaltı Antalya

Sahil manzaralı

Antalya şehir merkezindeki Konyaaltı sahilinin en doğusundaki bölgeye Varyant deniyor. Furkan Kumkaya, burayı şöyle anlatıyor: “Hemen aşağısında büyük bir otopark mevcut. İster plaja inerek ister yukarıdan gün batımıyla başlayan ve gece devam eden harika bir manzaraya tanık oluyorsunuz. Karşınızda uzun bir sahil, turkuaz deniz ve en sonunda da onlarca tepeden oluşan Sivri Dağ Milli Parkı var.”

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8- Nakkaştepe Millet Bahçesi, İstanbul

Hem yeşil hem mavi

Üsküdar’ın en güzel tepelerinden Nakkaştepe komşuları Kuzguncuk, İcadiye ve Altunizade’nin kesişim noktasında Boğaz’ın etkileyici manzarasına ev sahipliği yapıyor. Akşam 22.00’ye kadar açık olan Nakkaştepe Millet Bahçesi’ne giriş ücretsiz. “250 piknik masasının, yapay göletin, çocuk oyun alanlarının ve geniş parkurların olduğu bu özel yer, yeşile ve maviye hasret kalan İstanbullular için bir vaha” diyor Samet Altıntaş.

9-Boztepe, Ordu

Teleferik var

Bütün Ordu’yu bir arada görmek için hem araçla hem de teleferik çıkılabilen eşsiz bir nokta. Burası yalnızca bir gece manzarası için değil, aynı zamanda sevdiklerinizle vakit geçirebilmeniz için de birçok seçeneğe sahip. Furkan Kumkaya’ya göre manzaraya karşı yemek yiyebilir veya sadece banka oturup sohbet edebilirsiniz.

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10-Bursa Saat Kulesi Tepesi, Bursa

Osmanlı esintileri

Melih Uslu “Bursa Tophane Parkı, şehir ışıklarında başka güzel. 33 metre yüksekliğindeki tarihi saat kulesinin çevresindeki doğal seyir terası, Bursa şehrine panoramik bakış açısı sunuyor” diyor. Uslu şöyle devam ediyor: “Civardaki eski savaş topları ve anıtsal Osmanlı eserleriyse ziyaretçileri asırlar öncesine, şehrin Osmanlı başkenti olduğu döneme kadar götürüyor.”

