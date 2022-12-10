En iyi 10 dans okulu

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1- Dört farklı lokasyonda

İstanbul Tango

Taksim, Kadıköy, Mecidiyeköy ve Bakırköy olmak üzere dört yerde hizmet veriyorlar. Serdar Sünger öneriyor. Yeni başlayanlar için ilk ay 230 lira, aylık 460 lira.

(0545) 582 89 09



2- Tecrübeli öğretmenler

Tangoist, İstanbul

Volkan Tanyeli’nin önerisi. Okulun kurucusu Aydın Kocamusaoğlu, Türkiye’nin en eski tango eğitmenlerinden. Diğer öğretmenler de çok tecrübeli. İlk ay 225, sonra 450 lira.

(0532) 523 41 19

3- Konu bazlı atölyeler

Tango Nar, İstanbul

Taksim’deki okul, verdiği teknik dersler ve konu bazlı atölyelerle öne çıkıyor. Eşref Tekinay, Tuğçe Gürler ve Volkan Türkmen tavsiye ediyor. İlk ay 230, aylık 460 lira.

(0532) 324 04 85

4- Senaryo çalışmaları

Academia Del Tango, İstanbul

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Gülbin Bülbül “Kurucusu Utku Küley müzik bilgisiyle eğitimlere farklı bir boyut katıyor. Sahne ve senaryo çalışmaları çok iyi” diyor. Aylık 1.200 lira.

(0544) 594 45 40

5- Uluslararası festivaller

Akademi Tango Ankara

Aydoğan Arkış “Tangonun yayılmasına öncü olan bir okul ve Ankara’da ilk uluslararası festivali onlar organize etti” yorumunu yapıyor. Aylık 400 lira.

(0533) 770 97 17

6- Farklı alanlar da var

Tango MED Dans Sanat ve Spor Diyarbakır

Ezgi Aydoğan “Danstan sanata, spordan müziğe birçok alanı aynı çatı altında buluşturuyor. İçinde bir tango kafesi de var” diyor. 4 aylık 2.600 lira. (0505) 595 34 24

7- Sektörün eskilerinden

IDS Milonga-İzmir Dance Studio

“Sektörün en eskilerinden ve ülkemizde ilk uluslararası etkinliği yapan okul da onlar” diyen Serpil Topuz tavsiye ediyor. 4 haftalık kursun fiyatı 400 lira.

(0543) 343 96 50

8- Etkinlikler düzenleniyor

Tango Lara Antalya

Her seviyeden öğrenciyle tango akşamları düzenleniyor. Aydoğan Arkış’a göre “Tangoyu sevdiren, güzel etkinliklere imza atan bir okul”. Aylık 450 lira.

(0531) 325 47 79

9- İlk kuşak eğitmen

Tango Neon Çetin Cengiz, İstanbul

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Ahmet Dündar “Çetin Cengiz ilk kuşak tango eğitmeni. Birçok yabancı öğretmeni Türkiye’ye getirerek workshop düzenledi” diyor. Aylık 400 lira.

(0532) 29199 82

10- Sertifika veriyorlar

Contact Tango İstanbul

Ezgi Aydoğan “UNESCO Uluslararası Dans Konseyi’nin CID sertifikasını veriyor. Tango kültürüyle tanışmak için iyi bir adres” diyor. İlk ay 230, aylık 460 lira. (0545) 588 89 09

jüri

-Ahmet Dündar, Turizmci

-Aydoğan Arkış Tango Eğitmeni ve Uluslararası İstanbul Tango Festivali Organizatörü

-Eşref Tekinay, Arjantin Tango Eski Türkiye Şampiyonu ve Ulusal Hakem

-Ezgi Aydoğan, Uzman dans ve Hareket Terapisti

-Prof. Dr. Gülbin Bülbül, Yaşam-Kariyer Koçu/Yoga Eğitmeni

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-Serdar Sünger, Tango Organizatörler Derneği ve TangoTürk kurucu başkanı

-Serpil Topuz, Tangoinstyle dans kıyafetleri tasarımcısı, sahibi ve tango DJ

-Tuğçe Gürler, Avukat, sosyal dansçı

-Volkan Tanyeli, Tango DJ

-Volkan Türkmen, Sosyal dansçı ve Tango eğitmeni