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En iyi 10 ücretsiz spor sahası: Açık havada spor bir başka

Güncelleme Tarihi:

#Spor#Saha#Açık Hava
En iyi 10 ücretsiz spor sahası: Açık havada spor bir başka
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2023 07:00

Maçları sadece ekrandan ya da tribünden izlemekle kalmayıp bizzat sahaya inmek, orada mücadele etmek isteyenler için en iyi ücretsiz futbol ve basketbol sahalarını sporun kalbindekilere sorduk. İzmir’den Ankara’ya, İstanbul’dan Bodrum’a farklı öneriler aldık.

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1- AÇILIŞINI BASKETBOLCU KOBE BRYANT YAPTI

Caddebostan sahili, İstanbul

‘’Yeşil alanla uyumu, denize yakınlığı ve ferahlığıyla dikkat çeken sahanın açılışını Kobe Bryant’ın yapması ayrı bir önem arz ediyor’’ diyor Yağız Okul. Erbatur Ergenekon da ‘Deniz havası, ağaçlar, spor, arkadaşlıklar ve bolca gülümseme; hayat tam da böyle olmalı işte’’ diye ekliyor. Mehmet Arslan’ın da tavsiyesi.

2- “NE ANILAR BİRİKTİRDİK...”

Mavişehir Potalar, İzmir

Erbatur Ergenekon ‘’Bir Karşıyakalı olarak okul çıkışı en fazla kaçtığımız alandı. Oradaki maçlar ve arkadaşlıklarla yeri dolmaz anılar biriktirdik. Elimizde top, üzerimizde eşofman üstlerimizle eve dönüşümüz bir film afişinin yansıması gibi aklımda’’ diyor. 

3- ÇEVREYE DUYARLI

Kalamış Atatürk Parkı, İstanbul

Kadıköy’de, Kalamış sahilindeki parkta futbol, tenis ve basketbol sahaları var. Yağız Okul ‘’Tüketmek yerine onarmak felsefesiyle geri dönüştürülmüş malzemeler kullanıldı. Çevre duyarlılığıyla bile listede olmayı hak ediyor’’ diyerek öneriyor.

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4- ARENADAYMIŞ GİBİ

Yalıkavak Basketbol Sahası, Bodrum

Mehmet Arslan ‘’Bir yanda harika bir manzara, diğer yanda Bodrum kalabalığı... İnsanda muhteşem bir arenada spor yapıyor hissi yaratıyor’’ diye anlatıyor. Uğur Meleke’nin de önerisi. 

5- FUTBOL İÇİN İDEAL

Bostancı Sahil Spor Tesisi, İstanbul

Deniz kenarındaki tesisler ücretsiz olmasıyla futbol tutkunlarının tercihi. Koray Durkal futbol oynamak için iyi bir yer arayanlara en ideal adreslerden biri olduğunu söylüyor. Sadece önceden rezervasyon yaptırmak şart. 

6- GÜNÜN HER SAATİ...

Metin Oktay Spor Tesisi, İstanbul

Futbol dünyasının efsanelerinden Metin Oktay’ın adını taşıyan tesis Tarabya’da. Hem futbol hem basketbol sahası var. Koray Durkal: ‘’Tesisten günün her saati ücretsiz faydalanmak mümkün.’’

7- BİRÇOK SPORA UYGUN

Anıttepe Parkı, Ankara

Çankaya’daki park Anıtkabir’in karşısındaki yeşilliklerin içinde. Sokak basketbolunda büyük küçük demeden çok sayıda turnuvaya ev sahipliği yapıyor. Basketbol haricinde futbol, voleybol, koşu gibi birçok spora olanak sağlıyor. 

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8- UNUTULMAZ BİR DENEYİM

17 Ağustos Parkı, Yalova

Yağız Okul: ‘’Türkiye’nin değeri yeteri kadar bilinmeyen sahil hatlarından birine sahip Yalova’daki park, deniz kenarında basketbol ve tenis oynama imkânı sunuyor. Hele günbatımına karşı spor yapmak çok güzel bir deneyim.’’

9- GRAFİTİ SANATÇISI BOYADI

Hüdavendigâr Parkı, Bursa

Nilüfer Çayı’nın iki yakasına kurulan park, şehir merkezindeki en büyük yeşil alan. Grafiti sanatçısı Mr. Hure tarafından boyanan basketbol sahası için Yağız Okul ‘’Sokak basketboluna hitap eden saha, Bursa’ya da oldukça yakışıyor” diyor.

10- TURNUVALAR DÜZENLENİYOR

Atatürk Meydanı, Giresun

Basketbol sahasında turnuvalar düzenlendiği gibi, siz de arkadaşlarınızla gidip oynayabiliyorsunuz. Giresun’da sokak basketbol kültürünü yaşayabiliyorsunuz. Yücel Ağcabay tavsiye ediyor. 

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#Spor#Saha#Açık Hava

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