En iyi 10 ücretsiz spor sahası: Açık havada spor bir başka

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1- AÇILIŞINI BASKETBOLCU KOBE BRYANT YAPTI



Caddebostan sahili, İstanbul



‘’Yeşil alanla uyumu, denize yakınlığı ve ferahlığıyla dikkat çeken sahanın açılışını Kobe Bryant’ın yapması ayrı bir önem arz ediyor’’ diyor Yağız Okul. Erbatur Ergenekon da ‘Deniz havası, ağaçlar, spor, arkadaşlıklar ve bolca gülümseme; hayat tam da böyle olmalı işte’’ diye ekliyor. Mehmet Arslan’ın da tavsiyesi.

2- “NE ANILAR BİRİKTİRDİK...”

Mavişehir Potalar, İzmir



Erbatur Ergenekon ‘’Bir Karşıyakalı olarak okul çıkışı en fazla kaçtığımız alandı. Oradaki maçlar ve arkadaşlıklarla yeri dolmaz anılar biriktirdik. Elimizde top, üzerimizde eşofman üstlerimizle eve dönüşümüz bir film afişinin yansıması gibi aklımda’’ diyor.

3- ÇEVREYE DUYARLI



Kalamış Atatürk Parkı, İstanbul



Kadıköy’de, Kalamış sahilindeki parkta futbol, tenis ve basketbol sahaları var. Yağız Okul ‘’Tüketmek yerine onarmak felsefesiyle geri dönüştürülmüş malzemeler kullanıldı. Çevre duyarlılığıyla bile listede olmayı hak ediyor’’ diyerek öneriyor.

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4- ARENADAYMIŞ GİBİ



Yalıkavak Basketbol Sahası, Bodrum



Mehmet Arslan ‘’Bir yanda harika bir manzara, diğer yanda Bodrum kalabalığı... İnsanda muhteşem bir arenada spor yapıyor hissi yaratıyor’’ diye anlatıyor. Uğur Meleke’nin de önerisi.

5- FUTBOL İÇİN İDEAL



Bostancı Sahil Spor Tesisi, İstanbul



Deniz kenarındaki tesisler ücretsiz olmasıyla futbol tutkunlarının tercihi. Koray Durkal futbol oynamak için iyi bir yer arayanlara en ideal adreslerden biri olduğunu söylüyor. Sadece önceden rezervasyon yaptırmak şart.

6- GÜNÜN HER SAATİ...

Metin Oktay Spor Tesisi, İstanbul



Futbol dünyasının efsanelerinden Metin Oktay’ın adını taşıyan tesis Tarabya’da. Hem futbol hem basketbol sahası var. Koray Durkal: ‘’Tesisten günün her saati ücretsiz faydalanmak mümkün.’’

7- BİRÇOK SPORA UYGUN



Anıttepe Parkı, Ankara



Çankaya’daki park Anıtkabir’in karşısındaki yeşilliklerin içinde. Sokak basketbolunda büyük küçük demeden çok sayıda turnuvaya ev sahipliği yapıyor. Basketbol haricinde futbol, voleybol, koşu gibi birçok spora olanak sağlıyor.

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8- UNUTULMAZ BİR DENEYİM

17 Ağustos Parkı, Yalova



Yağız Okul: ‘’Türkiye’nin değeri yeteri kadar bilinmeyen sahil hatlarından birine sahip Yalova’daki park, deniz kenarında basketbol ve tenis oynama imkânı sunuyor. Hele günbatımına karşı spor yapmak çok güzel bir deneyim.’’

9- GRAFİTİ SANATÇISI BOYADI



Hüdavendigâr Parkı, Bursa



Nilüfer Çayı’nın iki yakasına kurulan park, şehir merkezindeki en büyük yeşil alan. Grafiti sanatçısı Mr. Hure tarafından boyanan basketbol sahası için Yağız Okul ‘’Sokak basketboluna hitap eden saha, Bursa’ya da oldukça yakışıyor” diyor.

10- TURNUVALAR DÜZENLENİYOR



Atatürk Meydanı, Giresun



Basketbol sahasında turnuvalar düzenlendiği gibi, siz de arkadaşlarınızla gidip oynayabiliyorsunuz. Giresun’da sokak basketbol kültürünü yaşayabiliyorsunuz. Yücel Ağcabay tavsiye ediyor.